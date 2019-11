La enfermedad de Belén Esteban que le impide comer todo lo que quiere

El pasado 14 de noviembre se celebraba el Día Mundial de la Diabetes, una jornada en la que, una vez más, se trató de dar visibilidad a una enfermedad que está más extendida de lo que pudiera creerse: un informe emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2014 cifraba en 422 millones el número de adultos afectados.

Con estos datos en la mano, no es extraño que cualquiera conozca a alguien de su entorno que tenga que lidiar con este problema de salud y que tenga en la insulina a su compañero diario de fatigas. Esa situación es bien conocida por una de las caras más famosas de este país: Belén Esteban (46 años).

La colaboradora de televisión ha hablado en varias ocasiones en la pequeña pantalla sobre este asunto. Por ejemplo, en 2018, aprovechando otro 14 de noviembre, ofreció una entrevista en la que recordó que lleva lidiando con los inconvenientes de la diabetes desde que tenía 10 años: "Lo he pasado muy mal", aseguró. Aunque, eso sí, reconoció que su vida ahora es un poco más fácil gracias a un determinado aparato: "Me hablaron de la bomba de insulina y yo no estaba muy convencida; pero, al final, me la puse y me cambió la vida. Siempre la llevo aquí en el sujetador metida y también la llevaré le día de mi boda, que seguro que me pasaré de azúcar".

Polémicas

En enero de 2018 se desataban los tumores por la ausencia de Belén en 'Sálvame'. Mediaset

Pero, como en muchos aspectos de su vida, las declaraciones que realiza Belén Esteban no dejan indiferentes a nadie, incluso cuando se trata un asunto tan serio como el de la salud. Así, Kiko Matamoros (62) llegó a acusar a la exmujer de Jesulín de Ubrique (45) de haberse inventado este problema de salud para abandonar prematuramente su participación en Gran Hermano VIP en 2015.

Ajena a estos comentarios, Belén Esteban ha continuado hablando de este problema de salud con cierta frecuencia. Así, después de un tiempo de ausencia en Sálvame y ante la rumorología creciente, la colaboradora aseguró que se estaba sometiendo a un proceso para la implantación de la bomba de insulina:

Mucho más crudo fue su testimonio pocos meses antes. En noviembre de 2017, durante una emisión de Sálvame afirmó que llegó a pasar 18 días en coma por la diabetes: "Me dio un bajón de azúcar tremendo, me quedé sin azúcar en el cuerpo y vi a mi niña cómo me llamaba, y era muy chiquitita".

Más allá de las polémicas, Belén Esteban y el resto de personas que padecen esta enfermedad saben que deben llevar una dieta equilibrada y sana, evitando el alcohol, alimentos ricos en hidratos de carbono y las grasas de origen animal. Asimismo, los médicos también insisten en que el ejercicio físico se puede convertir en un gran aliado, no solo para regular los posibles trastornos, sino como herramienta de prevención.

[Más información: La enfermedad de María Teresa Campos: acúfenos heredados de su ictus]