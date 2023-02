Los taxistas de Valladolid igualan las tarifas al resto de la Comunidad: "Nos ponían contra la Junta por intereses políticos"

Los taxistas de Valladolid y el Ayuntamiento viven en un tira y afloja. Son varias semanas las que el sector lleva reclamando una modificación en las tarifas para equipararlas al resto de provincias de la Comunidad, pero no había acuerdo. El concejal de Movilidad, Luis Vélez, ha apuntado en varias ruedas de prensa que no dependía de ellos sino de la Comisión de Precios de la Junta. Sin embargo, se mostraban siempre abiertos al diálogo.

Debido a la negativa del Ayuntamiento de Valladolid, el sector del taxi alzó la voz y convocó movilizaciones. Anunciaron que comenzarían con parones de gran parte de la plantilla con el objetivo de reclamar un mayor incremento de las tarifas. Sin embargo, no se llegó a producir porque se pudieron sentar en el Consistorio y obtuvieron lo que querían. Por parte del concejal de Movilidad tuvieron una respuesta positiva y ahora depende de la Junta aprobarlas.

En estos momentos, se encuentran "expectantes" a que se publique lo que hablaron, así lo afirma Alberto Romo, presidente de Radio Taxi Valladolid a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León. "Nosotros veíamos que todas las provincias iban todas a una y nosotros nos quedábamos rezagados con mucha incertidumbre y preocupación", afirma. Han aumentado el incremento lineal del 2,37% al 3,52%. De este modo, la percepción mínima aumenta cinco céntimos, de 3,85 a 3,0 en la tarifa 1 pero se mantiene igual en la tarifa 2. Referente al precio por kilómetro sube de cuatro céntimos en las dos tarifas. Pasaría de 1,04 a 1,08 y de 1,41 a 1,45, respectivamente.

En estas semanas donde el Ayuntamiento pasaba la patata caliente a la Junta sobre los precios, Romo asegura que "pretendían ponernos en contra de la Junta por intereses políticos" pero ellos no entendían que fueran "los culpables" porque "la norma no lo marca así". Los taxistas sentían que "no querían negociar" y que les hacían "la trece-catorce", este fue el motivo que les llevó a convocar unas movilizaciones que, finalmente, no se han producido.

"Queríamos igualar las tarifas al resto de la Comunidad porque sino, para igualarlas, tendrían que pasar cinco años", puntualiza. Además, los taxistas se encuentran en un momento de "incertidumbre" debido a muchos factores: "El conche que hay que comprar, los consumibles o el saber si la crisis va a afectar otra vez como en 2007 a la economía de las personas". Por ahora, lo están "sobrellevando" pero matiza que es "una calma muy tensa, tranquilidad no hay".

Las navidades han sido una época muy importante para el sector, que les ha ayudado a salir a flote: "La gente tenía ganas de salir con amigos, con su empresa o con antiguos compañeros. Hemos llegado a estar desbordados".

"Un intento de que la ciudadanía se ponga en nuestra contra"

En estas semanas había dos puntos en los que Velez incidía. Él afirmaba que los taxistas querían aumentar la tarifa a las personas con discapacidad y, también, adelantar la tarifa 2 una hora. Algo que, bajo su criterio, es "ilegal". Ante estas palabras, Romo contesta: "En el tira y afloja antes de negociar, era un intento de que la ciudadanía se ponga en nuestra contra. No cabía lugar a lo que decía".

El presidente de Radio Taxi Valladolid asegura que no pueden tratar a las personas con movilidad reducida "de forma distinta" y que ellos hicieron una "distinción favorable". Romo se muestra tajante con el tema: "Aplicamos lo que marca la ordenanza al pie de la letra. Siempre hemos hablado de artículos y normas".

Otra de las peticiones que hacían es la de aumentar la tarifa 2 una hora y, finalmente, ha sido denegada. Lo que solicitaban era poder "equiparar" la Comunidad al resto de horarios nocturnos que tienen las limítrofes. "Pediamos que se revisara, no que se llevará a cabo, sino una simple petición", subraya.

El martes será cuando, en principio, se reuna la Comisión de Precios de la Junta y, poco después, se publique en el BOCyL. Probablemente, en 15 días estarán disponibles los nuevos precios para los taxis vallisoletanos. Ante ello, Romo quiere decirle a la ciudadanía que "tienen que entender que en Castilla y León los taxistas renunciamos a lo que marca la ley". Esta establece que del 15% sobre consumos de la actividad, se aplica el 15% de beneficio. Por ello, afirma que están "renunciando al 7% puesto que el márgen es del 8,36%".

"Todos los taxis serán eléctricos"

En las declaraciones sobre la incertidumbre, los taxistas no saben qué pasará con sus coches. Y es que cierto es que nos dirigimos hacia una sociedad cada vez más verde. La Zona de Bajas Emisiones ya es una realidad en Valladolid y, al parecer, en 2035 solo se fabricarán coches eléctricos. Una realidad que deben tener en cuenta los taxistas para poder adaptarse a ella.

"Esta mañana hemos llegado a un principio de acuerdo con Iberdrola para que las casas de coches e Iberdrola se haga una oferta muy apetecible para los coches eléctricos. En un futuro no muy lejano todos los taxis serán eléctricos", afirma. Bajo su punto de vista, la gente "tiene que entenderlo" y cree que deben ser "pioneros" en ponerse al día.

