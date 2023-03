Un céntrico bar de tapas vallisoletano, entre los mejores de España para Forbes: “Es un reconocimiento al trabajo de años”

El Restaurante Los Zagales se ubica en pleno centro de Valladolid, concretamente en la calle Pasión, 13. Su dueño, Antonio González García, de 54 años y nacido en Zaragoza, lleva un total de 26 años al frente del negocio. Empezó como cocinero, pasando por jefe de cocina y, ahora, lleva la gestión como dueño, junto a su hermano.

“Estar dentro de los mejores bares de tapas de España para Forbes es un reconocimiento al trabajo de años de un gran equipo”, asegura Antonio en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo, tras conocerse que Forbes le ha incluido entre los 20 restaurantes recomendados para tapear en nuestro país. Asegura que “es un reconocimiento que no esperábamos para nada” pero les da fuerza para seguir adelante.

“Es una grandísima recompensa tanto para nosotros como para nuestros empleados”, asegura el dueño del negocio contento e ilusionado tras conocerse una noticia que le va a dar más publicidad.

En este establecimiento hostelero de la ciudad del Pisuerga cuentan con un menú a la carta en el que se puede elegir entre 25 primeros platos y 25 segundos. Va desde el arroz con bogavante hasta el solomillo de carne roja. Todo ello a un precio de 21,95 euros. “Tenemos muchos servicios durante toda la semana. Con 300 comensales y lleno”, nos explica.

Como especialidades se encuentran la legumbre, entre las que destacan las fabes con pulpo, las verdinas con langostinos, las alcachofas con jamón y gambas o los huevos rotos de oca con foie o con trufa o jamón.

“En cuanto a los pinchos, hemos logrado el de oro en concursos provinciales de Valladolid. Culminamos nuestro éxito con el Concurso Nacional de Pinchos, con un primer premio, en el año 2010. Todo con nuestro ‘Tigretostón’. Vendemos 42.000 al año en Los Zagales”, nos cuenta el dueño del negocio.

Nuestro entrevistado asegura que, en su humilde opinión, ahora el consumidor, en las barras, busca “tapas de calidad” que se basen en “la originalidad y la presentación” a “un buen precio”. Se muestra feliz con su trabajo y negocio. Gestionan, en total seis negocios más en el mundo hostelero.

“Mi futuro lo veo trabajando, espero. Es lo que me gusta hacer y espero que no falte. Deseo que mi hijo o alguna de mis hijas quiera incorporarse al negocio. Ahora mismo están en la universidad. Estoy deseando poder enseñarles todo lo que sé. Creo que no hay nada más bonito que eso”, finaliza.

La lista que ofrece Forbes está liderada por el Restaurante La Cosmopolita de Málaga. En el segundo lugar se encuentra otro establecimiento hostelero malagueño como es El Pimpi. Además, hay otro restaurante de Castilla y León como es El Mesón Don Gonzalo, en Salamanca.

