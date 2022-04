La jueza del caso Esther López rechaza las medidas cautelares y deja en libertad a Óscar

Expectación en los juzgados de Valladolid en la mañana de este lunes, 25 de abril. Óscar, el principal sospechoso en el caso de la muerte de Esther López, declaraba ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 5, tras la providencia dictada por la magistrada, Soledad Ortega la semana pasada.

El investigado aparecía en los juzgados a las 12.13 horas en un Volvo gris, sin ser visto por las personas que se agolpaban a la entrada con los carteles de “justicia para Esther”, tras aparecer también el abogado de la acusación particular ejercida por la familia de la joven de 35 años, tristemente fallecida, y por la de Ramón, Lorena Iglesias.

La declaración de Óscar se ha prolongado durante unos 45 minutos. Ha declarado a todas las partes personadas, como han indicado fuentes judiciales en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, antes de haya desarrollado la vista. En la misma, la acusación particular ha pedido: Prisión provisional (sin fianza) por un lado. Por otra prisión provisional eludible con una fianza de 60.000 euros, o bien la detención durante tres días para que la Guardia Civil resuelva unas diligencias que continúan bajo investigación. El Fiscal ha rechazado todas estas medidas cautelares y la jueza ha dado el visto bueno.

Por tanto, Óscar, uno de los investigados y principal sospechoso del caso continúa como estaba, en libertad y en calidad de investigado tras su declaración ante la jueza.

A las 13.40 horas abandonaba el juzgado Guillermo Blay Ruiz, abogado de la acusación particular, sin dar declaraciones a los medios y a las 13.50 lo hacía Óscar, custodiado por un furgón de la Guardia Civil.

“Es doloroso ver que alguien que era amigo no acaba de explicar las cosas”

A primera hora de la mañana llegaba a los juzgados de la calle Angustias de Valladolid, Guillermo Ruiz Blay, el abogado de la acusación particular ejercida por la familia de Esther López.

El letrado ha hablado sobre el estado de la familia, la cual se encuentra en una situación personal "delicadísima". "No es sencillo tener que confirmar que la persona que más explicaciones puede dar es quien considerabas un amigo cercano de la familia, que se quedaba a dormir y a comer y que ha tenido una relación de años con tus hijas y que ahora no termina de explicar adecuadamente las cosas y cambia de versión", ha añadido.

El abogado ha señalado que si se mantienen las investigaciones sobre otras personas es porque "caben algunas vías en relación con otras personas que hasta el momento no han aparecido" pero que "sí se intuye y sí se sabe" que podrían haber tenido relación con los hechos.

Ante este hecho, Guillermo Ruiz ha reiterado que la investigación "no está conclusa" y que por eso se ha decretado el secreto de sumario. En la familia están "expectantes" por lo que pueda ocurrir hoy pero no tienen claro que se vaya a producir una declaración porque está en su derecho a no hacerlo y así se lo recordará la jueza. "Esperamos y queremos que sí declare y pusiera fin a determinadas incógnitas sobre la desaparición de Esther", ha insistido.

El abogado también ha hecho alusión a una de las pruebas determinantes que podrían esclarecer los hechos, el navegador de a bordo del coche de Óscar S. "Todavía está en investigación, es causa de la parte secreta, no se sabe si han existido manipulaciones graves que nos impidan saber el posicionamiento de ese vehículo el fin de semana posterior a la desaparición de Esther, pero desde luego ha tenido que ser objeto de una orden europea precisamente porque necesitamos la colaboración de la casa matriz, ya que aquí no había medios para hacerlo. Estamos a la espera de resultados porque no digo que sea decisivo pero si muy importante", ha aclarado Guillermo Ruiz.

Ramón viajará a Cuba para reencontrarse con su novia: “Lo está deseando”

La abogada de Ramón, Lorena Iglesias, ha confirmado ante los medios de comunicación que su defendido, a quien le han quitado todas las medidas que recaían sobre él por la muerte de Esther López, ya ha recibido su pasaporte "esta mañana" y está "deseando ir a ver a su novia" a Cuba.

Cabe recordar que su detención se adelantó al tener previsto un viaje al país latinoamericano para casarse. La letrada ha asegurado que Ramón el Manitas está "tranquilo" y que es "un alivio" que todas estas medidas hayan sido levantadas. "Tiene ganas de que todo esto acabe y se sepa la verdad", ha añadido.

También, tras ser preguntada por los periodistas, ha asegurado que Ramón no conocía a Óscar S., principal sospechoso de la muerte de Esther López que declara este lunes en los juzgados de Valladolid.

“Esto es un rompepueblos”

"Esto es un rompepueblos". Así de contundente se ha mostrado Javier Martínez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Traspinedo, a las puertas de los juzgados de Valladolid a la espera de la declaración ante la jueza de Óscar S., principal sospechoso de la muerte de Esther López.

El miembro de la corporación municipal, que se encontraba junto al concejal del Consistorio Enrique Parra, ha señalado que espera que hoy sea "un día muy importante para el caso". "Tenemos todo el deseo para que esto se resuelva", ha aseverado.

Finalmente, no ha sido así. La investigación continúa y Óscar continuará en calidad de investigado.

