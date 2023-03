Puente anuncia la incorporación del ex de Cs Martín Fernández Antolín a las listas del PSOE

Ante la sorpresa de pocos, Óscar Puente, en una rueda de prensa urgente, ha presentado a Martín Fernández Antolín, ex de Ciudadanos, como miembro que irá dentro de las listas del Partido Socialista Español en los próximos comicios municipales del 28 de mayo. "No va a ser de relleno ni de adorno", ha aclarado el candidato a la Alcaldía de Valladolid.

Antolín había abandonado hace unas semanas el que había sido hasta entonces el partido al que pertenecía, Ciudadanos, e incluso llegó a anunciar que se volvería a incorporar como profesor titular de la Universidad de Valladolid para continuar dedicándose a la investigación y la docencia. Sin embargo, eso ha cambiado, ya que mañana las listas del PSOE Municipal de Valladolid serán presentadas ante el Comité Ejecutivo y en ellas estará el excandidato en 2019 a la Alcaldía por parte de Ciudadanos.

No obstante, todavía se desconoce en qué número irá, así como la Concejalía que podría ocupar en caso de ser elegido. No obstante, Puente ha matizado que le ve "capacitado" para hacer "muchas cosas".

Igualmente, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Valladolid ha hecho alusión a las declaraciones del presidente del Tour del Talento, Salvador Tasqué, quien ha remarcado la importancia de "capitalizar el talento". Una afirmación que para Puente "resume muy bien" la incorporación de Martín Fernández Antolín.

Óscar Puente ha señalado que la incorporación se debe a "tres razones". La primera de ellas es la "honestidad" que posee, ya que hacer equipo "no es fácil" y ese primer requisito "lo cumple con creces". Seguidamente, ha subrayado que "es una persona muy preparada". En tercer y último lugar ha aseverado que ahora cuenta con "experiencia", tras cuatro años en el Grupo Municipal de Ciudadanos. "Sabe lo que demanda la ciudadanía", ha aclarado.

El secretario provincial del PSOE de Valladolid también ha destacado que desde el punto de vista electoral, Fernández Antolín "suma", ya que así de esta manera los socialistas "ensanchamos nuestro espacio". "Incorporamos gente de la órbita de Podemos como en la anterior ocasión y ahora de Ciudadanos", ha recordado.

De la misma manera, Puente ha puntualizado que Antolín "no necesita cargo, lo tenía, ni tampoco empleo, que también lo tenía". Unas declaraciones que ha hecho aludiendo a que esta designación no se debe a ningún otro interés que no sea el de "sumar al proyecto". "Era un desperdicio que se marchase a su casa", ha añadido. Y es que para Puente, Ciudadanos "no ha sido lo que dijo en su día que iba a ser".

Por su parte, Antonlín ha asegurado que el proyecto del PSOE Municipal de Valladolid es "realista" para que la ciudad se "consolide" como una urbe "moderna". "Lo dije también hace unas semanas", ha incidido el ahora socialista.

Igualmente, el ex de Ciudadanos ha recalcado que, para poder aceptar dicha invitación de Óscar Puente, ha podido conocer el borrador del programa electoral. Además, ha matizado que seguirá siendo independiente como ya lo era antes en el partido liberal. "Con la misma libertad que rechacé seguir en Ciudadanos, he aceptado ir con el PSOE", ha insistido.

"El interés de todos es lo más importante. Hay que respetar las mayorías y el PSOE es una apuesta por el futuro", ha aclarado Antolín, que de la misma manera ha defendido que es el "interés común" lo que debe imperar. "Habrá personas que no compartan mi decisión, pero no soy yo quien abandona sus ideas", ha explicado en alusión a su anterior partido.

Opinión sobre el soterramiento

Respecto a la cuestión del soterramiento, que se prevé que sea uno de los temas estrella durante la campaña electoral, Antolín ha aclarado que es una "cuestión compleja", pero que, en cualquier caso es una opción con la que "nunca estaría en contra".

No obstante, ha matizado que se debe conocer "si se puede hacer o no". "Existen determinadas ocasiones en las que no se puede engañar a la gente", ha reiterado Fernández Antolín. Por su parte, Puente ha matizado que el soterramiento "no está entre las 10 primeras preocupaciones de la ciudadanía".

Nuevos fichajes

Quedan 24 horas para que el PSOE complete sus listas y, según ha confirmado el propio Puente, todavía está trabajando en añadir algún fichaje más, ya que ha estado más centrado en la gestión municipal y a la lista hasta ahora le ha dedicado "poco tiempo".

Preguntado por las bajas que pueda haber en las lista socialista al Ayuntamiento de Valladolid, ha recnocido que no sabe cuántas habrá.

Entregar el acta

Desde que abandonase la formación de Ciudadanos, Antolín ha renunciado a diferentes competencias de las que disponía, como es la presidencia de la Comisión de Sugerencias o a la capacidad de intervenir en los plenos, según ha recordado.

Y es que ahora se abre el melón sobre la posibilidad de entregar el acta de concejal no adscrito al entrar a formar parte del organigrama socialista. "No cambia ningún tipo de mayoría ni es oportuno que estemos con estas cuestiones", ha sentenciado Fernández Antolín.

María Sánchez: "A hora cambia de chaqueta"

Tras el anuncio, la concejala de Valladolid Toma la Palabra y socia de Gobierno del PSOE, María Sánchez, ha salido a criticar dicha incorporación. La edil de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha opuesto a dicho fichaje, ya que, tal y como han dicho "tantas veces", gobernar en coalición "no quiere decir no discrepar".

Y es que para Sánchez estas cosas "alejan a la ciudadanía de las instituciones y de la política". Para la concejala de Toma la Palabra todo el mundo "tiene derecho a cambiar su forma de pensar", pero, sin embargo, en estos movimientos "da la sensación de que a alguna gente le da igual presentarse por unas siglas o por otras".

Un argumento que lo ha reforzar recordando que Antolín ha llamado "prepotente más de una vez" al alcalde de Valladolid, así como se ha "opuesto a cuestiones centrales". "Y ahora cambia de chaqueta", ha ironizado, al tiempo que ha matizado que para ella la política es una cuestión de "convicciones" y que "no puede dar igual todo".

En este sentido, ha afirmado que no es la primera vez que pasa y es algo a lo que "no deberíamos acostumbranos" y convertir la política municipal en un "mercado de fichajes del fútbol". "Creo que la intención del Partido Socialista es evidente. Ciudadanos está en un mal momento y tratan de atraer a sus antiguos votantes", ha subrayado.

Para Sánchez, esta estrategia es "poco responsable", debido a que es "pescar votos a costa de comprometer el modelo de ciudad". "Tengo la mejor opinión personal del señor Fernández Antolín, pero es alguien que quiere llevar a Valladolid en dirección contraria al rumbo que se ha marcado estos años", ha puntualizado.

Por último, ha matizado que Antolín se posición contra las siguientes medidas: Zona de Bajas Emisiones, Plan de Calidad del Aire, gestiones de la Ciudad de la Justicia, Plan General de Ordenación Urbana y la integración ferroviaria.

InoBat

Preguntado por temas de actualidad, Óscar Puente ha asegurado que sobre la implantación de InoBat en Valladolid "sabe muchas cosas", pero que no puede contarlas. No obstante, ha asegurado que "todas son buenas".

