El relato roto y el duro ataque de la hermana de Esther López contra Óscar: “Sólo le faltan los barrotes, pero es cuestión de tiempo”

15 meses ya y parece que fue ayer. Más de un año desde que Esther López era vista por última vez en la madrugada de aquel fatídico ya 13 de enero del año 2022. Desde entonces, batidas vecinales y la peor de las noticias, el cuerpo sin vida de la vecina de Traspinedo era hallado el 5 de febrero en una cuneta de la N-122 que desemboca en la localidad vallisoletana.

Desde entonces, la Guardia Civil ha trabajado sin descanso para esclarecer lo ocurrido aportando decenas de informes a la jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, Soledad Ortega, que investiga el caso.

Un caso que espera un informe final en el que se haga un relato de lo que sucedió aquella noche para abrir un juicio oral contra el principal sospechoso del caso, contra la persona que vio a Esther López con vida por última vez, contra Óscar.

En unas semanas llegará ese esperado informe y será la magistrada la que decida si se abre juicio oral o no, y por qué delitos contra el principal sospechoso del caso en un juicio que podría fecharse para después del verano. Todo con el fin de que se haga justicia y se sepa lo que ocurrió con la vecina de Traspinedo.

En la tarde de este miércoles, 13 de abril, la hermana de Esther López, Inés, ha sido entrevistada en esRadio. Ahí ha dejado claro que siguen “viviendo la peor pesadilla que se puede vivir” y se ha mostrado agotada porque ya son muchos meses sin conocer la verdad y “esto pasa factura”, como es lógico.

“Nosotros y toda España tenemos claro lo que ha pasado. Queremos que el responsable pague por lo que ha hecho que es asesinar a mi hermana. Después que entre donde tiene que estar”, ha afirmado la hermana de la fallecida, en referencia a la cárcel y citando sin citar a Óscar.

La familia de Esther continúa, prácticamente, sin salir a la calle. Haciendo una vida reducida. No salen prácticamente de Traspinedo. No se cruzan con el principal sospechoso que, recordemos, era amigo de Inés pero no de Esther. De hecho, la fallecida se montó por primera vez en el coche del principal sospechoso el día de su desaparición.

“Es complicado. La hipótesis que manejo es la que es por los informes y pruebas que se han aportado. La real. A mi hermana la han atropellado y la han dejado morir tras los hechos. No se me pasa por la cabeza que haya una persona que pueda hacer esto”, ha añadido Inés López, hablando sobre la hipótesis de lo ocurrido en esa fatídica noche.

Ha aludido a un informe que indica que tras el atropello “el conductor siguió acelerando”. “Eso es un asesino y un informe lo demuestra”, ha indicado añadiendo que “a los psicópatas no los hace falta un móvil ni nada para matar”.

La hermana ha añadido que ve al principal sospechoso “capaz de haber elaborado un plan” porque “es una persona muy soberbia y va a seguir diciendo que él no ha sido”. “Más acorralado no puede estar. Sólo le faltan los barrotes, pero es cuestión de tiempo”, ha añadido.

La hermana de la vecina de Traspinedo ha vuelto a confiar en la justicia y ha valorado la labor de la Guardia Civil y de la jueza que lleva el caso.

“Confío en la justicia y esto va a terminar como debe terminar. La jueza pide un relato final y lo va a tener. Después no va a poder hacer otra cosa que justicia”, ha finalizado en una entrevista que ha durado 30 minutos.

Sigue los temas que te interesan