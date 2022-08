Rodrigo Mediavilla (PP) renuncia a su acta de senador por Palencia por motivos "personales y laborales"

El popular Rodrigo Mediavilla ha renunciado este viernes a su acta de senador por la provincia de Palencia por motivos "exclusivamente personales y laborales", decisión que se fundamenta tras un periodo de "serena reflexión" y que no afecta a su compromiso con el Partido Popular. Mediavilla será sustituido por Mariví Álvarez, su suplente en la lista electoral.

En un comunicado firmado por el propio Mediavilla y recogido por Ical, el político afirmó que "ha sido un auténtico honor representar a todos los palentinos durante estos casi tres años y medio en la Cámara Alta" donde, según afirma "intentó hacer una oposición útil y constructiva, sin caer en los descalificativos y pensando en todos los vecinos de la provincia".

Fruto de ello son las más de 700 iniciativas parlamentarias presentadas, aunque pidió perdón "si alguien, cualquier compañero o ciudadano, se ha podido sentir ofendido en alguna de las intervenciones que realizó, ya que "nunca fue su intención y siempre procuró que fueran respetuosas con todo el mundo".

"Del mismo modo que pido perdón a quien se haya podido sentir defraudado con mi trabajo durante estos años, he puesto todo de mi parte para hacerlo lo mejor posible. En el momento de decir adiós uno debe ser agradecido con quienes confiaron en él. Es por ello que no puedo dejar de agradecer al presidente Pablo Casado la oportunidad que me dio, siempre tendrá mi lealtad, mi respeto, mi admiración y mi amistad. Así como a todos los compañeros del Partido Popular de Palencia y, por supuesto, a los palentinos que me otorgaron su confianza en las urnas".

Pasar por la Comisión de Defensa del Senado, su "mayor honor"

Dejó claro que el mayor honor ha sido haber podido ser Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Defensa del Senado. "Creo que nuestras Fuerzas Armadas son el orgullo de todos los españoles y, por tanto, sus representantes debemos estar a la altura de tan alta responsabilidad, no entrando en el partidismo y poniendo todo lo que esté en nuestras manos para alcanzar acuerdos en beneficio de nuestros hombres y mujeres de los tres ejércitos, así como de la seguridad y defensa de España".

Mediavilla deseó lo mejor a Mariví Álvarez, su suplente en la lista electoral, y quien representará a los palentinos en el nuevo periodo de sesiones que arrancará en septiembre. "Estoy seguro que su experiencia y buen hacer, junto a Jorge y Carmen, ayudarán a que Palencia siga teniendo una voz importante en la Cámara. Siempre estaré a vuestra disposición".

Por último, lanzó su apoyo al presidente Feijóo y le deseó acierto en lo que reste de legislatura para que pronto pueda llegar a Moncloa y ser "el presidente que necesitan todos los españoles". "En ese cometido me tendrá -como uno más- ayudando, en defensa de mi partido, de mi provincia y de España", concluyó Mediavilla.

