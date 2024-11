Salamanca participa en el mercado de contratación de Intur para promocionarse ante agencias que organizan eventos

Noticias relacionadas Intur abre sus puertas: del folleto y la casa rural a la experiencia virtual y sostenible

Turismo Salamanca participa este jueves en Valladolid en Intur Negocios. Esta jornada previa está organizada para profesionales del sector turístico enmarcada en el programa de la Feria Internacional de Turismo de Interior.

Al igual que en últimas ediciones, en una sola jornada se agrupan los contenidos profesionales para permitir a expositores y profesionales turísticos centrarse en actividades de su interés y lograr la máxima rentabilidad a su presencia en Intur.

El mercado de contratación turística Intur B2B se convierte en una cita exclusiva para los profesionales del sector. El área tiene un modelo ágil de reuniones, de unos diez minutos de duración, que favorecerá un mayor número de encuentros entre oferta y demanda.

La Sociedad de Turismo, en representación del Patronato Provincial de Turismo de Salamanca, mantendrá reuniones con agencias organizadoras de eventos en la parte del B2B, donde darán a conocer la oferta turística y congresual de la ciudad, así como los recursos turísticos y de incentivos de Salamanca, respectivamente.

Agencias de viajes, hoteles, turismo activo, turismo de congresos, guías, empresas de transporte, etcétera, así como compradores nacionales e internacionales, acudirán a esta cita, con la presencia destacada de Turismo Salamanca.

Enmarcado en esta feria, ciudad y provincia acogen estos días un viaje de familiarización. Un grupo de doce turoperadores internacionales visitarán Salamanca con motivo de su asistencia a Intur Negocios, que se celebra en Valladolid el jueves día 14 de noviembre, y a la feria AR-PA Turismo Cultural, del 15 al 17 de noviembre próximos.

En colaboración con la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, estos turoperadores visitarán algunas ciudades de la Comunidad, entre ellas Salamanca.

El fin de este viaje de familiarización es que puedan conocer de primera mano los productos y servicios turísticos tanto de la ciudad como de la provincia de Salamanca para su inclusión en los paquetes turísticos que comercializarán dentro de las rutas que programarán por España para próximo año.

Las agencias asistentes son: Tours Decouvertes Recreatives (Canadá), Podroze z Winem (Polonia), Klub Podrozy Horyzonty sp zoo (Polonia), Utour Group Co. Ltd (China), Guangdong Chenggong Prime Tour International LTD (China), Tejus – Viajens, Eventos e Turismo (Portugal), DouroAzul (Portugal), Annie Braspenning (Bélgica), Quality – time Cultuurreizen (Bélgica), Ormesani Viaggi e Vacanze (Italia), G2 Travel Ltd. (Hong Kong) y Olimar (Alemania). Todos ellos irán acompañados por la revista turística ‘EQUINOCIO’.

En su visita a la ciudad conocerán junto a un guía oficial de turismo el casco histórico y, entre otros espacios patrimoniales, el Edificio Histórico de la Universidad, las Torres de la Clerecía (Scala Coeli), las Torres de la Catedral (Ierónimus) y el Museo Art Nouveau Art Decó Casa Lis. En la provincia visitarán Mogarraz y La Alberca, además de disfrutar de experiencias gourmet y conocer la Ruta del Vino Sierra de Francia.