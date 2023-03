Pareja, jóvenes y aspirantes a alcaldes, una ecuación contracorriente en la España Vaciada

A nadie le suena raro ya el término España Vaciada. El mundo rural se ha ido desangrando desde hace varias décadas hasta llegar al punto en el que estamos ahora, considerado por muchos geógrafos como irreversible. Los jóvenes, hambrientos de preparación, tienen que huir hacia las grandes ciudades ante la falta de servicios y oportunidades. De tal magnitud es la situación que casi se han convertido en una especie en extinción. Sin embargo, todavía hay quienes deciden apostar por sus pueblos, como es el caso de una joven pareja vallisoletana: María de Diego Martínez y Rafael de Santiago Zorita, de 26 y 25 años respectivamente.

María es de Vega de Ruiponce, un pequeño municipio de Valladolid que no llega a los 100 habitantes. A tan solo cinco kilómetros está Villagómez la Nueva, el pueblo de Rafael, que no llega a los 70 habitantes. Dos localidades de la España Vaciada donde los servicios y oportunidades quedan muy cuestionados.

Sin embargo, estos dos jóvenes decidieron no renunciar a lo que consideran es su hogar. En el caso de María, nacida en Valladolid capital, lo hizo durante la pandemia, cuando logró trabajo y ya tomó la iniciativa de quedarse allí. Rafael, en cambio, salvo los cuatro años que salió para estudiar en la capital de la provincia, siempre ha vivido allí. Ellos son pareja y ahora han dado el paso para concurrir a las elecciones de sus respectivos pueblos en los próximos comicios del 28 de mayo.

María irá como independiente y Rafael como cabeza de lista del PSOE

María lo hará como independiente, sin ir bajo las siglas de ningún partido y con un número dos que lo hará con ella. Por su parte, Rafael es el cabeza de lista del PSOE en la que es su primera experiencia en la política. Su principal objetivo es dar un cambio generacional en sus pueblos, mermados por el envejecimiento que existe actualmente. "Las personas que están de alcalde y concejales ya van teniendo unos años y tampoco están tan actualizados como lo que queremos hacer ahora", relata la joven aspirante a alcaldesa.

Es precisamente eso lo que condujo a esta joven a presentarse a la Alcaldía de Vega de Ruiponce, ya que el actual regidor, Cayetano Agustín Martínez, del PP, "tampoco está haciendo mejoras por el pueblo". De Diego optó por no concurrir bajo ninguna sigla porque "ningún partido cuadraba mucho" con ella.

Por su parte, Rafael, también convencido de querer dar un relevo generacional y empujado por su pareja, decidió hacer lo mismo en Villagómez la Nueva, pero con el PSOE. "Yo ya lo había pensado, pero nunca lo llevé a cabo en otras elecciones y al animarse ella, yo me he echado para adelante", reconoce.

El resultado al que aspiran en Vega de Ruiponce

Vega de Ruiponce cuenta en la actualidad con dos concejales más el alcalde, por lo que la aspiración de María es lograr, como mínimo, una de esas concejalías con un reparto de uno, uno y uno, ya que se presentan ella, el PP y Vox. "Estaría bastante bien. La gente joven siempre puede aportar ideas nuevas. Yo creo que sí seremos determinantes", vaticina.

"En ningún caso le vamos a volver a dar la Alcaldía" María de Diego Martínez, candidata al Ayuntamiento de Vega de Ruiponce

Eso sí, su línea roja es que el hasta ahora regidor no vuelva a serlo. "No habla con nadie, no le interesa", afirma con rotundidad, por lo que tiene claro que se van a cerrar en banda para no apoyar una nueva legislatura de Cayetano Agustín Martínez. "En ningún caso le vamos a volver a dar la Alcaldía", recalca.

No obstante, María asegura que para ellos no sería una condición indispensable tener el puesto de primer edil, por lo que "no habría ningún problema" en que lo fuera otro, siempre con la condición anteriormente mencionada. "Lo que no sabemos es como todavía el partido le deja estar de alcalde", insiste.

Aunque una campaña electoral al uso esté lejos de la realidad de un pueblo de la España Vaciada, va a hacer uso del "boca a boca" para que todos los vecinos puedan conocer sus propuestas. Luego también admite que hay personas que le han preguntado.

Las propuestas de María como candidatas van a ir dirigidas a la sostenibilidad, ya que ha percibido algunas "mejoras" que deben hacerse y va a llevar a cabo "todas las posibles". "Queremos arreglar calles, modificaciones estéticas, reparar casas que se están cayendo, etc", enumera.

María afronta este nuevo reto a sus 26 años como algo "complicado", además de que se encuentra algunas dificultades por tener que compatibilizarlo con su trabajo en una asesoría. "Siempre se puede intentar llegar y hacerlo lo mejor posible", aclara.

"La gente del pueblo vota a la persona más que al partido"

La joven vallisoletana, que se presenta como independiente, tiene claro que aunque su pareja lo haga con el PSOE en la localidad de al lado, esto no es algo que le pueda hacer que le encasillen. "La gente del pueblo vota a la persona más que al partido, creo que en los pueblos sin indiferentes", reconoce.

Por su parte, Rafael se marca igualmente como objetivo el relevo generacional al actual alcalde, Joaquín Vega Díaz, del PP. "Quiero hacer todo lo posible por rejuvenecer el ambiente", puntualiza el joven candidato.

Aunque reconoce que su primera experiencia en la política puede no ser sencilla, remarca con rotundidad que no le da vértigo, además con un deseo que sería "bonito" para él, que es el que los dos lograsen ser alcaldes. "Desde la inexperiencia al principio te da un poco de miedo porque no sabes que te vas a encontrar ni como vas a afrontar los diferentes problemas, pero lo haces con ilusión", reitera.

Rafael se defiende subrayando que como joven tiene "muchas ideas" que igual otros candidatos "no tienen". Asimismo, recalca que este cambio generacional ya se está viendo en otros municipios de la zona y comarca. "Los mayores están dando paso a los jóvenes en bastantes pueblos ya", asegura.

"Hay muchas opciones para que los jóvenes se queden" Rafael de Santiago Zorita, cabeza de lista del PSOE en Villagómez la Nueva

Aunque la ecuación en los últimos tiempos haya invitado a los jóvenes a marcharse de los pueblos, para Rafael que todavía los siga habiendo, como es su caso, y que apuesten por los mismos sí que es sostenible. "Hay muchas opciones para que los jóvenes se queden. Hay mucho teletrabajo y se podría hacer si se dotara a los pueblos de buenas conexiones a internet y sobre todo con buenas comunicaciones", destaca.

Es precisamente ese su arma ante el envejecimiento de la población, que aún así ve en los jóvenes como una apuesta de futuro. "Hay mucha gente envejecida, pero si ellos ven que les pones ganas la gente no es tonta, saben apreciarlo", asevera.

Rafael promete dar un lavado de cara a su pueblo, Villagómez la Nueva, y apuesta por el ahorro de energía entre sus medidas a tomar en una España Vaciada que echa a los jóvenes, pero donde todavía queda un pequeño reducto seguro de sí mismo y de la importancia de no renunciar a ella.

María y Rafael, una joven pareja vallisoletana que no renunció a vivir en el pueblo y ahora aspira a convertirse en alcaldes de sus municipios, comprometidos con su futuro y su gente, a pesar de la situación y dificultades que haya en la actualidad en los mismos.

