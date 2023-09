El INCyL desvela en exclusiva su intención de crear un biobanco de retinas humanas único en España

El Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL) ha desvelado su intención de montar un biobanco de retinas humanas que sería único en España. Lo ha hecho en exclusiva en el foro 'Salamanca, referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud', organizado por este periódico y que ha tenido lugar este miércoles en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, en Villamayor.

El doctor en Bioquímica y Ciencias Biológicas, y director científico del Banco de Tejidos Neurológicos del INCYL, Javier Herrero, ha avanzado que la institución se ha presentado a una convocatoria del Instituto Carlos III de Madrid, del que esperan que tenga en cuenta esta "singularidad" ante el crecimiento exponencial de investigadores solicitantes de muestras de glóbulos oculares.

Pero aparte de esto, también se ha debatido de lo que sí existe pero que es muy desconocido. Y es que el INCyL cuenta con un banco de cerebros, que va más allá de lo que es la donación de órganos y donde necesitan de estas para poder avanzar en la investigación, dado que puede llegar a salvar "millones de vidas" a largo plazo.

Herrero ha calificado de "fundamental" la donación de cerebros. "En España se conoce ampliamente la donación de órganos para el trasplante. Puede dar vida a cinco o seis personas. Pero se conoce poco la donación de cerebros para la investigación", ha lamentado.

En la actualidad, España cuenta con 15 bancos de cerebros repartidos por todo el territorio, estando la mayoría de ellos ubicados en hospitales. Pero el de Salamanca guarda una diferencia con los demás, y es que se encuentra ubicado en un instituto de investigación. "Somos el único biobanco que damos cobertura a toda la Comunidad. Es una Comunidad muy amplia, pero tenemos la fortaleza de que es muy longeva y eso da la posibilidad de que exista una donación de cerebros mayor", ha recalcado.

Por ello, ha incidido en que debe darse la "posibilidad de que se conozca esto". "La donación es postmortem y voluntaria y conlleva un consentimiento informado, similar al de órganos, pero algo distintos. Viene amparada por el área de investigación y burocráticamente quizás es un déficit para conseguir más donantes. Estamos intento llegar a acuerdos, como por ejemplo con el hospital de Salamanca", ha explicado.

Para Herrero, la dificultad en encontrar donantes no se asienta en un "rechazo" en la sociedad, sino que se trata de un "problema de ignorancia y desconocimiento". "La gente no lo conoce. La donación de cerebro es un acto de generosidad inmenso, del mismo nivel o mayor que el de órganos", ha recalcado. Ha puntualizado que la gente que está más concienciada es aquella que se ve afectada por enfermedades neurodegenerativas o sus familiares. "Primero hay que frenar el avance de la enfermedad, luego bloquearla y por último curar. La investigación es eso, no es cortoplacista", ha aseverado.

Es importante destacar que "cualquier" persona puede ser donante de cerebro, no solo los que se vean afectados por alguna enfermedad, ya que es de vital importancia que haya lo que denominan los 'cerebros control'. "Necesitamos todos los tipos para comparar. Si tenemos algún déficit son de cerebros de control. Es un tema de concienciar", ha insistido.

El proceso comienza tras la muerte del donante. Nada más se produzca su fallecimiento, es importante avisar al INCyL lo más rápido posible. Se puede hacer por tres vías, ya sea por la administración o teléfonos de contacto 24 horas de la propia institución. Tras ello, se hace la extracción del órgano "lo antes posible" en uno de los hospitales concertados con el instituto. "Es rápida, de una hora y media. Luego se lleva el cuerpo al tanatorio de la familia. Queremos ayudar y facilitar cuanto antes porque encima hace un acto de generosidad inmenso y se merece lo mejor", ha añadido.

Desde este punto, el INCyL se compromete con la familia a dar un "diagnóstico real" de la persona donante. También ha querido desmentir el mito de las enfermedades neurodegenerativas hereditarias. "Más del 95% de las patologías no lo son. Son mitos difícil de derribar si no se escucha a los que saben de estas cosas", ha afirmado con rotundidad.

Finalmente, una vez clasificadas las muestras en función de las patologías, estas se entregan a los investigadores que las soliciten y se comprometen, de nuevo, a trasladar a la familia del donante que han participado en el "hito científico X". En 10 años de trayectoria, en el banco de cerebros del INCyL se han clasificado hasta 150 tipos diferentes de patologías, habiendo participado en la cesión de muestras a un investigador de Barcelona que descubrió un subtipo de ataxia, que afecta a la actividad motora del cerebelo. También en otro "hito importante" como es el descubrimiento de la existencia de la neurogénesis en adultos. "Hace tres años una investigadora, con una muestra enorme de cerebros, pudo determinar y demostrar que si existe neurogénesis. Son hitos que a lo mejor se puede pensar que no curan, pero la investigación básica es clave para poder entender", ha destacado.

En la actualidad, el INCyL cuenta con 92 cerebros, pero son el banco de cerebros con más donantes potenciales, con más de 550 personas que han firmado el consentimiento y tienen el compromiso. "Eso es una labor que se ha hecho de divulgación enorme", ha subrayado Javier Herrero.

Herrero, que ha asegurado que las enfermedades neurodegenerativas son la "pandemia del siglo XXI", ha celebrado que ahora se esté empezando a apostar por la neurociencia, como ya se hizo con el cáncer en los años 80 y cuyos resultados se están viendo ahora.

