El consejo de Ferran Adrià para potenciar una de las joyas de Salamanca: para chuparse los dedos

Ferran Adrià, embajador de Telefónica desde el año 2010, ha invitado este jueves a las instituciones de Salamanca a potenciar el ibérico mediante un plan estratégico gastronómico.

“Que invierta en lo que es suyo”, recomendó en referencia al “elemento diferencial” de la provincia a nivel, tanto culinario como productivo.

El reconocido chef ha compartido hoy, con los estudiantes de la Usal, dentro de la ‘Gira Centenario’ de la compañía de telecomunicaciones su metodología ‘Sapiens’, una técnica centrada en conectar diversas respuestas para comprender mejor y fomentar la innovación.

Antes, durante un encuentro con los medios de comunicación en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, incidió, en declaraciones recogidas por Ical, en la importancia de impulsar el consumo de ibérico como producto propio y autóctono. “Hay más cosas, ya lo sé, pero lo único que no hay en el mundo que lo hay en Salamanca y en otros tres o cuatro sitios es el ibérico. Y es un mundo”, reafirmó, como informa J.M.A. de ICAL.

Según indicó, él mismo fue quien popularizó consumir de una manera general carne fresca de cerdo ibérico. “No se comía ni presa ni secreto. Está el Wagyu, que es una carne japonesa carísima y tal. Y el ibérico fresco es fantástico. Que la provincia y la ciudad invierta en algo que es suyo. Cuando tú vendes algo, tienes que vender una narración, el ‘storytelling’ es importante”, remarcó Adrià ante los periodistas.

Sobre la charla con los estudiante, el cocinero explicó que su objetivo es compartir su experiencia tras más de 300 proyectos gastronómicos desarrollados a lo largo de su trayectoria. “La misión es ayudar a los emprendedores, sean primerizos o que ya existen, a que sus negocios duren el máximo tiempo posible”, indicó, cifrando en la mitad los negocios que clausuran a los cinco años y en el 22 por ciento aquellos que no duran más de dos años.

“Esto es porque falta conocimiento, sabiduría. En Telefónica llevamos muchos años con la innovación e intentamos ser muy pragmáticos. He tenido la suerte de haber sido asesor mundial de innovación y desde la fundación estuvimos dos años estudiando. Porque falta el contexto de innovación básica, casi no hay ninguna asignatura de esto, entonces si tú no comprendes qué es la ciencia, difícilmente la vas a aplicar”, indicó.

Por ello, advirtió la falta de generación de conocimiento en este ámbito y apuntó a la Universidad como el entorno adecuado para potenciarlo ya que “en las empresas normalmente no lo comparten porque es su ‘knowhow’”. Es un mundo muy elitista intelectualmente, pero no hay contenido para poderlo explicar porque no se ha estudiado. Estamos empezando hoy y España es líder en educación gastronómica, pero hay que invertir”, recomendó.

No obstante, recordó que España, junto a Italia, Francia y Japón, es de los cuatro países más importantes a nivel gastronómico, por delante de otros tres pujantes: México, Perú y Tailandia. Por ello, apuntó su valor como motor turístico de calidad. “En el 80 por ciento del turismo mundial, si no hay gastronomía no vale. Desayunas, comes y cenas. Si estas de vacaciones y no comes bien, disfrutas poco”, reflexionó.