VÍDEO | La familia recuerda a Esther López con emotividad y carga duramente contra el principal sospechoso

En la madrugada del 12 al 13 de enero se cumple un año desde que Traspinedo se sumió en la mayor de sus tristezas. Esther López desaparecía ese 13 de enero y 24 días después, el 5 de febrero, su cadáver aparecía en una cuneta de la N-122 tras días de búsqueda infructuosa ante el dolor supino de familiares y amigos.

En la actualidad, la familia no se ha recuperado, como es lógico, de una pérdida tan trágica y que ha ocupado la información de este pasado 2022 y también lo hace en este 2023 a la espera de que desde el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid se tomen medidas para esclarecer lo que ocurrió en esa madrugada.

El abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay, reconoce en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León que todos los familiares “han sufrido algún tipo de dolencia” que se deriva del “estrés y la ansiedad” ante el caso. Valora la admirable entereza con la que atienden a los medios y como se muestran en público con el fin de “mantener viva la llama” para conseguir para Esther “un proceso justo y una solución”.

La familia, en la mañana de este 12 de enero de 2023, ha publicado un emotivo vídeo en el que, por un lado, recuerdan la memoria de la joven fallecida y en la que, por el otro, carga contra el principal sospechoso del caso: Óscar S.

“Hoy, hace justamente un año que Esther salió de casa para no volver jamás. No era su intención. Un “hasta luego mamá” fueron las últimas palabras que oyó su madre. Aquella noche pudo disfrutar de sus amigos y de ver ganar a su Madrid el Clásico pero no contaba conque entre ellos estaba escondido un lobo con piel de cordero”, explica la familia a través de este vídeo de más de dos minutos y medio.

Todo en una sucesión de imágenes de la fallecida y en la que la familia carga contra el principal sospechoso del caso. Esta persona, añaden, “decidió acabar con su vida y borrar su eterna sonrisa para siempre”, una sonrisa que “brillaba más que nunca” a la espera del nacimiento de su sobrina.

Vídeo en recuerdo de Esther López por parte de la familia

Los familiares narran los días de búsqueda, cuatro y hablan de “mentiras malintencionadas” hasta que el 17 de enero se formuló la denuncia para dar con el paradero de la joven de 35 años.

“A partir de ese momento, el dolor y el miedo se apoderaron de gran parte de España porque el caso ocupó gran parte de los medios de comunicación. Aunque nunca perdimos la esperanza de encontrarla con vida, el 5 de febrero llegó el golpe definitivo. Esther fue asesinada en la madrugada del 13 de enero como corrobora el amplio sumario”, añade la familia.

Aseguran, además, que el que “quién acabó con ella lo hizo por la espalda” y “condenándola a una agonía de horas y horas de sufrimiento dadas sus lesiones internas y externas”. Tras estas declaraciones vuelven a cargar contra el principal sospechoso. Del que aseguran que “para intentar salir impune del acto cometido” el “supuesto asesino urdió un plan desde el primer segundo” que “ha sido desmontado por los investigadores”.

“En dicho plan no le importó, ni le importa, aumentar nuestro dolor. No le importó señalar a personas inocentes, insultar y despreciar a Esther en sede judicial o manipular e involucrar a su gente”, añade la familia.

En el vídeo, al final del mismo, personas famosas como Paula Echevarría, Pablo Sarabia o Rosa López piden justicia para Esther. Como harán en Valladolid este domingo, 15 de enero, en la ciudad del Pisuerga concretamente a las 13.00 horas en la Plaza de Portugalete.

“La familiar quiere hacer esta concentración en Valladolid para tener aún más relevancia”, asegura el alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, en declaraciones a este periódico. Un consistorio que ha apoyado desde el principio, a la familia, en todo.

El fin es el de saber qué pasó esa noche del 12 al 13 de enero y que se haga “justicia” con Esther.

