El hijo del fundador de Doñana: “Hay que evitar nuevos pozos y que se presione más la zona”

El Parlamento andaluz daba, hace unos días, luz verde a la tramitación de la proposición de ley que presentaba el PP y Vox con el fin de ampliar los regadíos en Doñana. Todo pese a las amenazas de la Unión Europea que apuntaba a multar a España si se legalizaban más riegos. Una medida que buscaba legalizar cultivos en el entorno del parque nacional. Una zona que se encuentra en estado crítico por la falta de lluvias y por la sobreexplotación.

Esta proposición de ley ha generado el rechazo del Gobierno central y el rechazo de la comunidad científica de los ecologistas. De hecho, ha provocado el choque del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo en las últimas horas.

En la mañana de este viernes, 21 de abril, el hijo de uno de los fundadores de Doñana, Federico Valverde, ha participado en un encuentro que se ha celebrado en la Facultad de Derecho de Valladolid con motivo de la celebración del Día de la Tierra. Allí ha hablado con EL ESPAÑOL de Castilla y León tras la polémica.

“Doñana, desde que se hizo es un instrumento político porque es Patrimonio de la Humanidad. Todo en elecciones se politiza. No debemos ver su parte política sino pensar que es un patrimonio y esto hay que conservarlo. Importa poco quién lo haga, pero hay que hacerlo. Las nuevas generaciones se tienen que concienciar de que esto es lo que hay que hacer en el futuro”, ha afirmado.

Ha añadido que la decisión ha de ser tomada por los políticos y ha apostado por el asesoramiento por parte de los técnicos. El hijo de uno de los fundadores del espacio ha explicado que el problema que hay en la actualidad es que “Doñana se está secando”. Y ha hecho un llamamiento a tomar medidas porque la presión “es grande”.

Para tomar esas decisiones en el espacio ha apostado por tomar como referencia un estudio con el que las diputaciones de Huelva, los ayuntamientos y la comarca de regadíos, además del Sistema de Aguas del Guadalquivir estaban de acuerdo. En el que se planteaba un “sistema de trasvases de agua, se controlaban los pozos legales y la presión que soporta el acuífero de Doñana” afirmando que ese le parece un buen punto de partida.

“No soy técnico de aguas, pero no me parece que legalizar nuevos pozos sea la condición adecuada. Sé que no se puede seguir presionando a Doñana. Hay que buscar soluciones para evitar abrir nuevos pozos y presionar Doñana.

“Doñana se seca”

En el encuentro que se ha celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, también ha estado presente Miguel Delibes de Castro que ha afirmado, rotundo, que “Doñana se seca” porque llevamos “10 años con poca lluvia” y “algunas lagunas se están transformando en bosques y el agua desaparece”.

“Hay que tomar medidas. Si cada año llueve menos y hace más calor, Doñana se irá secando, aunque no se extraiga agua. Si las eliminamos tenemos más posibilidades”, ha finalizado.

