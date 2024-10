El espectacular pueblo catalogado como el más infravalorado de Sevilla: recorre el parque natural de Doñana

No hay lugar a dudas de que España posee una gran variedad de pequeños pueblos con una gran riqueza cultural, histórica y natural. Sin embargo, en ocasiones hay muchas localidades que pasan desapercibidas para la mayoría de turistas.

En un país como España, donde el turismo suele concentrarse en grandes ciudades y en zonas costeras populares, existen numerosos pueblos que, a pesar de su belleza y singularidad, han permanecido a la sombra de otros destinos.

Estos lugares infravalorados no solo conservan un estilo de vida más pausado, sino que también son guardianes de costumbres y leyendas que enriquecen el patrimonio cultural del país. De hecho, sin ir más lejos la revista Viajar, ha elaborado una lista de aquellos pueblos que, bajo su criterio, son los más infravalorados.

Aznalcázar, Sevilla

Lejos de la masificación de grandes ciudades como Madrid, Bilbao o Barcelona, dicha revista ha seleccionado el pueblo más infravalorado de cada provincia española. Así pues, en el caso de Sevilla, la localidad que quizás no ha captado toda la atención que merece, es Aznalcázar.

Ubicado en la comarca de Aljarafe, Aznalcázar destaca por su rica historia, patrimonio cultural y su entorno natural privilegiado, ya que se encuentra cerca del Parque Nacional de Doñana, uno de los ecosistemas más importantes de Europa.

Entre sus atractivos turísticos, Aznalcázar cuenta con la iglesia de San Pablo, construida en estilo gótico-mudéjar y el Puente Romano, un vestigio histórico que cruza el río Guadiamar.

Además, el municipio es un destino ideal para los amantes del senderismo, con múltiples rutas que permiten explorar su entorno natural privilegiado.

Además, Aznalcázar celebra numerosas fiestas y tradiciones populares, siendo la Romería de San Diego una de las más importantes y representativas.

Esta celebración reúne cada año a los habitantes y visitantes en una peregrinación que es tanto religiosa como festiva, reflejando el carácter acogedor y alegre de la comunidad. Durante estas festividades, el pueblo se llena de color, música y baile, ofreciendo a los visitantes una experiencia cultural única.

Resto de España

No obstante, tal y como se ha mencionado anteriormente, Aznalcázar no es el único pueblo que parece estar infravalorado en España. La revista Viajar ha seleccionado otros más que, pese a su belleza y encanto, no han alcanzado la popularidad que merecen.

Entre estos pueblos infravalorados, encontramos algunos como Taramundi en Asturias, un municipio algo alejado de las principales rutas turísticas que recorren la región, pero cargado de una gran riqueza cultura e histórica.

Asimismo, en esta larga lista de pueblos también encontramos Moya en Cuenca. Es una localidad que luce prácticamente en ruinas, con un castillo fortaleza y una muralla de gran valor histórico y es un enclave único en el que disfrutar de espectaculares vistas panorámicas de la comarca y los valles circundantes.

También destacan otros municipios como Santiago de Calatrava (Jaén), Aínsa (Huesca), Ayagaures (Las Palmas), Biar (Alicante) y Viso del Marqués (Ciudad Real), entre otros.