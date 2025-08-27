"¡Vivan los Reyes!": aplausos a Felipe y Letizia en Sanabria, que han cambiado su itinerario por la reavivación del fuego

Los Reyes agradecen el trabajo a representantes de los medios de extinción de incendios en presencia de Mañueco y Ana Redondo Casa Real

Los Reyes han llegado esta mañana de miércoles a la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria (en Galende). Aunque la intención inicial era comenzar en el mirador del cañón de Forcadura, no ha sido posible por el cambio de aire y la poca visibilidad que permite el humo de los incendios que se reavivaron esta semana.

Felipe VI y Letizia visitan este miércoles las principales zonas afectadas por los graves incendios que han castigado a la Comunidad en este mes de agosto. En concreto, Zamora y León las dos provincias que más han sufrido las secuelas de las llamas y que han visto arrasadas miles de hectáreas a causa del fuego.

Mañueco y los reyes, durante su visita al puesto de mando del Parque Natural del Lago de Sanabria

La visita comenzó el Parque Natural Lago de Sanabria, en Galende (Zamora). Sin ir más lejos, el incendio de Porto está siendo uno de los más complicados dado que las ráfagas de viento constantes no están facilitando las labores de extinción.

Así, nada más aterrizar, saludó al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el alcalde de Galende, Miguel Angel Martos, y han acudido al Puesto de Mando Avanzado instalado allí para conocer la última hora y el estado de situación de los incendios forestales hoy, además de saludar a algunos representantes de los equipos de extinción para agradecerles su labor.

Los reyes durante su visita al puesto de mando avanzado

En el Monasterio de San Martín de Castañeda, ha tenido un encuentro con las personas que fueron desalojadas del municipio (el 18 de agosto salieron de sus casas y regresaron esta semana) y con los representantes de los sectores ganadero, apicultor y de restauración de las pedanías afectadas por el incendio de Porto de Sanabria.

Los Reyes han sido recibidos por un centenar de vecinos de la zona, que les han recibido con vítores y aplausos. Doña Letizia se ha agachado a hablar con unas niñas y les ha preguntado si eran de la zona y cómo se encontraban.

En la fila también había una señora que le ha recordado a Felipe VI cuando vino de campamento de niño a Sanabria.

Posteriormente, en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria se reunieron con autoridades, alcaldes y alcaldes pedáneos de las localidades afectadas para conocer de primera mano los daños sufridos, las necesidades de los vecinos, y sus planes de recuperación.

El rey Felipe VI saluda a Mañueco en su llegada a Sanabria

Los reyes han agradecido a los trabajadores de los medios de extinción su esfuerzo en las arduas tareas de lucha contra el fuego que mantienen desde hacen ya muchos días, y lo han hecho en el Puesto de Mando Avanzado situado en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, ubicado en la localidad de Galende.

Otro de los lugares en los que los Reyes estarán presentes será Las Médulas; concretamente en Carucedo, León. Esta zona la visitarán a las 14:50 horas, tras haber recorrido la provincia de Zamora.

Esta localidad leonesa en la que Felipe VI y Letizia estarán este miércoles ya anunciaba que pediría la declaración de zona catastrófica tras el terrible incendio de Yeres.

Entre los asistentes también se encontraban la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, el presidente de la Diputación de Zamora, Alcaldes de Trefacio, Porto, Escudero y Doney; alcaldes pedáneos de Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda, Ribadelago Viejo y Nuevo, Murias, Rábano de Sanabria y Barrio de Rábano.

