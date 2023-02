El PSOE carga contra el premio a Sánchez Dragó: “Premian a un hombre que ha presumido de acostarse con una niña de 13 años”

La primera jornada del pleno de las Cortes de Castilla y León ha arrancado con una pregunta del portavoz del grupo socialista, Luis Tudanca, sobre la situación de la Sanidad en la Comunidad, sin embargo, ha servido para acabar reprochando que hayan entregado el premio Castilla y León de las Letras a Fernando Sánchez Dragó.

Tudanca ha comenzado hablando de los problemas de sanidad en la Comunidad, para terminar criticando que se haga entrega de este premio “a un hombre que ha presumido de acostarse con una niña de 13 años”. Para posteriormente preguntarse “¿qué están haciendo con Castilla y León? Están terminando con el prestigio de esta tierra”. En la misma línea ha estado la procuradora Patricia Gómez que también se ha salido del guion de su pregunta, (preguntó sobre el Estatuto de autonomía) para lanzar una fuerte crítica al escritor. "El último esperpento ha sido conceder a un tipo como Sánchez Drago que se jacta de mantener relaciones con menores y otros comentarios vomitivos que no me atrevo a reproducir por respeto a esta cámara. No sé a quién se le ha ocurrido pensar que es merecedor de un premio que lleva el título de Castilla y León. Los castellanos y leoneses no nos merecemos esto. El señor Sánchez Dragó no es mercedor de ningún premio".

Sin embargo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no ha entrado al trapo de esta acusación y no ha contestado. Se ha dedicado a reprocharle que “no haya movido un dedo por la Sanidad de esta tierra”, ya que le ha reprochado que está “más preocupado de estar detrás de las pancartas y de hacer ruido”. En sus palabras, “ahora hay mejor gestión y dialogo” para acabar preguntando: “¿Por qué es tan servil con Sánchez, por qué siempre elige a Sánchez?

Asimismo, Tudanca ha reprochado que la Junta haya obligado a retirar una campaña contra la violencia machista “con la excusa de proteger el patrimonio”. “En el mismo sitio se hacen campañas de bancos o mítines del PP con banderitas pero los derechos de las mujeres estorban”, ha asegurado.

Gallardo: "Juzgar al artista"

Esta mañana, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, también ha ensalzado la figura del literato. “A quien le gusta la lectura sabe que Sánchez Dragó tiene grandísimas obras literarias y yo soy muy aficionado a una de ellas”, ha afirmado en Soria. “Yo que lo que procuro es juzgar a los artistas por el arte y Fernando es un gran escritor”, ha asegurado.

Hay que recordar que el jurado ha resaltado "su dilatada" trayectoria divulgativa de la lengua y la literatura españolas, en especial en prensa, radio y televisión, donde ha dejado una huella imborrable, así como su "vocación de rescate de los marginados, de los heterodoxos y de los malditos de nuestra cultura”.

