Ayanta Barilli, hija de Sánchez Dragó, leerá su discurso en los Premios Castilla y León

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, aseguró hoy que “se podría dar casi por seguro” que la hija del fallecido escritor Fernando Sánchez Dragó, Ayanta Barilli, será la encargada de leer su discurso durante la gala de entrega de los Premios Castilla y León 2022. El escritor madrileño e hijo adoptivo de Soria desde 1992 falleció el pasado lunes a la edad de 86 años, dos semanas antes de recibir el galardón que lo distinguía como Premio Castilla y León de las Letras 2022.

“Lo lógico es que dé lectura de ese discurso su hija Ayanta, y me parece que es lo que se va a producir”, afirmó Santonja a preguntas de los medios acerca de quién leerá el discurso que el escritor dejó escrito antes de su fallecimiento. El responsable de la Consejería de Cultura y Turismo indicó que es una decisión que le compete a la familia de Sánchez Dragó, y añadió que hoy hablaría con Ayanta Barilli, aunque dio “casi por seguro” que será ella la encargada de leer el discurso de su padre.

Asimismo, a preguntas de los medios acerca de si será este el discurso que se leerá durante la gala de entrega de los premios, Santonja aseguró que “no puede ser otro”, y recordó que desde el miércoles de la semana pasada hasta el domingo estuvo hablando con Sánchez Dragó por teléfono e intercambiaron mensajes en Whatsapp acerca de este tema. “Él me mandó su discurso, me hizo algunas preguntas, yo le hice algunas apreciaciones y estuvo trabajando sobre ellas y me mandó el discurso definitivo el sábado por la tarde”, explicó.

