La familia de Esther sobre Óscar: "Es doloroso ver que alguien que era amigo no acaba de explicar las cosas"

El abogado de la familia de Esther López, Guillermo Ruiz Blay, ha comparecido ante los medios de comunicación momentos antes de la llegada de Óscar S., principal sospechoso del fallecimiento de la joven, a los juzgados de Valladolid para declarar ante la jueza. El letrado ha hablado sobre la situación de la familia, la cual se encuentra en una situación personal "delicadísima". "No es sencillo tener que confirmar que la persona que más explicaciones puede dar es quien considerabas un amigo cercano de la familia, que se quedaba a dormir y a comer y que ha tenido una relación de años con tus hijas y que ahora no termina de explicar adecuadamente las cosas y cambia de versión", ha añadido.

El abogado ha señalado que si se mantienen las investigaciones sobre otras personas es porque "caben algunas vías en relación con otras personas que hasta el momento no han aparecido" pero que "sí se intuye y sí se sabe" que podrían haber tenido relación con los hechos.

Ante este hecho, Guillermo Ruiz ha reiterado que la investigación "no está conclusa" y que por eso se ha decretado el secreto de sumario. En la familia están "expectantes" por lo que pueda ocurrir hoy pero no tienen claro que se vaya a producir una declaración porque está en su derecho a no hacerlo y así se lo recordará la jueza. "Esperamos y queremos que sí declare y pusiera fin a determinadas incógnitas sobre la desaparición de Esther", ha insistido.

El abogado también ha hecho alusión a una de las pruebas determinantes que podrían esclarecer los hechos, el navegador de a bordo del coche de Óscar S. "Todavía está en investigación, es causa de la parte secreta, no se sabe si han existido manipulaciones graves que nos impidan saber el posicionamiento de ese vehículo el fin de semana posterior a la desaparición de Esther, pero desde luego ha tenido que ser objeto de una orden europea precisamente porque necesitamos la colaboración de la casa matriz, ya que aquí no había medios para hacerlo. Estamos a la espera de resultados porque no digo que sea decisivo pero si muy importante", ha aclarado Guillermo Ruiz.

