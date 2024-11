Dos candidaturas antagónicas pugnan por el futuro de los empresarios de Salamanca con CES muy presente

Noticias relacionadas Dimite la directiva de CEOE Salamanca al fracasar en la unificación con CES

La disolución de CEOE Cepyme Salamanca el pasado 17 de octubre, supuso un antes y un después en el panorama empresarial de la provincia, generando un vacío en la representación unificada de los intereses de los empresarios salmantinos.

Desde entonces, el tejido empresarial ha buscado con ahínco retomar la cohesión, y este esfuerzo culmina ahora con la presentación de dos candidaturas antagónicas para las elecciones de CEOE CEPYME, previstas para el próximo 12 de noviembre.

Unas elecciones que se presentan más que reñidas, en las que la otra asociación empresaria, CES, está más que presente y, aunque fue el detonante de la dimisión de Diego García, existen detrás otros motivos que no escapan a nadie. Como también las supuestas "presiones" desde la Cámara de Comercio, según el grupo de Paulino.

Candidatura de Juan Luis Feltrero

El presidente del Grupo Feltrero, Juan Luis Feltrero, presentó de manera oficial su candidatura este lunes a la presidencia de CEOE CEPYME Salamanca. Feltrero postuló al puesto con una "candidatura de continuidad" acompañado por la mayoría de su equipo que, a su vez, formó parte del anterior comité ejecutivo de Diego García.

La de Feltrero es la primera de las candidaturas presentadas para unas elecciones previstas el próximo 12 de noviembre con el fin de elegir un nuevo Comité Ejecutivo. Tras hacer formal el registro, apuntó que la última asamblea extraordinaria estuvo, en su opinión, “mal convocada”.

Ello a que en un primer momento la finalidad era la de conocer cómo se encontraba el proceso de unión entre CEOE CEPYME y CES pero en uno de los puntos se pidió la censura del presidente. "Es algo que estuvo mal y que al anterior presidente, Diego García, no le sentó demasiado bien, como no nos sentaría bien a ninguno", reconoció.

Por ello, se posicionó a favor de una unión “que tiene que existir más tarde o más temprano” pero dentro de las líneas que marquen los órganos de gobierno, más allá del Comité Ejecutivo.

“Queremos la unión porque todos somos empresarios, pero no quiere decir que vayamos a continuar uniendo la confederación a cualquier precio”, continuó. Pero insistió en la importancia del diálogo para “mirar por un futuro y el pasado hay que olvidarlo ya”.

Un futuro en el que estará la unión, “que de momento no toca”, señaló. “Lo primero es arreglar la casa y luego tendremos que salir fuera”, añadió.

Preguntado por las líneas rojas que no deben traspasarse para conseguir esta unión, Feltrero ejemplificó que no debe haber dos asociaciones del mismo sector, por lo que primero deben unirse las asociaciones y después la confederación. “Yo creo que en una ciudad pequeña no tiene sentido que haya dos confederaciones”, afirmó en pro de los empresarios salmantinos.

Paulino Benito, la otra

Paulino Benito Conde, también presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte por Carretera (Aestradis), encabeza esta candidatura que aspira a liderar el comité ejecutivo de CEOE CEPYME Salamanca.

Benito, junto a otros representantes destacados de sectores clave en la provincia, busca restablecer y fortalecer la unión empresarial, defendiendo los intereses de los diferentes sectores y reforzando el diálogo social.

Una candidatura que agrupa a diversas figuras de peso en el ámbito empresarial salmantino, incluyendo a Soledad Gómez, presidenta de la Asociación de Empresarios del Comercio (Asecov); Manuel Prieto, presidente de la Asociación de Constructores (Aescon).

Representantes del sector metalúrgico como José Vicente Madruga (Aeslux), José María García (Aesfonca) y Juan Carlos Martín (Aesce). Además, se suman Juan Luis Delgado de ASAJA, en representación del sector primario.

Así como otros actores de sectores estratégicos como Agustín Lorenzo de Aestic en tecnologías de la información, Azucena Hernández de Accivisa en el comercio del casco histórico, y Alberto Moreno de Vega de Aesat, en talleres mecánicos.

La candidatura liderada por Paulino Benito plantea como ejes de su programa fortalecer la organización, reivindicar el papel de los empresarios en la sociedad, y avanzar hacia la unidad empresarial que el entorno económico salmantino demanda.

Con una agenda clara y una estructura sólida, el equipo promete trabajo, esfuerzo y una representación eficaz ante la sociedad y las Administraciones públicas, con la ilusión de renovar la imagen de los empresarios y mejorar su posición en el tejido económico de la región.

El plazo de presentación de candidaturas a la presidencia de CEOE CEPYME continúa abierto hasta las 13.00 horas del próximo día 11 de noviembre.