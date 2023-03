El duro y directo mensaje contra el principal sospechoso en el caso de la muerte de Esther López

Este domingo, 12 de marzo, Traspinedo volvía a exigir justicia para Esther, la joven de 35 años cuyo cadáver aparecía en una cuneta el pasado 5 de febrero, en la N-122 que va a dar a la localidad vallisoletana.

La familia ha leído un comunicado duro contra el que es el principal sospechoso del caso: Óscar S. Ahora que se cumple más de un año desde que se comenzara a investigar y cuando parece que la fase de instrucción llega a su final.

“Nadie se imagina como duele recorrer, mes tras mes, los apenas 200 metros que separan la casa de tus padres de esta plaza”, aseguraba la prima y una amiga de Esther López, que han sido las encargadas de leer el manifiesto.

El escrito recuerda los 14 meses en los que descubrieron “la peor cara del ser humano” y añade que “esto me hace ir atrás en el tiempo” y “pensar en lo felices que éramos” pero ahora, añade “tu ausencia me dice que hasta ese día lo teníamos todo y que hoy que no estás tú no todo se torna oscuro”.

“Tiene que tener consecuencias para quien lo perpetró, sí, pero irreparable con todo y con eso”, afirman los familiares.

Añade, en referencia al principal sospechoso, que “sé que eres libre, que no inocente. Y, además, sé que eres libre, pero sin alas” y ha afirmado que “no has mostrado arrepentimiento ni lo harás porque eres un cobarde”. Además, se han dirigido a él afirmando que “están seguros de que lo recuerdas cada día, cada momento” y le han preguntado si “¿Puede dormir?” con la conciencia tranquila.

La familia dice que el principal sospechoso “duda” y que “cree que debe seguir o acabar con esto…”. “Piensas que quizás lo haga tu compinche” y apuntan que “él solamente borró la centralita y no pisó el acelerador. Vuelves a dudar, intuyes tu final… ¿Cómo justificar esos más de 20 indicios que te delatan a los ojos de la sociedad?”, añaden, cargando duramente contra Óscar.

Además, hace referencia a los informes de la Guardia Civil que colocan a Óscar en el autolavado de la Avenida de Zamora el día 13 a eso de las 15.00 horas, y aseguran que podrían seguir “citando mentiras y mentiras”.

En clara mención al principal sospechoso del caso le lanzan un dardo asegurando que “no pudiste con Esther” porque el haber podido significaría que “ella hubiese claudicado, no vas a poder con nosotros y lo sabes”, afirman.

La familia manda a Esther los besos que le robaron de Sara, Lucas, Carmen y Adrián y vuelven a reclamar justicia para ella más de un año de esa trágica madrugada del 12 al 13 de enero del año 2022.

Sigue los temas que te interesan