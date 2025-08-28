La Reina Letizia estaba "muy preocupada" por lo que había visto en redes sociales sobre el Lago de Sanabria

El Lago de Sanabria lleva ya diez días en boca de todos. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y preocupación a lo que está ocurriendo en este importante parque natural, en el que han ardido ya 20.000 hectáreas, según el programa Copernicus.

Pero, en ocasiones, esa preocupación y ganas de compartir lo que sucede, hace que los mensajes sean contradictorios e, incluso, erróneos. Tanto es así que muchas personas piensan que el propio Lago de Sanabria, buque insignia del turismo zamorano, está calcinado por completo.

Una preocupación que ha llegado hasta la mismísima Reina Letizia. Ayer, durante el viaje oficial de los Reyes a Sanabria, la propia monarca confesó al alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, que había estado "muy preocupada" por lo que había podido ver en redes sociales sobre el Lago de Sanabria.

Visita de los Reyes, Felipe y Letizia, a Sanabria

Ha sido una vez que ella y el Rey Felipe pudieron sobrevolar con su helicóptero el entorno del parque natural, que la Reina comprobó con sus propios ojos que el Lago de Sanabria permanece "intacto", como ha repetido en varias ocasiones el propio alcalde de Galende.

Letizia se interesó mucho por este punto y Miguel Ángel Martos le trasladó que "hoy mismo tenía una imagen espectacular, se puede venir a bañar sin ningún problema. Nuestra zona sigue viva".

Si bien, el alcalde sanabrés también le admitía que existe "un daño medioambiental muy serio en la montaña". Por ello, trasladó a los Reyes que la prioridad debe ser revitalizar la comarca en todos los ámbitos, desde la parte medioambiental, pasando por la hostelería, la ganadería, la apicultura y la piscicultura.

De hecho, días antes de este encuentro con los Reyes de España, Miguel Ángel Martos ya había hecho un llamamiento a la vuelta del turismo a la zona, porque la situación está teniendo un fuerte impacto económico y social en los municipios sanabreses.

A través de un vídeo en redes sociales, el alcalde de Galende reconocía que el fuego ha supuesto "un palo muy gordo" para el turismo en el mes de agosto, que es la época de mayor afluencia de visitantes en la comarca.

"Es un golpe en toda la línea de flotación de lo que es el turismo", subrayaba. Según sus cálculos, la ocupación se ha reducido "a un 20 o un 30%", con pérdidas todavía sin cuantificar pero que "van a ser muy altas".

A pesar del escenario que deja el incendio en las laderas y montes de la zona, el alcalde recalcaba entonces que el Lago de Sanabria permanece sin daños. "He querido venir aquí porque quiero que veáis el Lago. Aunque hoy tenemos un poco de humo, el Lago permanece intacto", afirmaba.

Miguel Ángel Martos ha recalcado que el espacio natural mantiene su atractivo y puede seguir recibiendo visitantes: "El lago es un sitio para recuperarse, para estar tranquilos y sigue siendo el mismo. Es un paraje natural, una maravilla".

El alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, pide que la gente vuelva a visitar Sanabria

Por ello, pedía que no se difundan imágenes ni mensajes que puedan dar a entender lo contrario: "Por favor, no hagamos caso a lo que podamos ver de todo quemado, de todo negro".

El regidor sanabrés animaba finalmente a los turistas a acercarse al entorno en lo que queda de verano. "El Lago está espectacular, está intacto y podéis venir a Sanabria a disfrutarlo y a echarnos una mano en esta situación", concluía en su petición.