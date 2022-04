Las contradicciones que devuelven a Óscar, el amigo de Esther López, al foco de la investigación

El caso de Esther López ha dado un giro en las últimas horas, pero se trata de un giro de 360 grados. Tras arduas investigaciones durante meses para dar con los culpables de la muerte de Esther López, la joven de 35 años desparecida en Traspinedo el pasado 12 de enero y hallada muerta el 5 de febrero en una cuneta en la carretera de acceso a la localidad vallisoletana, las autoridades policiales vuelven a dirigir su mirada hacia Óscar, el amigo que vio por última vez a Esther y uno de los sospechosos desde el inicio.

La Guardia Civil intervino ayer de nuevo su vehículo, un Volkswagen T-Roc gris, el coche en el que viajó Óscar, Esther y otro amigo C. esa noche del 12 de enero, precisamente para tratar de recabar más pruebas que lleven a esclarecer el caso. Por una parte, buscan ADN de Esther, pero también algún posible golpe o reparación en el vehículo compatible con el atropello.

Versiones contradictorias

Lo cierto es que el coche de Óscar fue inspeccionado minuciosamente al inicio de la investigación y pese a que levantó sospechas el hecho de que tuviera el coche excesivamente limpio, no se pudieron extraer pruebas más contundentes.

Por otra parte, sus versiones contradictorias sobre lo sucedido la noche de la desaparición de Esther lo colocaron desde el primer momento en el punto de mira. Y es que este joven, que ha cambiado hasta tres veces de versión ante la Guardia Civil, asegura que tras dejar a C. en el cruce de La Maña, Esther y él discuten porque la joven quería seguir de fiesta. Ante su negativa, deja sola a su amiga de madrugada en plena N-122.

Ahora bien, esta versión que ofrece Óscar no convenció desde el inicio a los investigadores, que trataron de buscar explicación al tiempo que empleó este amigo, casi 45 minutos, en alcanzar su casa en la urbanización El Romeral a 100 metros del cruce de La Maña, donde supuestamente dejó a Esther.

Ramón el Manitas, único detenido

Sin embargo, aunque tanto Óscar como una decena de personas fueron llamadas a declarar varias veces ante la Guardia Civil en calidad de investigados, el único detenido en este caso fue Ramón el Manitas, arrestado en la noche del 22 de enero.

Tras una minuciosa inspección de su vivienda y vehículo, no se encontraron pruebas determinantes que lo vincularan con la desaparición de Esther, por lo que fue puesto en libertad vigilada. No obstante, actualmente tiene prohibido salir del territorio español y la obligación de comparecer cuando así se lo indique el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid.

Solo un vehículo inspeccionado

En estos momentos, la investigación se centra en buscar pruebas que determinen el vehículo que pudo atropellar mortalmente a Esther y si su cadáver fue ocultado y posteriormente trasladado por otro a la cuneta donde apareció el pasado 5 de febrero. No obstante, ante la posibilidad de que se pudieran haber utilizado dos coches, hoy la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, aseguraba que no le consta que se hayan requisado más vehículos para su inspección, aparte del Volkswagen T-Roc gris de Óscar. Además, ha apelado al secreto de sumario y ha insistido de nuevo en que “estamos en manos de la ciencia”, asegurando que son casos que no se “resuelven de la noche a la mañana”.

