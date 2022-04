Los reveladores whatsapp entre Óscar, sus amigos y la hermana de Esther López tras su desaparición

Las conversaciones de whatsapp entre Óscar, el principal sospechoso de la muerte de Esther López; Inés, hermana de la joven, y su grupo de amigos días después de la desaparición de la joven son ciertamente reveladoras.

Los datos de la investigación trascienden a cuentagotas, pero el programa ‘Cuatro al Día’ ha publicado algunos de los mensajes que se intercambiaron este grupo de amigos y la hermana de Esther días después de la fatídica noche del 13 de enero. En esta conversación se aprecia cómo el entorno de la joven interroga y pide explicaciones por whatsapp a Óscar, el amigo que la vio por última vez con vida, tras no ser localizada.

En estos mensajes, tanto uno de los amigos como la propia hermana preguntan insistentemente a Óscar sobre lo que ocurrió esa noche e incluso le recriminan cómo dejando a la joven de madrugada, en un cruce de la N-122 de la localidad de Traspinedo, no llamaron a nadie para ver si había llegado bien, como queda reflejado en la siguiente conversación:

Amigo: Óscar, una duda. ¿Carolo cuando apareció con vosotros? Estuvo viendo el partido ¿o más tarde?

Óscar: Carolo vino conmigo al pueblo desde La Maña

Amigo: O sea, ¿a ver el partido ya estaba?

Óscar: Sí

Amigo: ¿Y estuvo hasta el final hasta que volvisteis?

Óscar: Sí

Amigo: ¿Y al día siguiente le escribiste o le llamaste tú para ver si se habían liado mucho?

Óscar: Le llamé yo porque me escribió él que qué tal rematamos

Inés (la hermana): Y le dijiste que fue a su casa y el que allí no había ido, ¿no?

Óscar: Sí

Amigo: Joer… Y dejándola allí no llamasteis a nadie por si había ido a algún lado de por allí o donde habría ido…

Pero además, en una conversación entre Inés, hermana de Esther, y el propio Óscar, días después de la desaparición, este amigo explica que la joven supuestamente se bajó del coche de noche a la entrada del Romeral porque se enfadó al no querer ir a Valladolid con ella porque tenía que trabajar.

“Quería bajar a Valladolid y yo le dije que no, que ya me iba a casa que tenía que currar. Pero donde Carolo no fue, me dijo… y ya, me preocupo un poco…”, dice Óscar en uno de los mensajes. “Yo la dejé por la noche a la entrada del Romeral. Que se iba andando porque como no quería ir a Valladolid, medio se enfadó conmigo”, reconoce en otro Whatsapp a la hermana de la joven.

Unos mensajes muy significativos que siguen poniendo el foco en este amigo, el principal sospechoso de la muerte de Esther. No obstante, a pesar del registro de la vivienda de los padres de Óscar en la urbanización El Romeral, en Traspinedo, y su vehículo, limpiado a conciencia tras la desaparición de Esther, así como las contradicciones y sus cambios de versiones, la jueza rechazó enviarlo a prisión tras su declaración este lunes en el juzgado.

