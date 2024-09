Jes Martin's e 'Infinito amarillo', el poder de la imaginación en el Patio Chico de Salamanca

Las ferias y fiestas de Salamanca llegan a quinta jornada con el XVIII Festival Artes de Calle de protagonista un día más. En esta ocasión, y a las 19.00 hora en el Patio Chico, la compañía salmantina Jes Martin's presenta el estreno absoluto de su última creación 'Infinito amarillo'.

[Festival de Artes de Calle: escaparate para dos compañías salmantinas con estrenos absolutos, Jes Martin's y Animarts Producciones]

En palabras del actor salmantino Jesús Martín, Jes Martin's, es un espectáculo cómico musical que cuenta la historia de un niño llamado Martín. Este niño es apasionado por la música, que sueña con ir el día de mañana a un concierto. "Y digo sueña, porque este niño vive con su mamá. Y lógicamente la situación en casa no es muy holgada. Y a pesar de todo esto, Martín vive feliz con lo poco que tiene. Pero cierto día su mamá le despierta con una sorpresa un tanto inesperada, que es que con suerte le ha conseguido dos entradas para ir a un concierto que él tanto desea", explica Jes.

Para obtener este premio, "lógicamente, la mamá le propone un reto que es encontrar el infinito, algo extremadamente difícil. La inocencia de un niño en este caso lo ve como algo asequible, y que lo va a conseguir a la primera. Pero esto no es así y se van sucediendo distintas historietas divertidas, participativas con el público, con una banda sonora en directo increíble". Asegura el director que"he reunido un equipo mágico que hacen que esta historieta musical se torne en un cuento maravilloso para el espectador? Y el final, le preguntamos, "lógicamente no te lo puedo contar, porque si te lo cuento te estoy haciendo un espóiler. Y no, prefiero que lo veáis en directo".

Dejan bien claro, respecto a los espectadores que puedan ir a presenciar este espectáculo, que está dedicado "a los niños, principalmente. Sentía que este espectáculo, después de haber estrenado 'Batallitas', que va dedicado a todo el público familiar y adulto, sentía que era el momento de crear una obra destinada al público familiar infantil, con algo didáctico, de sentimiento, de emoción, de musicalidad que te transporta a ese mundo de películas Disney con el que hemos crecido todos". Sobre todo, insiste Jes, "transmitir valores que me gustan muchísimo a la hora de no solo hacer reír, que quizá es mi seña de identidad, sino transmitir valores, dejar una pequeña pincelada de algo didáctico, y que pueda ayudar a estos niños y que el día de mañana aumenten sus valores".

La música, algo elemental en 'Infinito amarillo'

El actos salmantino Jes Martin's

En esta ocasión, en este 'Infinito amarillo', acompañan a Jes Martin's como directora musical y como pianista, "la gran" Eloisa de Guzmán. Además, dice "tener la suerte" a la percusión a Daniel Rodríguez y como fagot y a los coros, a Marta Rodríguez.

Esta no es la primera vez que Jes Martin's presenta un estreno absoluto ni en Salamanca en el Festival Internacional de Artes de Calle. Explica el director y actor principal que "curiosamente, 'Infinito Amarillo' se estrena diez años después de mi primer estreno como Jes' Martin's Producciones, curiosamente también en las ferias y fiestas de Salamanca en el 2014".

Tampoco es el primer estreno absoluto que hace en Salamanca, y de calle tampoco, ya que hizo un espectáculo con un títere gigante que, desgraciadamente con la pandemia, tuvo que representarse en el Patio Chico "limitado de número de asistentes y con muy poquita gente por las circunstancias que todos sabemos". Este es su tercer espectáculo que se estrena de calle, pero también vale para sala, "porque 'Infinito Amarillo' es muy versátil. Es un espectáculo creado para que se haga tanto en el exterior como en interior de teatros. De hecho, empezará su gira de teatros una vez que se estrena aquí en Salamanca en el resto de España".

El trabajo de Jesús Martín se prolonga a lo largo del año, porque, dice que "aparte de cuidar a dos enanos y ser padre, Jes Martin's hace un montón de cosas. O sea, gestiono la factoría que es la Escuela Internacional de Teatro de Humor y Gesto, afincada en Santa Marta de Tormes". De la que explica que es "una factoría que lleva siete años de existencia. Que va creciendo formando actores, a grandes profesionales y luego, a mayores, con sus espectáculos" tanto 'Batallitas', "El abuelo Stradivarius' o ahora 'Infinito amarillo'.

Además de toda esta gira, "me embarco en distintas coproducciones, como es el caso con Miguelón, que estoy con la gira de 'El abuelo y el nieto'. Además, estamos gestionando un programa de televisión, en fase piloto. Y trabajando en distintos pódcast de gestual y gestionando varios programas de radio y de televisión".

Recuerda "con mucha emoción" su incursión en el arte pictórico. "He tenido la suerte de que Florencia Maillo me llamara, porque creía que era la persona indicada, para dar vida a una gran obra que ha estrenado en la parte trasera de la Catedral Nueva". Asegura que "soy la imagen de Jesucristo, tanto resucitado como crucificado. Es alucinante. Para mí ha sido gratificante, después de cuatro años, verlo ya colocado en la Catedral. Acudir a la presentación y que la gente me vea reflejado en el cuadro. Y ahí sí que me he sentido un verdadero artista. Sin ser yo el que realiza la obra. Ha sido maravilloso".

Pintura de Florencio Maíllo en la Catedral Nueva de Salamanca

Jes Martín's es uno de los personajes más conocidos de la vida artística y cultural salmantina, respecto a esta ciudad en el sector de la cultura, explica que, en cuanto a la cultura teatral, en Salamanca "tenemos grandes grupos que están girando en la nación y grandes artistas. Anteriormente te he hablado de Miguelón, que termina de grabar una película con Rodrigo Cortés. Tenemos gente maravillosa que está trabajando y que hace grandes proyectos, y que está creciendo en la nación y llevando el nombre de Salamanca a muchos lugares de España, que es muy importante".

Jes Martin's el personaje, Jesús Martín la persona, desea "vivir el presente. He atravesado momentos complicados y, como todos, en esto tenemos también infinito amarillo. Que es un canto a la esperanza, a la vida, a esas personas amarillas que aparecen en tu vida, y que nada más verlas, te hacen poner una sonrisa de oreja a oreja y te hacen sentir especial y la persona más importante del mundo. Esas personas que están o que desgraciadamente ya no están, pero que nos acompañan, pues para todas ellas va dedicado este espectáculo", 'Infinito amarillo'.