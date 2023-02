El médico rural que superó un cáncer y corre maratones: “Disfruto ayudando a los demás”

La lucha contra el cáncer es un trabajo del día a día. Afectará a uno de cada tres hombre y a una de cada cuatro mujeres a lo largo de la vida, según la Asociación Española Contra el Cáncer. En la actualidad, dos de cada tres personas con la enfermedad viven más de cinco años tras el diagnóstico. Este 4 de febrero, como cada año, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, también en Valladolid.

De superar la enfermedad sabe mucho Óscar Hugo Martín del Barco. Nacido en Barcelona hace 55 primaveras y que en la actualidad vive en la localidad vallisoletana de Zaratán. Superó, hace ya siete años, un cáncer en la parte más alta de la faringe, del que se ha recuperado a base de lucha y mucho esfuerzo. Aún sigue con las revisiones, pero todo va bien.

Nuestro protagonista es médico de familia. Lleva ejerciendo desde hace 27 años y ahora recorre varios pueblos de la provincia de Valladolid pasando consulta. Además, es voluntario y ha cubierto, y sigue haciéndolo, varias misiones en África. Por si fuera poco, es corredor de largas distancias y ha participado en la Maratón de París, New York, Madrid o Barcelona.

Pasión por la medicina en el medio rural

“La mitad de mi vida profesional la he pasado en el centro de salud de Cuéllar. Ejercía como médico rural. Hace tres años acabé en la Zona Básica de Salud de Cigales. Podía decirse que disfruto mucho ayudando a los demás. Desde joven he estado en la calle, involucrado en temas sociales y siempre me ha atraído todo esto”, explica en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Este médico estudió la mitad de la carrera en el Hospital Clínico de Barcelona y aterrizó en Valladolid, hace 25 años, para completar la especialidad en médico de familia y ejercer en una profesión que le fascina, desde el principio, como nos explica.

En la actualidad pasa diez consultas semanales. Lo hace en Trigueros del Valle, Corcos, Quintanilla, Cubillas de Santa Marta y en un apeadero de Cubillas de Vegalatorre. “Estos pueblos forman parte de la España vaciada. La gran diferencia es que nosotros estamos cerca de la capital y eso es bueno. Los que están más lejos tienen más problemas”, apunta.

Todo hablando de una sanidad rural mermada y cada vez más tocada en estos pequeños pueblos ya no solo de la provincia pucelana sino de toda Castilla y León.

Óscar junto a compañeras de profesión

Venciendo al cáncer y su labor como voluntario

“Tuve un cáncer en el techo de la boca. Escribí un libro sobre ello. Lo sufrí hace siete años. A todos nos cambia la enfermedad, tanto laboral como personalmente. Gracias al apoyo de amigos y de la gente cercana, como mi familia, he conseguido salir adelante”, nos explica en su lucha contra una enfermedad que, aunque se sigue investigando, aún no tiene cura.

En su libro habla de deporte e intenta dar su visión del proceso para superar el cáncer. Para que sus pacientes tengan una experiencia vital que puede resultar ejemplar. Enriquecedora y que sirva para empatizar. “Tuvo una tirada de 500 ejemplares. La mitad de lo recaudado iba para el Centro del Cáncer en Salamanca y la otra para las asociaciones”, nos explica satisfecho.

Pero de Óscar Hugo Martín del Barco hay que destacar también su labor como voluntario. Acumula, ni más ni menos que 20 años trabajando en emergencias humanitarias y cooperación internacional.

“He estado en Nepal, en Haití, en el tifón de Filipinas y también en campamentos de refugiados. Ahora luchamos contra otras enfermedades como el VIH, la Malaria o la Tuberculosis en Gambia”, añade.

En el país africano ayudan a los profesionales del lugar a trabajar la enfermería. “Son muy capaces, pero les faltan recursos materiales y técnicos en su día a día. Nosotros aportamos experiencia y otras asociaciones ponen recursos y financian proyectos”, apunta nuestro entrevistado ensalzando la labor de ADAVI Health Center o de Ayepu.

Corredor de maratones

Por si fuera poco, con haber superado un cáncer, con ser un médico de quilates en el medio rural vallisoletano y con contribuir a la sociedad con su trabajo como voluntario, el catalán de nacimiento, pero un poco vallisoletano ya de adopción, también corre “largas distancias”, como él mismo nos confiesa en esta entrevista.

“Soy corredor de distancias largas. En el libro hablo de ello. He corrido la Maratón de París, la de Madrid, la de Sevilla o Barcelona y muchas solidarias. Me quedo con la de New York, fue una experiencia que nunca olvidaré”, añade.

Óscar se prepara para una maratón

Óscar Hugo Martín del Barco apunta que su deseo para el futuro más cercano es “seguir luchando por los derechos humanos y sociales”. Ensalza la lucha social y pide mucha salud, para todos, como no podía ser de otra forma viniendo de un médico.

Un hombre polifacético con una fuerza inconmensurable y que deja huella allá por donde pasa.

