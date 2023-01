Doce Toreros de Valladolid: Fernando Domínguez (IV)

Capítulo anterior: https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/valladolid/20221226/doce-toreros-valladolid-felix-merino-iii/728927134_0.html

Nombre: Fernando Domínguez Rodríguez. En los carteles: Fernando Domínguez. Nació en Valladolid el 2 de julio de 1909 y murió en 1976. Hermano del novillero Antonio Domínguez y tío del matador de toros Roberto Domínguez.

Fernando Domínguez se presentó en público en una becerrada que tuvo lugar en Valladolid el 27 de abril de 1924. Volvió a torear en la plaza de la ciudad que le vio nacer al año siguiente, concretamente el 11 de octubre de 1925, alternando con Finito de Valladolid, el salmantino Martín García y el becerrista Periquillo.

Entonces se apodaba “Chico de Cleto”, ya que era el nombre de su padre, que fue carnicero de profesión. Tras algún éxito como sobresaliente, debutó el 8 de agosto de 1926 en Valladolid como novillero con picadores, junto a Félix Merino y Ramón Hernández, 'Habanero'. Los utreros fueron de Mangas.

En Madrid (plaza de Tetuán de las Victorias) hizo su primer paseíllo el 5 de julio de 1930. La temporada de 1932 fue muy importante en su carrera profesional: toreó en Zaragoza, en Santander y, hasta en dos ocasiones (ambas con éxito), en la plaza madrileña de Tetuán de las Victorias (los días 24 y 31 de julio, de forma que alternó en el primer festejo con Contreras y Niño de Haro). El 11 de agosto regresó a la plaza de Madrid, junto al Niño de Puerto Real y Toreri.

Fernando Domínguez. Ilustración de Miguel Angel Soria (del libro “Valladolid Ciudad Taurina”)

Gustó tanto a la afición que repitió en otras tres novilladas, del 15 al 25 de agosto, en tan solo dos semanas; además de otra cuarta más adelante, quedando muy favorable su carrera para tomar la alternativa en Valencia en marzo del año siguiente.

El crítico Uno al Sesgo redactó en su anuario de 1932: “Ha sido la revelación del año. Sus grandes éxitos en Tetuán le abrieron las puertas de Madrid, en la que toreó cuatro corridas seguidas y luego otra, dando en todas ellas la sensación de un torero cuajado y de un gran torero”.

Fernando Domínguez en la plaza de toros de Valencia (Aplausos)

Tomó la alternativa el 18 de marzo de 1933 en Valencia, de manos de Vicente Barrera -le cedió el toro “Mohoso”, de Manuel Camacho y en presencia, también, de Domingo Ortega y Victoriano de la Serna, que ejercieron de testigos de la ceremonia. Marcial Lalanda se la confirmó el 16 de mayo de ese mismo año en Madrid, bajo el testimonio de Domingo Ortega.

El nombre del toro fue 'Pocapena', y pertenecía al hierro de Francisco Coquilla. Dice Cossío: “Apareció en todas las ferias y en los mejores carteles de aquel año”; además, triunfó en plazas muy importantes y consiguió, al final de temporada, treinta y ocho corridas. En los años siguientes descendió el número de contratos, viéndose finalmente afectado, como tantos otros, a causa de la Guerra Civil.

No obstante, el 26 de septiembre de 1937, en la reapertura del coso del Paseo de Zorrilla, se celebra una corrida de toros a beneficio de la Falange Femenina de Madrid con un mano a mano entre Victoriano de la Serna y Fernando Domínguez, donde el vallisoletano corta cuatro orejas y dos rabos.

En los años 1938, 1939, 1940 y 1941 sigue toreando, aunque en estas dos últimas temporadas torea muy poco. En julio de 1942 sus compañeros le ofrecen un festival taurino de despedida. El 13 de mayo de 1944 reaparece en Valladolid con una corrida de Molero junto a El Estudiante y Manolo Escudero.

Ese mismo año, en las ferias de septiembre, vuelve a vestirse de luces para despedirse del toreo en una tarde aciaga, donde en sus dos toros de Pablo Romero recibió pitos de sus paisanos. Esa tarde abrió cartel con Pepe Luis Vázquez, Carlos Arruza y Manuel Álvarez “Andaluz”.

Una escultura en el exterior del coso vallisoletano recuerda a este gran torero. La obra fue realizada por Pablo Lozano, de la familia taurina de los Lozano, e hijo del diestro toledano Pablo Lozano (cedida)

Según Cossío, “tiene en la ejecución de las suertes arrogancia, quietud, gracia, majestuosidad, elegancia, arte purísimo, en fin”, Sin embargo, tal y como apunta Don Ventura, no consiguió llegar a más por las deficiencias que tenía en el manejo de la espada. De todos modos, a la historia del toreo ha pasado por ser un veroniqueador elegante, sobrio y puro, al que le faltó, según explicó el propio torero a Vicente Zabala, un poco de ambición para lograr llegar a lo más alto en su profesión: “Yo no he sido nunca ambicioso y para mantenerse muy arriba hay que pelear empujado por esa ambición que yo no tuve”, dijo en una entrevista.

Estadísticas y reseñas extraídas del libro de Ricardo Furones

El domingo 28 de septiembre de 1941, anuncia su retirada de los toros, lidiándose [6 toros] de la ganadería de Pablo Romero y (2 novillos) de la ganadería de Molero Hermanos para el rejoneador: José Belmonte. Siendo sus compañeros de lidia: Antonio García "Maravilla" y Jaime Pericas; correspondiendo a Fernando Domínguez la lidia del 2º y 5° toro, quedando mal en ambos.

El sábado 13 de mayo de 1944, vuelve a reaparecer en los ruedos para torear una corrida con ganado de Molero Hermanos en compañía de Luis Gómez “El Estudiante" 1° y 5º y Manolo Escudero 3º y 4º [se cambia el orden de la lidia, debido a que Manolo Escudero tiene que marcharse para a torear mañana a Barcelona]; correspondiéndole la lidia del 2º (1 Oreja) y 6º (1 Oreja).

Fernando Domínguez ejecutando un pase de pecho (cedida)

Su última corrida en la plaza de Valladolid es el domingo 24 de septiembre de 1944, lidiando 8 toros de la ganadería de Molero Hermanos, alternando con: Manuel Jiménez "Chicuelo"; Fermín Rivera (de México); y Eugenio Fernández "Angelote"; correspondiendo a Fernando Domínguez la lidia del 2º y 6º, estando con ellos desafortunado, oyendo "pitos" en ambos, y como consecuencia de ello, se retira del toreo activo.

El martes 15 de febrero de 1949, inicia su actividad como profesor en la I Promoción de la Escuela Taurina de Valladolid, dando su primera lección práctica a los alumnos el domingo 27 de febrero de 1949.

El martes 19 de marzo de 1957, vuelve a pisar el ruedo para actuar en un festival benéfico para recaudar fondos para las obras de la Ermita del Carmen Extramuros, en compañía del rejoneador: Josechu Pérez de Mendoza, Emilio Ortuño "Jumillano", Carlos Corpas, Rafael Pedrosa y Jacinto Villacorta; correspondiéndole la lidia del 3° novillo (1 oreja) de la ganadería de Molero Hermanos.

El jueves 13 de mayo de 1999, siendo alcalde Javier León de la Riva, se inaugura una escultura en el exterior de la plaza de toros de Valladolid, en honor de Fernando Domínguez, obra del escultor Pablo Ignacio Lozano.

Tío y sobrino a finales de los años 50. Su tío Fernando fue mentor del torero más importante que ha dado Valladolid en su historia (cedida)

Fuentes: José Luis Lera (del libro “Valladolid Ciudad Taurina”) 2011 y Ricardo Furones (del libro “Valladolid, toros y toreros 1890-2004”. Enciclopedia Cossío.

