Atraca una tienda en Valladolid al grito de “dame el dinero, me queda poco de vida, no mires que te mato”

La Policía Nacional detuvo ayer, el 11 de agosto, a J.M.V.C. de 61 años de edad con 27 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en Valladolid. Los hechos sucedieron sobre las 16:30 horas del pasado 5 de agosto, en un establecimiento la calle Labradores, cuando un individuo entró en el mismo y amenazó a la dependienta diciendo "dame el dinero, abre la caja, me queda poco de vida, no mires que si no te mato".

Mientras le amenazaba, este hombre le apuntaba con una navaja a la altura del abdomen, por lo que la víctima abrió la caja registradora y le entregó el dinero que había en su interior. La Policía Nacional tras realizar diversas pesquisas, identificó al presunto autor de los hechos y lo detuvo el 11 de agosto.

