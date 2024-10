Cómo ayudar a los afectados por la DANA: teléfonos de información, donaciones y recogida de comida y enseres

La última DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en España ha dejado un rastro de daños significativos en varias regiones. Su paso ha afectando tanto a infraestructuras como a la vida cotidiana de miles de personas, dejando por el momento casi un centenar de fallecidos.

Este fenómeno climatológico, caracterizado por intensas lluvias y fuertes vientos, ha generado inundaciones y desbordamientos de ríos en puntos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y provincias de Castilla-La Mancha.

Ante la magnitud de los hechos, el Gobierno ha decretado tres días de luto oficial, hoy 31 de octubre, mañana 1 de octubre y el sábado 2 de octubre. Asimismo, una vez más, la población española ha mostrado su solidaridad ante la situación con donaciones, apoyo logístico y voluntariado.

¿Cómo ayudar?

Este temporal ha sorprendido a toda la ciudadanía española que no se esperaban la gravedad de esta DANA, aunque la peor parte se la han llevado los residentes del interior de la provincia de Valencia. De esta forma, se han habilitado varias vías para ayudar a todos los afectados por el temporal.

Una de las maneras más directas de ayudar es realizando una transferencia a la cuenta habilitada por Cruz Roja para esta emergencia: ES44 0049 0001 5321 1002 2225. Asimismo, la Cruz Roja también ha habilitado un número gratuito 900 104 971 para recibir aportaciones de aquellos que prefieran realizar su donación de esta manera.

Vehículos amontonados en una calle en Sedaví (Valencia). EFE.

Además, la Cruz Roja ha dispuesto una sección especial en su web para recibir donaciones de manera segura y sencilla. Se puede acceder a ella a través de (http://www.cruzroja.es/colabora), donde están las instrucciones para contribuir de acuerdo con las preferencias de cada uno. También existe la posibilidad de utilizar Bizum, a través del número 33512, que corresponde a la cuenta habilitada por Cruz Roja para la emergencia de la DANA.

Igualmente, colegios e institutos, como el Lluis Vives (de 11h a 21h), han habilitado puntos de donación de sangre. También han extendido su horario el Hospital la Fe (8:30h a 14h) y el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana (8:30h a 21h).

Recogida de ropa y alimentos

Pero eso no es todo, y es que la respuesta solidaria por parte de los ciudadanos no se ha hecho esperar. En la ciudad de Valencia se han establecido diferentes puntos de recolección de ropa y alimentos. Eso sí, las autoridades piden que no se lleven a cabo desplazamientos, por lo que se recomienda llevar la ayuda al punto más cercano.

Entre los lugares habilitados están los espacios como el Estadio de Mestalla y el pabellón El Vedat de Torrent, que están funcionando como centros de recepción de donaciones de ropa, mantas y artículos básicos de higiene.

Asimismo, en Madrid se están recogiendo palas, cubos, alimentos no perecederos, agua, productos de primera necesidad y ropa para trasladar a Valencia tanto en C/ Lucas Mallada, 1, Local 2, de 14h a 21h y C/ Segundo de Mata (Renfe Pozuelo, dejar las donaciones en portería).

No obstante, es necesario recordar que estos no son los únicos puntos habilitados para la recogida de alimentos y enseres. Cada vez son más las empresas y asociaciones que están colaborando con la causa para cubrir las necesidades de los evacuados.

Protectora de animales

Los animales también están siendo víctimas de este desastre. Varios refugios y protectoras se encuentran saturados y sin espacio seguro para sus perros, gatos, conejos y otros animales.

Incluso algunas de ellas se han quedado incomunicadas por las inundaciones producidas en las carreteras, como es el caso de la Protectora de animales Modepran, una de las más afectadas por la DANA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Protectora Modepran (Oficial) (@protectoradeanimales_modepran)

En el caso de esta entidad, hacen un llamamiento para poder "reubicar" de manera "urgente" a los animales que tienen en el refugio en acogidas temporales.

Asimismo, hay otras protectoras como Adopta Valencia, Asociación Gatos Ribarroja del Turia, Residencia Canina Cencaval y Protectora K Project, entre otras. Todas ellas requieren acogidas, así como camas para animales, pienso, sábanas y toallas. A través de las redes sociales de cada una de ellas detallan los pasos a seguir para ayudar.

Ayuda psicológica

Por último, y una cuestión que no debemos olvidar es el asesoramiento y la ayuda psicológica para todos los afectados por la DANA. Las consecuencias emocionales de perder un hogar o ver destrozado el entorno conocido son profundas.

Por este mismo motivo, son varias las aseguradoras que han reaccionado ante tal desastre poniendo en marcha dispositivos especiales para atender a los afectados por la emergencia climática.

Rober Solsona / Europa Press Imágenes de la DANA en Valencia, Albacete y Andalucía: inundaciones, rescates y destrucción

Algunas de las aseguradoras que encontramos en esta lista son las siguientes: Santalucía, Mutua Madrileña (91 503 64 15), Mapfre (918 366 279), Allianz (900 101 92), AXA (900 901 282), Generali (900 300 600), Reale (900 455 900), Occidente (900 110 200), Abanca Seguros (900 815 140) y Zurich (900 104 936), entre otras.