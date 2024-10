El espectacular pueblo a 22 km de Alicante que es una parada obligatoria: esconde unas cuevas de cuento

No hay lugar a dudas de que España es uno de los principales destinos que escoge la mayoría de extranjeros a la hora de visitar Europa, debido a su rica diversidad cultural, gastronómica y de ocio, que ofrece para todos los gustos. No obstante, España no solo cautiva por su variedad de planes cosmopolitas, sino también por su oferta de turismo rural.

En este sentido, Alicante es un destino excepcional para este tipo de escapadas, ya que combina su riqueza cultural y patrimonial con una oferta de naturaleza variada.

Esta región dispone de diferentes enclaves que van más allá de sus playas. Alicante también es especialmente conocida por su faceta rural y montañosa, donde cada pueblo cuenta una historia y donde el turismo se vive de forma tranquila, lejos del bullicio urbano.

Busot, Alicante

Precisamente, uno de los pueblos más populares que debemos visitar, al menos, una vez al año es Busot, Alicante. Es un encantador municipio de montaña en la provincia de Alicante, situado a unos 22 kilómetros al norte de la ciudad de Alicante y a pocos kilómetros del Mar Mediterráneo.

Esta localidad, enclavada en las laderas de la Sierra del Cabeçó d’Or, ofrece vistas panorámicas y un entorno natural que invita a la tranquilidad.

Cuevas de Canelobre. iStock.

Uno de los principales atractivos de Busot son las Cuevas de Canelobre, una impresionante formación de estalactitas y estalagmitas que se encuentran a 700 metros de altitud. Con techos de más de 70 metros, estas cuevas destacan no solo por su belleza natural, sino también por su acústica, lo que permite que en ocasiones se realicen conciertos en su interior.

Asimismo, El Castillo de Busot es otro sitio destacado. Aunque hoy en día está en ruinas, esta construcción de origen musulmán del siglo XII ofrece unas vistas inigualables del pueblo y sus alrededores, siendo una parada obligada para quienes desean adentrarse en la historia medieval de la región.

Busot alberga además el Museo de Música Étnica, que contiene una vasta colección de más de 4.000 instrumentos de diversas partes del mundo, siendo uno de los más importantes de su tipo. Este museo fue fundado por el músico Carlos Blanco Fadol y es un fascinante punto de interés cultural.

Rodeado de naturaleza, Busot ofrece numerosas actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo de montaña y escalada, especialmente en la Sierra del Cabeçó d’Or y otros senderos cercanos. Este entorno permite a los visitantes conectar con la flora y fauna autóctonas mientras disfrutan del hermoso paisaje montañoso.

El pueblo celebra sus fiestas patronales en honor a San Lorenzo Mártir cada agosto, con desfiles, verbenas y eventos culturales, y la Semana Santa es otra festividad importante, con procesiones tradicionales.

En suma, Busot es un destino perfecto para quienes buscan historia, cultura, naturaleza y tranquilidad en la provincia de Alicante.