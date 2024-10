Rober Fernández se proclama subcampeón de España de la NPC y da un gran paso en su carrera

El que la persigue la consiga, con mucho trabajo y disciplina Rober Fernández volvió a superar las expectativas que había puestas en él tras proclamarse subcampeón de España de la NPC, por lo que dio un gran paso en su carrera profesional.

El culturista salmantino logra un impresionante resultado en una competición en la que se permite el uso de sustancias químicas. Además, presentó su mejor aspecto físico hasta la fecha siendo natural y plantó batalla a atletas de renombre en el panorama nacional.

Destacar que el Campeonato de España NPC de Alicante era una de sus "obsesiones" en los últimos meses, así dijo a este diario. Para ello se preparó al máximo para dar la talla, dado que quedó segundo en su categoría y solo el vencedor del Arnold Classic en 2023 pudo privarle de la victoria una semana después de ganar el Wakanda Classic.

Rober Fernández asegura que "ser segundo de España me pone los pelos de punta, porque el nivel de mis rivales fue espectacular y agradezco haberme subido a la tarima con auténticas bestias".

También añade Fernández que "pensé que iba a ser tercero y esto es una locura porque he vencido a mucha gente, aunque no estoy contento del todo porque por un momento creía que podía ganar".

PRO Qualifier de Metz

Ahora, la mente del campeón del mundo pasa por el PRO Qualifier de Metz (Francia) allá por el 30 de noviembre, puesto que intentará convertirse en el primer IFBB Proespañol dentro del culturismo natural y manda un mensaje muy ambicioso para lo que viene.

"Vengo de un pueblo de 100 habitantes y hace unos años no me conocía nadie, pero esto solo es el principio, porque estoy para hacer cosas grandes y nada es imposible", asegura el natural de Pitiegua.

"Me estoy haciendo un hueco y solo quiero tiempo porque mi nombre no se le va a olvidar a la gente del culturismo. Ahora también voy a celebrar lo que he vivido porque es una plata que sabe a oro", concluye.