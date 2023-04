Muere Sánchez Dragó en Soria días antes de recibir el premio de las Letras de Castilla y León

El escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó (2 de octubre de 1936, Madrid) ha muerto a los 86 años de un paro cardíaco en su residencia de Castilfrío de la Sierra, en la provincia de Soria, según han confirmado fuentes familiares a EL ESPAÑOL. Lo hace días antes de recibir el premio de las Letras de Castila y León, otorgado por la Junta de Castilla y León hace unas semanas por su “dilatada trayectoria divulgativa de la lengua y la literatura española, en especial en prensa, radio y televisión. Además de "su vocación de rescate de los marginados, de los heterodoxos y de los malditos de nuestra cultura".

Un tema que fue muy polémico y que causó un gran revuelo. "Soy, a fuer de soriano de adopción y devoción, castellano de y para toda la vida. Castilla y León están muy presentes en mi obra literaria. Este premio tiene para mí una alta significación acompañada por la emoción con la que lo recibo", publicó el escritor en su cuenta de Twitter tras conocer la noticia. Posteriormente llegó la polémica con el PSOE de Castilla y León, que acusó a la Junta de entregar un premio a un "persona que se jactaba de acostarse con menores".

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León pudo hablar con él en una entrevista donde agradecía el premio y se personalizó como la persona que convenció a Ramón Tamames para ser candidato a la moción de censura contra Pedro Sánchez. Autor de casi un centenar de libros, la mayoría novelas y ensayos, Fernando Sánchez Dragó ha presentado y dirigido programas de televisión, muchos de ellos relacionados con la cultura.

[Fernando Sánchez Dragó: "Soy el impulsor de la candidatura de Tamames para la moción de censura"]

Preguntado por qué le queda por hacer. El escritor fue muy sincero. "Tuve cinco procesos en la cárcel. Mi carrera patibularia es amplia, siempre por motivos políticos, eso sí. Tengo cuatro hijos, el mayor casi es de mi edad, digo bromeando. Luego tengo una escritora, y ahora uno de 10 años que ya está escribiendo su primer libro, con mi ayuda. Soy un niño que a los tres años ya quería ser escritor. He construido mi vida como un personaje literario, de ahí que toda mi obra sea autobiográfica. Para qué me voy a inventar algún personaje, sí yo lo soy. He estado en guerras, he tenido 11 vidas conyugales, que se dice pronto. También he subido en globo. ¿Qué me falta por hacer? Pues, aunque mi legado literario es extenso, me falta en esta cadena cuatro o cinco obras. Lo que ocurre es que soy un escritor muy minucioso, me tiro media hora para colocar una coma, entonces no sé si tendré tiempo para finalizarlo. De momento, pienso en recoger a mediados de abril el premio de las Letras de Castilla y León".

Ha presentado y dirigido numerosos programas de televisión, la mayor parte relacionados con la cultura. También ha cultivado la narración de viajes, traduce del francés al español y colabora en prensa y revistas.

