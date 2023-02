Fernando Sánchez Dragó: "Soy el impulsor de la candidatura de Tamames para la moción de censura"

“Llevo una semana con un estrés formidable”, ironiza Fernando Sánchez Dragó. El escritor se ha convertido en protagonista nacional por partida doble. Centro de las críticas en Castilla y León al ser galardonado con el Premio de las Letras e impulsor de la candidatura de Ramón Tamames, de 89 años, para encabezar la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Él ha sido quien puso sobre la mesa su nombre. Lo reconoce en una entrevista concedida a El Español-Noticias de Castilla y León.

El mensaje se anunció este miércoles e iba acompañado de una fotografía en la que aparecían el líder de Vox, Santiago Abascal, y el propio Tamames en un despacho, después de alcanzar un acuerdo para llevar la moción la Mesa de la Cámara, que deberá dar trámite a la solicitud y poner fecha para el debate. En otras imágenes también estaba Sánchez-Dragó, junto al secretario general del partido, Ignacio Garriga, Espinosa de los Monteros, Christian Careaga, Vicente Dalda, Lorenzo Garrido, Tomás Prieto-Castro, José Ignacio Rodrigo, Emmanuel Tamames y Moncho Tamames.

Y es que el autor de ‘Gárgoris y Habidis’ no duda en colgarse la medalla de haber llevado al economista madrileño hasta esta situación. Acaba de comer precisamente con el candidato de la moción ya registrada por el partido de Santiago Abascal y que se presume será para comienzos de marzo. “Sí, yo lo he puesto en marcha. Soy el que lo ha lanzado. El impulsor. El punto de arranque, la correa de trasmisión”, se deshace en metáforas.

Tiene claro que la moción no saldrá adelante, solo contará con los 52 diputados de Vox. “Por supuesto que no, pero es una moción de censura y dejará otras cosas”. En su opinión, es el momento “de censurar lo que está haciendo el Gobierno” de Pedro Sánchez. Es el momento de que “la sociedad sepa lo que está haciendo y que Europa también lo sepa, porque los que vienen parece que están en el guindo”.

Dragó tiene claro que tras esta moción de censura fallida habrá vencedores y vencidos. “Hará daño al Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) porque saldrán sus defectos, y al PP le colocará en una situación muy difícil”. Y es en el momento que recuerda al líder nacional, Alberto Núñez Feijoo, que “no va tener mayoría absoluta y el electorado no le permitirá que vote en contra”. Por eso ya advierte de que si se abstiene “también será un error, que le hará perder votos”. Es consciente de que la “política es aire en el viento”, por eso matiza que se puede equivocar en este planteamiento, pero creo que con esta moción “Vox gana votos y el PSOE y PP los pierden”.

Amigos desde hace décadas, Sánchez-Dragó saca pecho por Tamames. “Es la primera vez que una persona que no es de un partido y que no pertenece a la política se presenta a una moción de censura. Una persona que viene del pueblo y que va a dar este paso”, asegura, por lo que es “es sentar un precedente”. Ante esto, no oculta “el entusiasmo que este fenómeno me produce”.

"Operación de vasto alcance"

Sánchez Dragó considera que este movimiento es una “operación de vasto alcance” y lo compara con el que en su época realizó la denominada generación del 98 con Antonio Machado, Pio Baroja, Azorín, Maeztu y Unamuno. Ellos lanzaron un manifiesto “en años muy duros”, recuerda. “Nosotros también lo hicimos en 1956 para luchar contra el franquismo”. Y recuerda que entre ellos se encontraba el propio Tamames, donde luego coincidiría en la cárcel y es donde entabló amistad, Enrique Mújica, Javier Pradera, y Gabriel Elorriaga Fernández, entre otros. De esa generación solo sobreviven Tamames, Elorriaga, pero con problemas de movilidad, y Sánchez Dragó.

Tras ese manifiesto, se convocó un Congreso de Estudiantes y terminaron, tras unos altercados, en los sótanos de la cárcel de Carabanchel. Ahí se conocieron. Luego pasaron al Partido Comunista. “Pero nunca hemos sido comunistas, simplemente había que estar en un sitio para estar contra Franco”, matiza.

“Fue otra etapa de regeneracionismo y ahora ha llegado la tercera”, apunta. “Es la tercera etapa de un correlato histórico que es la alternativa de regeneración en un contexto con muchos problemas, y ahora está pasando con este Gobierno”. El escritor también saca a relucir a Ortega Gasset, quien “hablaba de un proyecto sugestivo de vida en común”. “Ahora ese proyecto está roto, porque tenemos un Gobierno que se apoya en partidos que quieren romper España. Por este motivo, Tamames y yo hemos dado este paso”, afirma.

