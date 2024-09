El pleno de la Diputación de Segovia rechaza la financiación autonómica propuesta por el Gobierno

En el pleno correspondiente a este mes de septiembre de la Diputación de Segovia ha tenido lugar este jueves.

Se ha comenzado por dar las condolencias por el fallecimiento de María José González, que fue la alcaldesa de Remondo durante 16 años, además de diputada provincial y alcaldesa de Otero de Herreros, Marisa Román, también por la madre del diputado Feliciano Isabel.

Además, como es habitual, por desgracia, se ha guardado un minuto de silencio para las víctimas de violencia de género que se han registrado desde el anterior pleno, celebrado en agosto.

Aunque en el orden del día no ha habido temas susceptibles de debate, se ha tratado la delegación en la Presidencia de la competencia para la adjudicación de un contrato, tal y como proponía la Mesa de Contratación en el expediente que tiene que ver con la concesión demanial del Palacio de la Faisanera.

De esta manera, Ana Peñalosa, diputada de IU, ha incidido en que su “oposición a la privatización de cualquier recurso público”, a lo que ha añadido que “todo lo que tenga que ver con esta adjudicación, no contará con nuestro apoyo”, en suposición a el único voto en contra.

Por otro lado, Pedro Varela, diputado de Vox, el cual ha apoyado este punto, ha manifestado su asombro “en la celeridad de los plazos que tal vez ha impedido la concurrencia de más empresas”.

Y aunque el grupo socialista se ha abstenido, Máximo San Macario, su portavoz, ha compartido sus “dudas” acerca de “la valoración de la concesión demanial”.

Jaime Pérez, diputado de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, ha explicado que “se trata de mantener dinero público en las arcas públicas” y ha afeado a Peñalosa que “a usted lo que le molesta es que se hagan bien las cosas”.

También, Pérez ha aprovechado para agradecer la labor de los servicios técnicos de la Diputación que tratan de dar “la mejor de las soluciones”.

Ha finalizado diciendo que “hacer las cosas bien es no gastarse cuatro millones de euros. Hacer las cosas bien es decidir que la gestión la haga una empresa especializada”.

Añadiendo que “hacer las cosas bien es que funcione un palacio de congresos y exposiciones, con el beneficio que va a tener eso para la provincia. Y hacer las cosas bien, por ejemplo, es que, en vez de costarnos, habrá un canon, que se ha fijado y que tendrán que definirse finalmente en función de las condiciones que pone el pliego”.

Mociones

Una vez llegado al turno de las mociones, el grupo popular ha presentado otra propuesta con la que quieren “defender la igualdad y la solidaridad entre territorios”.

De esta manera rechazan “el modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno de España pues es una concesión dinamita el sistema de derechos y deberes que nos dimos en la Constitución de 1978”.

Según ha defendido José María Bravo. Portavoz popular, lo fundamental es “paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal” dado que “se trata de decisiones políticas arbitrarias que dañan a nuestro Estado de Derecho”.

Finalmente, Bravo ha concluido diciendo que “si el gobierno renuncia a todos los impuestos, favorece la desigualdad entre territorios, por tanto, no es un tema político, es un tema de justicia territorial”.

Bravo en un choque frontal con Ana Peñalosa, quien ha asegurado que “la situación en Cataluña la provocaron ustedes en el Gobierno de Mariano Rajoy, y las políticas del PP son las que han hecho que llegue menos dinero a nuestra provincia”.

Pedro Varela mientras ha profundizado en la idea de que “esta situación es fruto de las alianzas que PP y PSOE han ido alcanzando con los separatistas a lo largo de los años, pues estoy seguro de que si el PP estuviera en el Gobierno hubiera encontrado la fórmula para beneficiar a Cataluña si le hubiera sido necesario”.

Así, el diputado de Vox ha decidido abstenerse en la votación. Sin embargo, el grupo socialista ha votado en contra de dicha moción dado que “hay dos modelos contrapuestos, el suyo que nos llevó a un referéndum ilegal y el nuestro que nos ha llevado a un clima de entendimiento y convivencia”, según ha manifestado Bravo.

IU ha propuesto una segunda moción en la que han solicitado la creación de unas ayudas que se dirijan a municipios de la provincia segoviana con una población menor a los 20.000 habitantes, con el din de mejorar o crear nuevas áreas de autocaravanas.

Esto es por “el número de personas que se desplazan en autocaravana para hacer turismo es considerable y el alquiler en España de autocaravanas aumentó un 90% en 2023 con respecto al año anterior”, según ha apuntado Ana Peñalosa.

Peñalosa ha añadido que “esta proposición tiene como objetivo ampliar el turismo con pernocta e incentivar el consumo en el comercio local”.

Por su parte, Pedro Varela, también se ha abstenido, y ha dicho que “potenciar este turismo podría traer un beneficio, pero no tenemos claro que deba hacerse a través de subvenciones a los ayuntamientos, sino a través de Prodestur para áreas de real interés”.

Bravo ha expuesto su rechazo de los populares dado que hace cuatro años está subvención ya se puso en marcha y como resultado más del 50% quedó desierta.

Finalmente, el grupo socialista también ha presentado su moción, apoyada sólo por la diputada de IU. Con ella se quiere dorar la línea de subvenciones ayuntamientos y entidades locales con menor adquisición de mobiliario urbano.

También, para mejorar las dependencias municipales de uso colectivo o comunitario. Así, se aportarían unas cuantías de 400.000 euros.

Ni el diputado de Vox ni el equipo de Gobierno han querido dar su voto a favor porque “ha hecho un totum revolutum que no hay por dónde cogerlo y no es verdad que haya pueblos que no piden las ayudas porque no tienen dinero”, ha cerrado José María Bravo, quien ha lanzado la siguiente cuestión: “cuántos han dejado de hacer fiestas de esos que no lo han pedido”.