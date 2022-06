Por un turismo sostenible y de calidad en la provincia de Valladolid

El I Foro Valladolid Impulsa ha organizado esta mañana la mesa redonda ‘La provincia de Valladolid, destino turístico de calidad’, en la que han participado Ángel González Pieras, director general de Turismo de la Junta de Castilla y León; Mónica García, gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid; y Juan Manuel Guimeráns Rubio, gerente de Sociedad mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid.

Los ponentes han comenzado aportando su propia definición de turismo de calidad. Para Ángel González, “calidad es hacer bien las cosas” y destino es “todo aquel lugar que, por sus recursos primarios o por la oferta complementaria, es susceptible de atraer a un determinado contingente de personas que compone la demanda”, aunque ha añadido que “esa es la teoría, pero en la realidad las cosas se complican”.

González ha recordado que “España es el destino que mejor relación calidad-precio tiene con respecto a otros países europeos”, y ese “es uno de sus principales atractivos”. Dada la actual situación económica, el director general de Turismo de la Junta espera que “se siga manteniendo”.

Además, González ha reflexionado sobre la “equivocada concepción del destino como un lugar prefijado”, y ha recordado que “hay destinos que, sin tener una imagen de marca única componen, dentro de un conjunto de ejes, lo suficiente como para establecerse como destino más complejo”. El director general ha añadido que “tenemos que tender a un mercado de destino de producto, y Valladolid lo ha visto muy claro en la cuestión del enoturismo”.

En eso ha coincidido Juan Manuel Guimeráns, que ha señalado que “Valladolid ciudad entiende que es un destino complejo porque no puede ni comercializarse ni conceptualizarse al margen del territorio en el que se integra”. El gerente de Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid ha mencionado que “no hay que hacer parques temáticos, una provincia como la de Valladolid, con unos recursos autóctonos tan potentes, no tiene que inventar mucho más, sino saber gestionar lo que hay”.

Estrategias

Mónica García, por su parte, ha aludido a un segundo plan estratégico que llega tras uno anterior marcado por las consecuencias de la pandemia, y que ahora “ha tenido que redefinir todas las acciones que se iban a llevar a cabo”. Lo que la estrategia pretende es, en sus palabras, “orientar nuestro territorio y adentrarnos en una metodología de turismo inteligente”. García ha recalcado que “no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos tener otros resultados”, así como la importancia de “mejorar la experiencia del viajero y la calidad de vida de nuestros residentes”.

En este sentido, Ángel González ha apostillado que “tan importante es atraer turismo como que vuelvan” y ha aludido a “trabajar con números, más que con planes estratégicos”. Por ello, González ha querido analizar los datos de turismo de los últimos años y ha señalado el crecimiento del 4% entre enero y mayo de 2022 con respecto a la década 2010-2019, así como la importancia de la digitalización “no solo para traer gasto, sino también para la promoción y la comercialización”.

Además, ha señalado que “conceptos como el de sostenibilidad al final se quedan en conceptos”. En este aspecto, Guimeráns ha destacado que “estamos en un momento crítico en el cual los fondos que podemos recibir están ligados a criterios de sostenibilidad que están demandando los clientes, los turistas y los posibles visitantes, y apostamos por la sostenibilidad empresarial”. Por su parte, Mónica García ha señalado que “la sostenibilidad de los destinos no es que sea una tipología de turismo, sino que es una manera de gestionar como lo es la calidad”. Además, “los viajeros tienen que ser conscientes del entorno en el que están, no solo de la sostenibilidad medioambiental, sino también de beneficiar a esos territorios locales y su tejido productivo”, ha añadido.

Fondos europeos

El director general de Turismo de la Junta ha querido recordar que “estamos en un momento idóneo, tanto para los mercados como para las empresas”, pero “nos preocupa la cuestión de la eficiencia energética que redunda en la sostenibilidad económica y financiera, la principal”, y ha remarcado que “hay que invertir bien los Next Generation”. Precisamente, ha anunciado que “para evitar la dependencia del consumo de energías fósiles y una menor incidencia de los costes energéticos, vamos a sacar un programa de eficiencia energética por 16,5 millones de euros destinado a los alojamientos hoteleros”.

Otra de las líneas en las que trabajan es “un programa de formación para los próximos tres años en comunión con las asociaciones empresariales”. Sin embargo, con respecto a los fondos Next Generation, Guimeráns ha querido recordar que “el Ayuntamiento de Valladolid no ha visto ni un solo euro porque van para el turismo rural y las ciudades no recibimos nada”, algo que cambia este 2022, más enfocado al turismo urbano. Pero en este punto, “otro problema es la burocracia para la implementación de esos fondos”, ha agregado. A su vez, ha mostrado su deseo de que “el proceso no sea tan complejo”.

Ante esto, Ángel González ha respondido que “la Unión Europea quiere ser muy estricta, y o ganas en seguridad jurídica o ganas en seguridad”.

