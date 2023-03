La menta inquieta de una artista vallisoletana plasmada en su primer libro: "Era como si me empezase a desangrar viva"

Pocos sistemas tan complejos existen como el cerebro humano. Una máquina capaz de absorber, retener y expresar a todos los niveles. Muchas veces incluso superando los umbrales de la capacidad humana conocida hasta ahora. Y es que esos sentimientos que rodean y marcan el devenir de las personas a veces salen materializados en arte. Un arte que para la vallisoletana Celia Gallego se representa ahora en una nueva vertiente: la escritura.

Esta joven artista de 25 años, dedicada hasta ahora al arte pictórico desde bien pequeña y graduada en Periodismo por la Universidad de Valladolid, ha decidido lanzarse, regresando a su vocación periodística, al inmersivo mundo de las letras y las historias con su primer libro: 'El síndrome de la impostora: la mujer intrusa'. Una obra literaria que busca encontrar las respuestas a por qué en el mundo creativo, y en especial en el sexo femenino, se sufre esta afección con más frecuencia de lo normal.

Celia Gallego explica en una conversación con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León que la oportunidad para sacar su primer libro vino después de un correo electrónico que recibió, aunque al principio se pensaba que era una "broma". "Hay una editorial francesa que trabaja con muchos artistas, Dashbooks, que me mandó de repente un día un email. Al pensar que era una broma tardé muchísmo en responderlo", recuerda la joven escritora, artista y periodista.

Celia Gallego con uno de sus cuadros en una exposición.

Dashbooks es una editorial dedicada fundamentalmente a hacer libros dedicados a la obra del artista, pero, sin embargo, la vallisoletana quería llevar a cabo una obra que "aporte valor". "No quería que la gente que me sigue o los nuevos que me descubran me conozcan solo por mis cuadros. Me gustaría aportar una cosa de valor real", asevera. Esta inquietud moral de Celia es lo que le condujo a hablar sobre el síndrome del impostor. "Es un tema que he tenido siempre muy presente y que por desgracia sufro cada día", reconoce.

Teniendo dicha preocupación intrínseca, Celia ya se había aventurado con anterioridad a conocer un poco más sobre ello. "Siempre que he leído libros sobre ello me encontraba con cuadros más clínicos y psicológicos", llegando incluso a "culpar un poco a la persona que lo sufre". "Decidí hacer este libro para buscar esas razones por las cuales yo, como artista, sufro esto", reitera.

"Ha sido una terapia brutal de por qué narices tengo esto y encontrar qué culpables hay" Celia Gallego, escritora, artista y periodista

Todo ello lo hace a través de tintes autobiográficos como hilo conductor. "Hay anécdotas de mi vida en cada capítulo. Comienza desde que soy pequeña hasta que me hago mayor", relata, al tiempo que describe esta experiencia como algo difícil a la hora de recordar cosas que le han ocurrido. "Los dos primeros capítulos es la niñez absoluta. De ir hablando con amigos y mi familia he desbloqueado de repente un montón de recuerdos. Ha sido una terapia brutal de por qué narices tengo esto y encontrar qué culpables hay", explica la joven escritora vallisoletana.

Su primera experiencia escribiendo el libro también ha tenido complicaciones, sobre todo a la hora de abrir en canal sus sentimientos al lector. "Lo más difícil ha sido los capítulos que hablo de una Celia muy cercana", puntualiza, a la vez que matiza que a la hora de hablar de cuando era pequeña no le ha causado ningún trauma, pero sí cuando se encontraba a una Celia con 18 años que recibió comentarios "verdaderamente malos" o de hace unos meses cuando estaba exponiendo. "Eso era muy duro. Era tocar ese tipo de temas, aunque fuera un párrafo, y era como si me empezase a desagrandar viva", afirma.

A pesar de haber dedicado su vida prácticamente en su totalidad al arte pictórico, Celia asegura que en su vertiente escritora no se atisban diferencias. "La artista y la escritora son la misma persona absolutamente", insiste con intensidad. Tanto es así que incluso en dos de sus cuadros ya ha intentado reflejar el síndrome del impostor, como uno que expuso en CreArt y el último, que en primicia a este periódico anuncia va a ser la portada del libro.

Portada del libro 'El síndrome de la impostora: la mujer intrusa', de Celia Gallego.

Celia no solo transmite sus sentimientos a través del lienzo o de las hojas de un libro, sino que también apostó por comunicar a través de las redes sociales, especialmente en TiKTok, donde ya tiene casi 350.000 seguidores. "No es más difícil expresarme ahí, sino que hay menos capas. Cuando tú escribes te encuentras con tu lector cara a cara. Hay retórica, símiles, metáforas... pero te encuentras muy desnudo. En redes sociales tienes el gesto, el habla o la forma de expresar, es como una cebolla al final", asevera la joven vallisoletana.

"Haber vuelto a la Celia periodista ha sido increíble" Celia Gallego, escritora, artista y periodista

La preventa de 'El síndrome de la impostora: la mujer intrusa' comenzará este lunes, 27 de marzo, y para que finalmente vea la luz será necesario llegar a las 100 unidades. Sin embargo, aunque el largo camino está aún por ver, a Celia le encantaría que este no fuera su primer libro. "Haber vuelto a la Celia periodista ha sido increíble. Después de haber probado otra vez la semillita lo hablé con mi pareja, le dije que daría mucho por tener mi columnita semanal en algún lado", aclara.

Definición del síndrome del impostor, sobre lo que habla el libro de Celia Gallego.

Este camino no ha sido únicamente llevado por Celia, ya que ha tenido tres pilares fundamentales a la hora de desarrollar el libro: su pareja y sus padres. Ellos han ayudado a la joven escritora a perfeccionar una obra literaria con sinceridad y que, sobre todo, ayude al lector a entender el por qué de este síndrome. "Han creído en ello igual que yo", recalca orgullosa.

Aunque el libro narre a través del hilo conductor de la propia Celia artista, es una obra que pretende sea extrapolada a cualquier ámbito donde una persona sufra de la misma afección. "Probablemente se encuentre con similitudes. Nadie dice que un ingeniero no tenga que ser una persona creativa. Está hecho en un lenguaje que se entiende perfectamente, no es nada complicada la lectura de alguien que no sepa de arte", subraya.

Uno de los fragmentos del libro de Celia Gallego.

La aventura comienza ahora y la mente inquieta de esta vallisoletana tampoco quiere darle muchas vueltas, ya que prefiere "dejar que fluya" y ver como se van desarrollando las expectativas. "Ya veremos en unos días como va yendo todo", sentencia.

