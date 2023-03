Clara Martín, alcaldesa de Segovia: "No podemos tener un alcalde que se pliegue a todo lo que digan desde Valladolid"

Cuando en 2019 arrancó la legislatura en el Ayuntamiento de Segovia con Clara Luquero (PSOE) al frente, su concejala de Urbanismo, Clara Martín, no podía pensar que sería ella la que acabaría con el bastón de mando. Pero la vida es así. Motivos personales provocaron la dimisión de Luquero y fue esta licenciada en Historia del Arte, de la generación de Naranjito (1982) la elegida para sustituirla. Muchos vieron la jugada como una transición para darla a conocer de cara a los comicios del 28-M. Ahora, ya es candidata oficial socialista y espera revalidar la alcaldía tras más de 20 años de color socialista.

Ha desarrollado su actividad profesional como arqueóloga autónoma desde el año 2007 elaborando y dirigiendo diferentes proyectos vinculados a la investigación y gestión del Patrimonio Cultural no solo en la ciudad de Segovia, sino en otros puntos de Castilla y León y España. Por eso, en una ciudad declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad siempre que se habla de este tema le toca su corazón.

Asegura que su principal característica es la de ser “cercana con los segovianos” hasta el punto de que muchos vecinos tienen su número de teléfono particular y no dudan en escribirla para sugerencias o críticas. Las encuestas dicen que de nuevo necesitará a la izquierda para gobernar en Segovia, ella lo sabe y tiende la mano. Se niega a pensar en una ciudad gobernada por PP y/o Vox porque eso sería regresar a la “Segovia triste y gris” de los años 90.

Martín afronta el reto apoyándose en dos aspectos, los proyectos de Prado del Hoyo y del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, que traerán economía a la ciudad. Además, tiene claro que hay que regular el precio de la vivienda para que sirva de punto de apoyo para mejorar otros aspectos. Además, la masificación que sufre Segovia de turistas durante los fines de semana y días festivos es otro quebradero de cabeza. Hasta el punto de valorarse una tasa turística, algo que la oposición rechaza.

Pregunta. Lo suyo no ha sido una legislatura de cuatro años, ha sido mucho más corta, de nueve meses. ¿Qué valoración hace?

Respuesta. Positiva. Una experiencia única en la vida. De manera personal ha sido muy positiva, y creo que en la parte institucional también. En estos nueves meses hemos avanzado en importantes proyectos para la ciudad.

P.- ¿No se arrepiente de la decisión?

R.- Nunca. Uno nunca debería arrepentirse de lo que hace. Las decisiones se toman y se asumen las consecuencias. Estas oportunidades pasan solo una vez en la vida y hay que ser valientes.

P.- ¿Qué ha aportado Clara Martín a Segovia?

R.- Hemos desbloqueado asuntos importantes En la parte de desarrollo económico y empresarial, como Prado del Hoyo, se ha puesto en marcha un desarrollo de más de un millón de metros cuadrados al servicio de las empresas. Y el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE), que ya hemos adjudicado el último contrato. Serán dos insignias importantes para el futuro de la ciudad. Además, gracias a los fondos europeos se va poner en marcha un plan de sostenibilidad turística, con un centro divulgativo a los pies del Acueducto.

P.- Me saca ya el famoso Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanto tiempo? La oposición afirma que es un nuevo fuego artificial.

R.- Pues es un proyecto que le faltaba un papel. Una reparación de vidrios rotos que se produjeron durante el proceso de obra. Y lo muebles que ya están en contratación. En la parte de gestión, el Ministerio de Educación nos ha pedido cerca de dos terceras parte del espacio para este centro. Contar con su compromiso es importante. Es un lugar donde todas las empresas podrán solicitar a demanda qué profesionales se requieren. Vamos a ser un referente en empresa y educación. Vamos a estar en la cabeza de desarrollo empresarial con algo que en Castilla y León no hay centros de este tipo. Se van a crear nuevos puestos de trabajo y a las empresas de Segovia les servirá para generar más empleo y riqueza.

P.- ¿Y Plano de Hoyos?

R.- El urbanismo es un tema complicado y complejo. Es cierto que no se entiende cómo una línea en un plano puede bloquear un proyecto, pero esto es así. El Ayuntamiento ha tomado las riendas y ha querido dialogar y el problema se ha resuelto. Esperamos sacarlo adelante ya en este próximo Pleno. Es un proyecto que supone el desarrollo urbanístico de un terreno en el que se asentarán infraestructuras empresariales y un puerto seco, un proyecto que es el más importante de este mandato. En la nueva área industrial está previsto implantar un Centro Logístico y Puerto Seco con conexión ferroviaria.

P.- Ha decidido presentarse de nuevo. ¿Se lo ha pedido el partido o usted al partido?

R.- Cuando Clara Luquero salió del Ayuntamiento por motivos personales fueron los compañeros del partido los que me propusieron para sustituirla, yo nunca me había metido en estos fregados, yo era una autónoma desde los 24 años, por lo que me pilló un poco por sorpresa. En ese momento di el paso porque era un proyecto llamativo. Ahora para estas elecciones ha sido el partido el que ha creído que soy la mejor opción y claro que he aceptado. Soy joven y estas oportunidades no pasan todos los días. Si sale mal, siempre puedo volver a ser autónoma mañana mismo.

P.- ¿Era como pensaba?

R.- Yo ya trabajé con la administración pública, pero es cierto que te sorprende que por mucho que tú quieras agilizar los trámites, la burocracia lastra mucho los tiempos. Y eso te da rabia. Te sientes impotente. Para arreglar un simple bache en una calle hay que hacer muchos papeleos. Nosotros hemos querido hablar con todas las asociaciones de vecinos para contarles estas cosas.

P.- ¿Qué ofrece a los segovianos?

R.- Soy la cabeza de un equipo que conoce muy bien a la ciudad y esa es nuestra gran ventaja. En mi caso conozco muy bien los problemas de los segovianos y tengo opciones para solucionarlos de manera muy rápida. Hay una cercanía con la gente y una atención directa, mi teléfono lo tiene todo el mundo. Y respondo siempre a los WhatsApp, llevo muy mal no hacerlo.

P.- Pero dígame cosas que hará para mejorar la ciudad.

R.- Como te he dicho, la parte económica con el CIDE y Prado del Hoyo va a mejorar mucho a la ciudad. Pero en Segovia tenemos un gran problema que es la falta de vivienda y su elevado precio. Sé que es un tema de competencias de la Junta, pero no está haciendo nada, y desde el Ayuntamiento estamos intentando parchear con viviendas jóvenes y sociales esta carencia autonómica. Un piso de alquiler en cualquier barrio está por encima de los 700 euros en el mejor de los casos. Y los sueldos son los que son, son sueldos de Castilla y León y pagamos alquileres como si fuéramos Madrid. Por eso, ofrecer vivienda pública es un reto que tenemos que abordar ya, vamos a reclamar a la Junta para que se ponga manos a la obra en estos proyectos. Nosotros ya hemos hecho algunas cosas, como tres Arus. En definitiva, queremos que vivienda y desarrollo económico sean los principales ejes de nuestra política, pero siempre conservando el patrimonio y el turismo.

P.- ¿No ve un desgaste de las siglas del PSOE por culpa de la política llevada a cabo por el Gobierno? El alcalde de León ha preferido ocultarlas.

R.- La calle no nos traslada esa sensación. Aquí te identifican como persona. La política del día a día se valora mucho. Además, la política nacional también es muy cambiante. Que se lo digan al PP con Pablo Casado…Ya veremos en mayo qué ocurre.

P.- La movilidad será protagonista durante la campaña. ¿Qué ocurrirá en Segovia?

R.- Ya hemos ido tomando medidas gracias a los fondos europeos que nos han llegado. Como por ejemplo, los autobuses urbanos eléctricos, la apuesta por la bicicleta y el monopatín. Está claro que queremos cambiar la movilidad con la Zona de Bajas Emisiones, que recuerdo que es obligatoria por ley. Estamos diseñándola, que es una realidad que tiene que venir para quedarse.

P.- Pero eso supone prohibir la entrada al centro a los segovianos que no cumplan los requisitos.

R.- Yo soy la primera porque soy residente del casco antiguo. Sé lo que supone ese problema de movilidad, pero a un vecino no le voy a obligar a cambiar su coche de gasolina, porque el residente tendrá todas las ventajas, queremos que los cascos estén habitados por residentes y no solo por turistas.

P.- Las asociaciones vecinales han mostrado sus críticas por la falta de aparcamiento que hay en la ciudad.

Al final lo que ocurre es que es difícil aparcar en una ciudad que está declarada Patrimonio de la Humanidad. Todos queremos venir en coche al centro, pero hay que dar otras alternativas. Nosotros tenemos varios aparcamientos públicos y también privados. Y está demostrado que los días de diario la ocupación es baja, pero en fechas altas y con Madrid a una hora, esto se llena y es cuando surge el problema. Estamos trabajando en aparcamientos disuasorios en la entrada de la ciudad, pero hay que ser coherente, podemos meter coches, pero ¿dónde metemos a las personas? Hay que valorar la capacidad de acogida que tiene Segovia.

P.- ¿Tiene miedo de morir de éxito de turismo?

R.- Durante los fines de semana las reservas de hoteles están llenas y los restaurantes llegan incluso a ofrecer cinco turnos. ¿Ese es el modelo que quiere Segovia de turismo? Se producen una saturación que en los residentes provoca molestias porque muchas veces se genera ruido y suciedad. Y el patrimonio también sufre, algunos visitantes deciden trepar y subir al Acueducto para hacerse selfis y eso se tiene que sancionar. Hay que valorar mucho hasta que nivel de crecimiento queremos llegar. Por ejemplo, en La Alhambra hay un número máximo de visitantes, pero Segovia es una ciudad y no se puede limitar, hay que analizar qué capacidad tenemos de reducir las visitas para no llegar a desbordarnos.

P.- Muchos turistas pero la pérdida de población en la ciudad es una realidad.

R.- Todo se resume en el problema de la vivienda. Es cierto que Segovia ciudad ha perdido, pero el alfoz gana. Y esto es porque tienen opciones de vivienda asequible. Si facilitamos unos precios de vivienda asequibles, esta gente vendrá a nosotros porque somos una ciudad de muchos servicios algo que no tiene el resto. Nosotros pagamos transportes urbanos, pagamos limpieza, pagamos escuelas municipales que no tienen vetos, sin embargo, cada vez tienes menos vecinos. El objetivo es evitar que vayan a pueblos dormitorios donde no tienen servicios. También tenemos una población flotante, que son los alumnos de la IE University, 2.000 que ocupan viviendas en área histórica a un precio muy elevado y eso genera una limitación para el resto.

P.- En estos nueves meses hay alguna calle que le ha quitado el sueño. Por ejemplo, Padre Claret.

R.- Padre Claret, que se hizo pensando en que no pasarían buses y, de ahí que no estuviera preparada para ello, con la reforma del servicio urbano de autobuses hay que incluir su paso y había que abordar una reforma integral para que pudieran pasar. Además, el contratista adjudicado renunció y eso ha provocado los retrasos. Es cierto que es una obra que no ha sido agradable, y ojalá la hubiéramos podido hacer en menos tiempo.

P.- El AVE desempeña un papel fundamental en Segovia pero sus accesos son pésimos. ¿Es el momento de llamar a la puerta del Ministerio?

R.- El AVE es fundamental y tiene varias vías que hay que explotar porque es lo que nos ofrece tener una calidad de vida estupenda en Segovia. Es cierto que la ubicación no es la más idónea, porque está lejos. Hay que sentarse y ver cuál es la realidad para mejorar. Y no tenemos problemas en reclamar a quien haga falta. Renfe, Adif, Ministerio… a todos los que tienen competencia para mejorar accesos o para generar más plazas de aparcamiento.

P.- ¿Es Segovia una ciudad limpia?

R.- Es limpia, pero al final tenemos muchos turistas y no damos abasto en algunas situaciones Siempre hay margen de mejora. Queremos abordar tema de eliminación de pintadas y vamos a sancionar con 3.000 euros por hacer pintadas en edificios históricos. Además, vamos a limpiar las actuales. Hay margen de mejora y también una labor pedagógica con los temas de excrementos de mascotas.

P.- Sin embargo, es a la Junta a la que no para de exigir cosas. Se la ve con ganas.

R.- Es que la Junta tiene muchas competencias desatendidas en Segovia de toda la vida. Por ejemplo, el centro de salud de Nueva Segovia, el instituto de San Lorenzo, son demandas históricas que no pararemos de exigir. Así se lo dije a Mañueco en la reunión que mantuvimos, después de un año de solicitarla. Tarda en recibirme y los problemas crecen. Ni hay inversión en vivienda, ni en industria ni en nada. Con este gobierno con Vox hay una inacción, teníamos que estar hablando del Plan de Fomento, y en la consejería de Industria solo hay dimisiones. ¿A quién se lo tengo que pedir? El otro día se cae un techo en un colegio y nadie de Educación nos dice nada. Vemos que en otras ciudades de Castilla y León hay inversiones millonarias de la Junta y aquí nada.

P.- ¿Por ejemplo? ¿En qué ciudades?

R.- Pues en Ávila con el palacio de congresos y su parking al lado del centro de la ciudad, en Salamanca, en Burgos con el hospital universitario. Y nosotros estamos con seis camas UCI. Nos acaban de poner un servicio de radioterapia para que los enfermos no tengan que trasladarse, pero es una radioterapia privada. ¿Cuándo será publica? Pues lo dudo mucho.

P.- ¿Usted también tiene miedo a un gobierno de coalición en Segovia entre PP y Vox?

R.- Prefiero no pensarlo. Viendo lo que está pasando en Castilla y León donde somos protagonistas a nivel nacional de escenarios teatrales. Donde se están restringiendo derechos como en el diálogo social o la defensa de los derechos de la mujer. Donde el desarrollo económico e industrial es nulo-En todas las consejerías con Vox al mando se está comprobado que no hay dialogo. Si gobierna de nuevo el PP volveremos a esos años 90 donde Segovia era una ciudad gris y triste donde los autobuses se caían. No podemos tener un alcalde que se pliegue a todo lo que digan desde Valladolid.

P.- ¿Salen las cuentas? O se resigna a que tendrá que pactar de nuevo con IU.

R.- No las hago. Trabajamos muy a gusto con IU, en una coalición progresista. Hay que seguir sumando todos los grupos de izquierda para revalidar el mandato.

P.-No me puedo ir sin preguntar por su principal rival, el candidato del PP, José Mazarías.

R.- Como candidato no puedo hacerlo, pero cómo delegado territorial que ha sido en Segovia, sí. Y aquí la forma de hacer política de la Junta ha sido deficitaria y él nunca dijo nada. En las reuniones ha estado presente, ha tomado nota, pero nunca ha rebatido. Se somete a las directrices de Valladolid, no es lo mejor para la ciudad.

