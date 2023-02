Sánchez Dragó: “El Gobierno PP-Vox de CyL es un ejemplo meritorio y de alcance nacional, están condenados a entenderse”

Asegura que es más de estar en casa, de la soledad y de la intimidad, sobre todo en su paraíso perdido en Castilfrío de la Sierra, en Soria. Pero está claro que cuando Fernando Sánchez Dragó (2 de octubre de 1936, Madrid) interviene públicamente lo hace a lo grande. Esta semana se ha convertido en el foco periodístico por dos razones. La primera, su intervención “impulsadora” de Ramón Tamames como candidato a la moción de censura presentada por Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y de la que dio todos los detalles el pasado jueves en una entrevista exclusiva con El Español-Noticias de Castilla y León.

Y segunda, por ser galardonado con el Premio de las Letras de Castilla y León 2022 otorgado por la Junta por su “dilatada trayectoria divulgativa de la lengua y la literatura española, en especial en prensa, radio y televisión. Además de "su vocación de rescate de los marginados, de los heterodoxos y de los malditos de nuestra cultura". Pues bien, el escritor, también galardonado con el Premio Nacional de Literatura, Planeta y Ondas, entre otros, fue el protagonista del pleno de las Cortes de Castilla y León donde recibió duras críticas por parte del grupo socialista y de Unidas Podemos. Sin miedos, da la cara y, como un bravo astado, esos que tanto le gustan, entra al trapo de todas las preguntas.

P. Muchos premiados suelen decir eso de “no me lo merezco” cuando un jurado les concede un galardón, en mi opinión creo que es devaluar al jurado y al propio premio. ¿Usted merece este Premio de las Letras de Castilla y León?

R. Tengo 53 libros publicados, miles de artículos de periodismo dedicados a la literatura y en muchas de mis obras hay ciento de páginas dedicadas a Castilla, y en concreto a Soria. He vivido durante muchas épocas en esta provincia, he pasado mi infancia y mi adolescencia, y ahora mi casa está en Castilfrío de la Sierra, un pequeño pueblo poco más de 30 habitantes, a los pies de Numancia. Así que si es un premio a la trayectoria literaria de una persona, que ha dedicado su atención a Castilla y León, el premio está justificado.

P. ¿Qué supone para usted? Su nombre ya había sonado en años anteriores, pero no acababa de llegar

R. Llevaba sonando desde hace más de25 años y ahora por fin llega a puerto. Pues bien, nunca es tarde. Tanto con Lucas (Juan José) como con Herrera (Juan Vicente) mi nombre estuvo repetidamente sobre la mesa. Así pues, lo recibo con agradecimiento y con emoción. Mi obra literaria estaría coja si eliminas de ella a Castilla y León. Mi obra inicial, ‘Gárgoris y Habidis’ con el que logré el premio Nacional de Literatura, habla mucho de Castilla, de San Esteban de Gormaz. Con ese libro me di a conocer. Es el reconocimiento a toda una vida. Además, muchos amigos míos han logrado este premio, como Delibes, Carmen M. Gaite, Claudio Rodríguez o Rosa Chacel, con los que tengo una fraternidad literaria por lo que no solo se me da a mí, sino a toda una familia literaria.

P. Esta semana ha sido protagonista en las Cortes de Castilla y León. ¿Qué piensa de las críticas recibidas por Unidas Podemos y PSOE? Todas ellas alusiones personales y nunca literarias porque se lamenta dar un premio a una persona que se pavonea de acostarse con niñas de 13 años.



R. Llevo una semana con un estrés formidable (risas). La verdad es que me parece un delirio. Este es un país crispado. Es asombroso que políticos que no me han leído en su vida hagan este tipo de críticas.

P. ¿Cree que todos estos políticos que le critican no han leído ninguna obra suya?

R. Los políticos no leen. Lo único que leen es un boletín que les prepara su asesor de prensa y normalmente con cosas agradables para tenerlos contentos. Estos señores que me han criticado desde las Cortes han mostrado una falta de respeto. Los políticos deben respetar a las personas que están bajo su cédula. Es un insulto contra los votantes. A mí me dan igual los improperios, es más, me gustan, me divierten, son como banderillas. Los elogios me sonrojan. Hay un pasaje en La Divina Comedia de Dante, con Virgilio, donde le recomienda al protagonista no desperdiciar reflexiones en los demás, limitándose a mirarlos y a continuar su tránsito. “Mira y pasa”, le dice. Yo hago lo mismo: paso de largo.

P. ¿Los premios culturales tienen que valorar la vida personal de los artistas?

R. En mi caso, me dan este premio por razones literarias, no personales, el jurado está por encima de toda sospecha. Y como te digo, en toda mi extensa carrera hay siempre alusiones a esta tierra.

P. Camilo José Cela decía que sin enemigos no eres nadie. ¿Les dedicará este premio también a ellos?

R. Efectivamente, eso decía. En mi caso, haré un discurso donde seré amplio, generoso y unitivo. No hablaré mal de nadie. No es momento para ello.

P. Como se ha demostrado en Castilla y León, ¿Vox y PP están condenados a entenderse?

R.- Aritméticamente condenados a entenderse. Es la única manera de sustituir a este Gobierno actual. No tiene vuelta de hoja. El primer ejemplo ha sido en Castilla y León y me parece un ejemplo de alcance nacional, meritorio y con el que estoy de acuerdo porque no escondo la antipatía que tengo hacia el actual Gobierno.

P. Castilla y León están muy presente en su obra literaria, como bien ha dicho, ¿cómo la ve ahora desde la distancia?

R. Ya sabes que soy bastante pesimista, pero porque creo que el mundo va fatal, no solo es cuestión de política. París, Madrid e incluso Soria. Todo tiende a estropearse y el mundo también. No solo Castilla y León.

P. Su amigo, Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, usando su habitual ironía aseguro que entiende que “pueda haber personas que no puedan con una obra como ‘Gárgoris y Habidis’ por falta de comprensión”, pero tienen que admitir que a otros les parezca estupenda. La historia no es solo lo que nos gusta, también lo que no gusta". ¿En la España actual eso ya no existe?

R. Mi viejo amigo Gonzalo. Es cierto. Hubo una época en este país en la que los políticos leían y eran cultos. Ahora no lo son.

P- Le escuche decir que el mundo ha ido en continua decadencia. ¿Este país ha tocado fondo o puede ir a peor?

R.- No seamos tan trágicos, seamos dramáticos. La decadencia no es solo en España, es en todo el mundo. Solo hay que ver la Agenda 2030, que es un totalitarismo. Orwell en su novela se quedó corto. Hay un deber moral de dar un paso adelante. Y por ejemplo, la moción de censura presentada por Vox y donde se presenta como candidato a Ramón Tamames, es una mano tendida a España, es un acto de patriotismo.

P.- ¿Qué le parece la reescritura de algunos libros para hacerlos políticamente correcto? Los últimos los de Roald Dahl.

R.- Un horror. Es la Inquisición llevada al máximo. Si se hace eso se acabó todo tipo de cultura, no solo la literatura, también la pintura o la música, está pasando con obras de Beethoven. Es un delirio de puritanismo como jamás se había visto y llegado. La libertad ha terminado, esperemos que resucite.

P. Ahora muchos artistas, véase Sabina, reniegan de la Izquierda. Usted pasó por el mismo trance. ¿Qué ocurre con el comunismo?

R. Precisamente Tamames y yo estuvimos en el Partido Comunista, pero no éramos comunistas. La lengua española lo aclara bien. Los verbos ser y estar son diferentes. Ser se utiliza para hablar de las cualidades permanentes, mientras que estar se emplea para hablar de sus estados temporales. No es lo mismo ser borracho que estar borracho. En mi caso, el PC era la única plataforma para luchar contra Franco. Era una herramienta. No soy de izquierdas, pero tampoco de derechas. Ortega y Gasset decía que "ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejia moral". Ahora bien, siempre que la izquierda ha gobernado es el mismo resultado: menos libertad y más miseria. No puedo ser de izquierdas.

P. Con su gato Soseki y el libro dedicado a él, ‘Inmortal y tigre’, retrato muy bien la tierra de Soria. “indagando en las leyendas y monumentos”. ¿Qué tiene usted de castellano?

R. Efectivamente. De castellano tengo la lengua, se dice que la patria de un escritor es la lengua, y en mi caso, está claro. Pasé siete años en el exilio, y estuve en cientos de países como Japón o India. Allí no tenía contacto con la lengua que se hablaba en la calle, tuve que hacer un gran esfuerzo para mantener el espíritu. Fueron mis años en Japón cuando soñaba con volver a Soria. Cuando volví así lo hice, en una casa que me cedió mi familia. Allí me llevé mi biblioteca personal, 100.000 volúmenes, posiblemente, creo que la más grande de todo el mundo.

P. A los 20 años fue encarcelado, a los 22 años se casó y a los 23 tuvo mi primer hijo, y ha vivido en varios países del mundo. ¿Qué le queda por hacer?

R. Tuve cinco procesos en la cárcel. Mi carrera patibularia es amplia, siempre por motivos políticos, eso sí. Tengo cuatro hijos, el mayor casi es de mi edad, digo bromeando. Luego tengo una escritora, y ahora uno de 10 años que ya está escribiendo su primer libro, con mi ayuda. Soy un niño que a los tres años ya quería ser escritor. He construido mi vida como un personaje literario, de ahí que toda mi obra sea autobiográfica. Para qué me voy a inventar algún personaje, sí yo lo soy. He estado en guerras, he tenido 11 vidas conyugales, que se dice pronto. También he subido en globo. ¿Qué me falta por hacer? Pues, aunque mi legado literario es extenso, me falta en esta cadena cuatro o cinco obras. Lo que ocurre es que soy un escritor muy minucioso, me tiro media hora para colocar una coma, entonces no sé si tendré tiempo para finalizarlo. De momento, pienso en recoger a mediados de abril el premio de las Letras de Castilla y León.

