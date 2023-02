El cambio del Código Ético de Toma La Palabra provoca voces críticas: “Hubo que elegir entre lo sentimental y lo práctico”

Al más puro estilo de Groucho Marx, Valladolid Toma La Palabra, la coalición de partidos formada entre otros por Izquierda Unida, Alianza Verde, Equo y ahora también por Podemos, decidió hace unos meses cambiar sus principios. O lo que es lo mismo, modificar un artículo de su Código Ético (el 20) en el que se establecía una limitación temporal de dos mandatos en los cargos, prorrogable a un tercero ”si hay un proceso de discusión y validación”.

Lo hizo porque la intención era que sus tres concejales actuales en el Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, María Sánchez y Alberto Bustos pudieran concurrir en las listas de esta formación para las elecciones del próximo 28 de mayo. El primero decidió no presentarse, como prometió en noviembre de 2021 en esta entrevista, donde aseguró que “si se firma hay que cumplirlo” y que convencería a los afiliados “de que no se puede hacer”. Mientras que los otros dos sí lo harán y ya han contado con el respaldo de la Asamblea. Sánchez será la candidata a la alcaldía y Bustos irá en la lista, seguramente como número dos.

Aquellas palabras de Saravia se las llevó el viento para el resto de los concejales, el pasado 17 de diciembre se acordó actualizar el Código Ético, otorgando a la asamblea la responsabilidad de ampliar la limitación de mandatos antes de cada proceso de primarias, con una mayoría de al menos el 60%, para poder concurrir a las mismas. Un acuerdo que se adoptó con un 90% de votos a favor. Un respaldo fuerte, pero que también ha levantado voces críticas desde ese otro 10% que no le ha parecido adecuado esa modificación de los principios del partido. “No es unánime, no es una decisión que está soportada por toda la militancia, pero es cierto que está respaldada por una gran mayoría. Igual no es tan unánime como se trasmite, pero hay un gran respaldo, eso no lo duda nadie”, aseguran fuentes del partido a El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

En este caso, la misma fuente, que prefiere mantener el anonimato, se ha tenido que decidir entre “lo sentimental-filosófico y lo práctico”, defiende. En lo sentimental se basa ese 10% que ve que se ha modificado un Código Ético firmado hace años y que finalmente no se ha cumplido. “Los compromisos éticos son de suma importancia y puede ocurrir que eso reste”, lamenta. Mientras que lo práctico es apostar por “gente con experiencia y con visibilidad” como es el caso de los actuales concejales que cuentan con más de ocho años de experiencia en el cargo. Al final, la militancia de VTLP se decantó por la segunda opción.

“El principal debate es elegir entre lo filosófico o lo practico. Es cierto que es una ventaja que tengas a una persona con notoriedad y que ya la conoce toda la ciudad, pero desde el punto de vista de los principios de un partido también puede ser reprochable. Son dos posturas respetables”, insiste. Además, cree que si se hubiera planteado una alternativa a la actual se tendría que haber hecho hace tiempo atrás.

Algún militante, según ha podido constatar este medio, ha decidido no presentarse a la lista que se ha elaborado para la plataforma VTLP al rechazar este cambio del Código Ético, criticando que la única intención de la formación era mantener “a personas en el cargo”.

Llave del Ayuntamiento

Los actuales concejales de Valladolid Toma la Palabra han participado en el equipo de Gobierno del socialista Óscar Puente al frente de las concejalías de Planeamiento Urbanístico y Vivienda además de teniente de alcalde (Manuel Saravia), Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (María Sánchez) y Participación Ciudadana y Deportes (Alberto Bustos). Se han convertido en la llave de gobernabilidad, y en estas próximas elecciones esperan serlo de nuevo. Hasta el propio alcalde sugirió cambiarlo pues en su opinión, "Los códigos éticos tienen que estar al servicio del modelo de ciudad”.

La propia María Sánchez explicaba en una entrevista a El Español cómo había visto ella este proceso. “Teníamos claro que en mayo acababa nuestra etapa en la política municipal institucional, pero en los últimos meses ha habido mucha gente de distintos sectores sociales que nos ha pedido que nos replanteáramos nuestra situación. En sus estatutos, IU tiene previsto que, si alguien se quiere presentar un mandato más, tiene que pasar por un aprobado del 75% del censo, y Bustos y yo hemos conseguido un respaldo del 85%. Vamos a cumplir con lo que decía Saravia: hay que tener a gente con experiencia en el gobierno y dejar que entren personas nuevas”.

No obstante, y una vez que ya se ha decidido concurrir a las elecciones modificando el Código, desde el partido no cree que el votante “se dé cuenta de esto”. “Lo que hace es evaluar el trabajo, y el trabajo ha sido bueno, se han conseguido buenas cosas para la ciudad”. También cree que VTLP puede volver a ser la llave de Gobierno, aunque advierte de que el PSOE puede llegar a la mayoría absoluta. “Cuando se está en un gobierno en coalición, el partido que está en minoría siempre acaba por desgastarse”.

