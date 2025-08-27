Felipe VI, afectado tras hablar con los vecinos de Sanabria: "Los testimonios son sobrecogedores"

El Rey Felipe VI ha reconocido que está afectado tras hablar con varios vecinos de la comarca de Sanabria, afectados por el incendio de Porto. Tras un encuentro con varios desalojados, hosteleros, ganaderos y apicultores de la zona, Felipe ha reconocido que sus testimonios son "sobrecogedores".

Junto a la Reina Letizia, también han mantenido un encuentro con los servicios de emergencia que trabajan desde hace más de 12 días en este inacabable incendio. "Queríamos estar cerca de los afectados", explicaba el monarca, justo antes de entrar a una reunión en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria.

Aquí ha podido conocer de primera mano las necesidades de los vecinos y los planes de recuperación en la zona, de la mano de regidores, alcaldes pedáneos de las localidades afectadas para conocer de primera mano los daños sufridos, las necesidades de los vecinos, y sus planes de recuperación.

Felipe y Letizia reunidos con alcaldes afectados por los incendios

A este encuentro han asistido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; los alcaldes de Trefacio, Porto, Escudero y Doney; alcaldes pedáneos de Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda, Ribadelago Viejo y Nuevo, Murias, Rábano de Sanabria y Barrio de Rábano.