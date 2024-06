La segoviana que arrasa con 'Potra Salvaje', la canción más viral del verano: "Quiero mantener los pies en la tierra"

Como una potra salvaje, que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes y en los homenajes me pongo un vestido. Seguro que todo el mundo ha tatareado estas frases durante las últimas semanas y otros la han gritado a pleno pulmón en alguna fiesta. Una canción que se ha vuelto viral y que ya ha logrado convertirse en la favorita del verano.

Pero ¿quién se esconde detrás del gran éxito? Su nombre es Isabel Aaiún, es segoviana y ha logrado que su canción llegue a todos los rincones del país y del mundo. Conocida en su pueblo como la 'zapatera' debido a que sus abuelos y su padre eran zapateros de profesión, asegura que la música "siempre ha estado presente en su vida", en una entrevista a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Todo comenzó gracias a una colaboración con Lagarto Amarillo, fue ahí donde se inció en el mundo de la música. Y, después, pensó que sería buena idea "sacar algo en solitario para ver qué pasaba". Lo hizo sin "ningún tipo de expectativa" y, de repente, asegura con una sonrisa se ha "encontrado aquí".

Isabel Aaiún en un caballo

Su mundo siempre ha sido "el caballo, la doma" y de ahí que haya surgido esta popular canción 'Potra Salvaje'. "Las canciones hablan de mí, cuentan mi historia", asegura. Un single que va más allá y que guarda un guiño al "empoderamiento" con el que quiere transmitir que "no por ser mujer soy más que nadie, pero tampoco menos". Y un mensaje de "perdonar, avanzar y que nadie te pise".

Esta canción salió a la luz en 2021 y ya tuvo un gran éxito. Pero no fue hasta el año pasado cuando hicieron el remix. Fernando Moreno fue el encargado de darle una parte más 'cañera' a la melodía y lo hizo porque "en sus sesiones de DJ la gente se la pedía y se dio cuenta de que gustaba mucho porque es muy animada".

Ahora, ha pasado de ser una canción escuchada a convertirse en la canción del verano 2024. Esa que todo el mundo baila y canta sin parar. Para la artista es "alucinante y maravilloso" pero asegura que está viviendo estos meses frenéticos "tranquila": "Hay una línea muy fina entre la locura y la cordura. No quiero cruzarla y volverme loca, quiero mantener los pies en la tierra. Por eso, vivo con emoción e ilusión, pero estando donde estoy y sin que se me olvide de dónde vengo".

Aaiún nunca imaginó que pudiera llegar tan lejos en el mundo de la música porque es consciente de que "vivir de ello es muy complicado". Por esta razón, sacó la canción para "ver qué pasa" sin expectativas ya que "nadie me conocía y quizá tampoco me querían escuchar". Una incógnita que ha resuelto con el paso de los años y es que tres años después de lanzarla ha conseguido tocar el cielo y ser el centro de todas las miradas.

"Como a la gente le gustó, decidimos sacar el disco", afirma. Un trabajo que tiene mucho esfuerzo y dedicación detrás ya que todo ha sido casero, con sus propios medios e imaginación. Segovia, como no podía ser de otra forma, se ha convertido en el escenario de sus videoclips, inspiración y de sus canciones.

Por ello, está sabiendo aprovechar el momento y asegura que está dedicando el verano a preparar una "gira muy bonita por España" que tendrá lugar en otoño. "Lo vamos a coger con muchas ganas y esperamos que venga todo el mundo para pasárselo bien con nosotros", añade.