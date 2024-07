Un mural de la USAL, protagonista de la prestigiosa publicación 'Journal for the History of Astronomy'

Entrar en la Universidad de Salamanca es señal de aprendizaje para todos los sentidos. Uno lo puede comprobar desde las fachadas de sus edificios pasando por las asignaturas que se imparten en sus respectivas aulas. Ahora también son referentes a través de las pinturas que aparecen dentro de la institución.

Desde 1460 con la creación de e la Cátedra de Astrología, Astronomía y Matemáticas, han pasado personajes importantes por sus clases, algo que se refleja en un mural conocido como 'El cielo de Salamanca', que representa algunos signos zodiacales y constelaciones ptolemaicas, el Sol y Mercurio.

Una pintura que los investigadores José Guillermo Sánchez León y Pablo Recio Sánchez, de la Universidad de Salamanca y la Universidad Politécnica de Valencia, han llevado hasta la prestigiosa publicación 'Journal for the History of Astronomy', donde señalan que se trata de una iconográfica, seguramente basada en la edición de 1482 del libro Poeticon Astronomicon, de Higino y no de una representación de un cielo real de agosto de 1475 como se suponía.

"Cumpliría una doble función decorativa y didáctica donde los planetas están en sus casas según el Tetrabiblos de Ptolomeo", señalan los investigadores. La nueva interpretación es coherente con las enseñanzas de la Universidad de Salamanca del s. XV y el artículo propone cómo pudo ser el cuadro original.

En palabras de los investigadores, "la pintura no representa el cielo de una fecha concreta sino un cielo astrológico, y lo que se puede observar, además, en los signos zodiacales dibujados en las ruedas de los carros", concluyen.