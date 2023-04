Unos Premios Castilla y León sin partidos de la oposición ni sindicatos

Los Premios Castilla y León han evidenciado una vez más la distancia insalvable entre los dos bloques antagónicos que han protagonizado la política de la Comunidad desde que se conformó el Gobierno entre PP y Vox hace ahora un año. Los partidos de la oposición en bloque –PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leónes– y los dos principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, no acudirán a la gala que se celebra este viernes en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. La procuradora Vanesa García, de Soria Ya, será la única representante opositora que asista.

Las formaciones políticas y organizaciones sindicales han justificado su ausencia en la falta de paridad, el polémico premio al fallecido Fernando Sánchez Dragó y el carácter "partidista" de los galardones, acusando a Vox, que dirige la Consejería de Cultura, de haber inundado de "sectarismo" a los Premios y de haberlos convertido en un "acto de partido".

Tudanca: "Vox ha convertido los Premios en un acto de partido"

El dirigente socialista, Luis Tudanca, ha asegurado este mismo viernes que el principal motivo de su ausencia en los galardones es la "ausencia de paridad". "En los últimos tiempos la derecha y la extrema derecha están atacando nuestros símbolos y nuestras instituciones, y están degradando Castilla y León", ha afirmado, señalando que su formación propuso en las Cortes que los galardones debían ser "paritarios". "No puede ser que en nuestra tierra solo se reconozca a los mejores y nunca a las mejores", ha señalado, criticando que solo haya habido "unas veinte reconocidas" durante toda la existencia de los Premios.

Además, ha afirmado que, en la edición de este año, "Vox ha convertido los Premios en un acto de partido". "El premiado, el homenajeado, es el promotor de la moción de censura de Vox con una trayectoria algo más que discutible", ha señalado, en referencia a Sánchez Dragó, mostrando su "condolencia, respeto y solidaridad" a su familia por su reciente fallecimiento. "Los símbolos de Castilla y León están muy por encima de la utilización partidista de los Premios de Castilla y León", ha insistido, señalando que acudirá a la fiesta de Villalar el domingo, que ha calificado como "la fiesta de un pueblo que no va a permitir que la derecha y la extrema derecha les sigan atacando".

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, también se ha pronunciado al respecto y ha asegurado que las polémicas de Castilla y León le "aburren" y le "cansan". "Ojalá tuviéramos un Gobierno que construyera y un ambiente un poco mejor, pero esto es lo que nos toca vivir después de la entrada de la extrema derecha en un Gobierno", ha señalado, comentando que nunca ha asistido a los Premios.

Unidas Podemos y Ciudadanos acusan a la Junta de "recortar libertades"

Unidas Podemos y Ciudadanos han justificado su ausencia asegurando que el Ejecutivo autonómico está "recortando derechos y libertades". El procurador de la formación liberal, Francisco Igea, ha mostrado su "respeto" a los premiados pero ha acusado al Gobierno de PP y Vox de haber permitido que el "sectarismo" haya manchado los Premios.

Además, ha acusado al Ejecutivo regional de estar sembrando "la intolerancia" y la "ausencia de derechos y libertades" y ha considerado que, por ello, este no puede ser "un año de fiesta". "No podemos dar normalidad a lo que está ocurriendo en esta Comunidad", ha afirmado.

UGT y CCOO acusan a la "extrema derecha" de "desvirtuar" los galardones

UGT y CCOO no acudirán a los Premios por primera vez en esta edición. El dirigente de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha justificado su decisión por los "ataques" de la Junta al Diálogo Social y por sus críticas "con mentiras" a los sindicatos. Además, ha lamentado la "deslegitimación" de la fiesta de Villalar por parte del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y de Vox y ha asegurado que "no pueden participar en actos que convoquen ellos". También ha apuntado que el sindicato "no coincide para nada" con el homenaje a Sánchez Dragó.

Comisiones Obreras (CCOO) se ha pronunciado en el mismo sentido y ha justificado su ausencia en los premios de este viernes aludiendo a que "la extrema derecha" ha desvirtuado el espíritu de los galardones, además de lamentar la inclusión de la categoría de la Tauromaquia en los premios y el galardón al fallecido Sánchez Dragó que han calificado como "adalid de una ideología negacionista".

A todas estas ausencias, se suma la habitual de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) al tratarse de una formación que no cree en la actual configuración de Castilla y León y aboga por la autonomía de la Región Leonesa.

