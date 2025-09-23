La Reina Letizia defiende en Salamanca la importancia de prevenir el cáncer e invertir en investigación: "Es vital"

La Reina Letizia ha defendido este martes en Salamanca la importancia de la prevención del cáncer y ha abogado por invertir en investigación, tecnología y servicios para combatir esa dura enfermedad. "Sigue siendo vital", ha afirmado la monarca durante su visita al Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de la capital salmantina.

La Reina ha asegurado que la enfermedad avanza "más rápido que el conocimiento". "Por eso, una financiación equitativa y estable sigue siendo vital. Una financiación que garantice la justicia y la transparencia, tanto en la distribución de los recursos, como en el acceso a los resultados. Una financiación que garantice el derecho básico a la atención sanitaria", ha afirmado.

Y ha confiado en que quienes trabajan en la investigación oncológica "tengan los medios para seguir haciéndolo y así poder compartir su conocimiento". También ha destacado la labor de las distintas entidades e investigadores que apoyan el "objetivo común" de "prevenir y estudiar el cáncer, ser más eficaces en sus tratamientos, cuidar a los pacientes y darles más voz".

"Todas las personas, incluso antes de ser potenciales pacientes, deben estar en el centro de la investigación y de la atención del sistema sanitario. La palabra clave es prevención", ha insistido la Reina Letizia.

La "sensibilidad" de la Reina

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha agradecido durante su intervención a la monarca "su gran implicación en estos objetivos sociales, su sensibilidad con los que sufren y su compromiso con un tema tan importante como la investigación del cáncer".

"Gracias por vuestra constante presencia en Castilla y León, cerca de la gente de nuestra tierra y dar la enhorabuena al CIC por este 25 aniversario, una trayectoria llena de éxitos y liderando proyectos pioneros", ha señalado.

Mañueco ha asegurado que "vencer el cáncer es una de las tareas más loables y trascendentales de mayor calado humano con la que nos debemos enfrentar". "Lo debemos hacer todos juntos, con la unión y el esfuerzo, y es lo que intentamos hacer desde el Gobierno de Castilla y León con uno de los sistemas sanitarios mejor valorados de España", ha señalado.

Avances en Castilla y León

El presidente de la Junta ha señalado que en esta tarea Castilla y León cuenta "con uno de los sistemas de salud mejor valorados de España, con avances significativos en la detección precoz del cáncer colorrectal, de mama y de cérvix, así como con el desarrollo de las Unidades Satélite de Radioterapia en todas las provincias, que permiten evitar desplazamientos y humanizar la asistencia".

Además, ha hecho hincapié en que Castilla y León "dispone del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional y aplica todas las novedades diagnósticas y terapéuticas para ofrecer la mejor atención a los enfermos de cáncer".

Mañueco ha citado los secuenciadores masivos de genoma para Medicina Personalizada y de Precisión, los biobancos de tejido oncológico en siete hospitales de la Comunidad, la inmunoterapia y diversos fármacos de vanguardia como la terapia CAR-T.

Estructuras de investigación

Por otro lado, el presidente ha resaltado "el refuerzo de las estructuras de investigación para profundizar en la lucha contra esta enfermedad, poniendo como ejemplo el papel del Centro de Investigación del Cáncer y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (Ibsal), que acumulan éxitos y reconocimientos".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha sacado pecho, además, la creación en los últimos años de nuevos institutos de investigación biosanitaria en Valladolid, León y Burgos, cuyo funcionamiento en red "se impulsa junto con el resto de estructuras investigadoras del sistema de salud, en conexión con las universidades y otros centros".

"El objetivo es contribuir con toda nuestra fuerza para apoyar a la comunidad científica y a la sociedad en la lucha contra el cáncer. Muchas gracias Majestad por su cercanía y enhorabuena a los que investigáis con estos loables objetivos, en Castilla y León estamos a vuestro lado y seguimos trabajando con intensidad en este ámbito", ha zanjado.