El alcalde de Valladolid se rinde a José Vicente de los Mozos y habla del futuro de Renault

Noticias relacionadas José Vicente de los Mozos abandona Renault

Es una de las noticias del día. El vallisoletano de adopción, José Vicente de los Mozos, dejará la presidencia de Renault a partir del próximo 15 de enero de 2023 a la espera de conocer los motivos concretos de esta decisión y tras anunciarse la compra del 50% del negocio de combustión por parte de la multinacional china Gelly a la marca del rombo que se encuentra en pleno proceso de transformación del sector del automóvil.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que estaba al tanto de la decisión ya que “se la comunicó hace unos días” y ha destacado el trabajo que ha venido haciendo por Renault y las instalaciones que la marca francesa tiene en Palencia, Valladolid y también en Ávila.

“Es una persona que comenzó siendo aprendiz. Hizo ingeniería y ha llegado a lo más alto. Son 43 años de trabajo ejemplar por la marca. Más en los últimos intensos años por nuestra ciudad y por Castilla y León”, ha asegurado el regidor.

Óscar Puente ha añadido que José Vicente de los Mozos ha apostado por “asentar una empresa que gracias a su trabajo afronta el futuro con optimismo”. Todo para que las fábricas sean competitivas.

“Él mismo me decía que no hay motivos para la preocupación, para que en la próxima década Renault no tenga una producción máxima en sus dos factorías”, ha afirmado antes de darle las gracias, desearle suerte y esperando que vuelva a coincidir con él en algún proyecto futuro en la tierra.

Sigue los temas que te interesan