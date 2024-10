Unos cursos para que los más pequeños conozcan el pasado romano de León: todos los detalles

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León pone en marcha una nueva edición de los talleres didácticos que llevan el nombre de ‘León Romano’, que están dirigidos a los más pequeños, en concreto a niños de 9 a 14 años.

Unos cursos que se impartirán los viernes y sábados de octubre en el Centro de Interpretación del León Romano, situado en la Casona de Puerta Castillo, con aforo limitado a un total de 15 participantes y de una hora por sesión.

Se trata de una actividad gratuita que persigue dar a conocer la cultura romana y el pasado romano de la ciudad, de una forma lúdica y educativa y también quiere dinamizar el Centro de Interpretación del León Romano.

Por otro lado, trata de aproximar la arqueología al público infantil y juvenil de forma amena, como herramienta fundamental para el conocimiento histórico y la puesta en valor del patrimonio local.

El taller permitirá a los niños y niñas conocer e interpretar cómo era el campamento romano de León, identificar edificios, su origen y evolución, conocer la vida cotidiana del legionario como constructor del campamento y su indumentaria militar.

Horarios e inscripciones

Los talleres tendrán lugar los viernes 4, 11, 12, 18 y 25 de octubre, a las 18:00 horas; y los sábados 5, 12, 19 y 26 de octubre, a las 11:00 y 13:00 horas.

Las inscripciones (una por turno y día) pueden formalizarse llamando al teléfono 611 002 772.

Proyecto península

La música no entiende de lenguas ni de fronteras. Es sentimiento y más aún cuando sale de las raíces. La música solo entiende de voces, ritmos y melodías que fusionan lo tradicional con lo actual. Música que precisamente por ser minoritaria merece ser escuchada con fuerza. Y esa es la esencia del Proyecto Península, un festival de música que por tercer año consecutivo se celebra en el marco de las fiestas de San Froilán. Valeria Castro, Laaza, Queralt Lahoz y Rodrigo Cuevas llegarán a León para poner sobre escena sus espectáculos. Y en casa tocará el grupo Cecina 5, un proyecto musical leonés que presenta su trabajo ‘La Mina’. Todos ellos actuarán en la explanada de los Pendones Leoneses desde el viernes y hasta el domingo.

El viernes 4 de octubre a las 22:00 horas será el turno de Valeria Castro, presente y futuro del ‘popclore’ nacional. Valeria Castro es dueña de una voz sensible, frágil, propicia para el escalofrío. Su primer álbum ‘con cariño y con cuidado’ es una radiografía del alma formulada en primera persona, un ejercicio de autoestima y amor propio y, sobre todo, la constatación de que solo sabe hablar de aquello que verdaderamente le concierne y conmueve. Nada de lo que canta y cuenta Valeria se comprendería sin todo su bagaje previo, sin el aliento de una tierra, una familia y un paisanaje, sin la huella indeleble de su isla: La Palma. No canta solo ella a título particular, sino que canta todo un pueblo, una manera de concebir la vida. Es la voz de la sinceridad y la esencia.

También el viernes 4 de octubre, a media noche (00:10 horas) subirá al escenario de Proyecto Península el colectivo leonés ‘Cecina 5’, que presentará ‘La Mina’. Negro es música, imagen y palabra que envuelve al público en la historia, las emociones y las vivencias personales de la vida minera. Sumando la imagen a los instrumentos tradicionales, la poesía y la narración, el espectáculo adquiere una rica variedad, sumergiendo a los espectadores de manera más intensa en las anécdotas, sucesos, luces y sombras, auge y caída de las cuencas escenificada por quienes lo vivieron en carne propia. Un pequeño y emotivo homenaje a aquel negro y minero pasado. Narración de Armando Gutiérrez, vídeo de Óscar Ugidos, música de Cecina Folk.

El programa de Proyecto Península continuará el sábado 5 de octubre con las actuaciones de Laaza, a las 21:00 horas, y Queralt Lahoz, a las 22:00. Laaza es el proyecto de la cantautora y artista barcelonesa Laura Aznar Grau en el que explora géneros como el pop y la música de raíz a través de sus vivencias personales. Presenta su primer álbum ‘Canciones para olvidarte’, un disco que gira alrededor del desamor como temática y narrativa en el que explora a través de boleros, rumbas y jotas el sentimiento agridulce de un amor no correspondido. Lo acompaña de visuales dirigidos y realizados por ella misma presentándose en la escena musical como una artista completa con una firme identidad propia.

Por su parte, Queralt Lahoz es una de las sensaciones musicales de los últimos años en nuestro país y también más allá de sus fronteras. Su música está atravesada por los sonidos latinos, de raíz y urbanos, el soul, el hip hop y el dancehall. Todos ellos dialogan con gracia y naturalidad sobre un aura de coplas y boleros que emergen de manera espontánea de sus orígenes flamencos y de sus paisajes personales.

Rodrigo Cuevas será el encargado de poner el broche a esta tercera edición de Proyecto Península el domingo 6 de octubre, a las 21:00 horas. El artista asturiano vuelve una vez más a León, en esta ocasión con entrada libre, “para celebrar la vida”. Este es el objetivo de su último trabajo, ‘Manual de Romería’, un espectáculo que se nutre de las canciones que conforman el álbum del mismo nombre, alimentado por el relato y por el humor, por la crítica y por la ironía, por la denuncia inteligente y por la sensualidad marca de la casa. Agitador folclórico y artista total, le gusta rondar a la canción tradicional con otros géneros, disfruta haciendo conversar a la música electrónica con el humor, la sensualidad y la crítica social, convirtiendo sus espectáculos en una experiencia cultural y sensorial única con denominación de origen. En 2023 recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales que otorga el Ministerio de Cultura y Deportes.