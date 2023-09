El conocimiento y la inteligencia artificial aplicados a la salud: "Llegaremos a la cura de muchas enfermedades"

El siglo XXI ha supuesto un cambio de paradigma a todos los niveles en la sociedad. La llegada de internet, las nuevas tecnologías y más recientemente el big data y la inteligencia artificial han supuesto avances en todos los sentidos. También en el ámbito de la salud, un tema que se ha abordado en el foro organizado por este periódico en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, en Villamayor.

Expertos y profesionales del sector han debatido sobre los retos y avances de la investigación, la innovación y la tecnología en el ámbito de la salud. Precisamente, en este sentido, han charlado con la periodista de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León Laura de Miguel el doctor en Biología y director técnico del Banco Nacional de ADN de Salamanca, Andrés García Montero, y la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la USAL y subdirectora del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL).

Ambos profesionales han abordado el papel de los investigadores, los importantes avances de estas décadas y como el big data y la inteligencia artificial han provocado estos cambios, con el objetivo de alcanzar en algún momento la cura para enfermedades que hoy en día no se conocen, como es el caso de la ELA, el párkinson o el cáncer.

"Estoy segura de que sí, lo que no sé es si nosotros lo veremos. Tampoco sabemos lo que nos depara el destino. Hace no tanto no existía internet, quien nos dice que no se va a producir una revolución similar que desconocemos por completo y vaya a cambiar todo. Tengo la esperanza de que llegaremos a la cura de muchas enfermedades que ahora no parece cercana. La investigación multidisciplinar nos va a hacer llegar", ha destacado la subdirectora del INCyL.

Para Arantxa Tarbenero, la inteligencia artificial nos está permitiendo "avanzar a pasos agigantados" en el ámbito de la investigación, dado que se dispone de la "información, pudiendo consultarla y sin necesitar hacer un experimento para cada una de las preguntas que nos hagamos".

Parte de esta información clave en este sentido la manejan en el Banco Nacional de ADN de Salamanca, donde Andrés García, que trabaja en este centro con más de 20 años de trayectoria y siendo uno de los pioneros en España, ha destacado el "trabajo que hacen todos estos servicios de apoyos a la investigación". "La cantidad de recursos que ponemos a disposición de los investigadores para poder interpretarlo. La capacidad de análisis de información hacen que puedan responder mucho más rápido a las preguntas", ha señalado en la misma línea que Tabernero.

Asimismo, García resaltado la creación de las redes de colaboración entre investigadores, donde Salamanca tiene "muy buenos, punteros y referentes". "Tenemos un ejemplo muy bueno con la pandemia, si no se hubieran sumado tantas energías no se hubiera avanzado tan rápido para la vacuna", ha aclarado.

Por su parte, Tabernero ha puntualizado que todo este conocimiento permite a los investigadores "afinar en el diagnóstico" y así aplicar "terapias mucho más personalizadas". Es en el INCyL donde todos estos avances se ven reflejadas, donde recientemente han formalizado dos patentes para tratar los tumores cerebrales. "Nos tocará buscar empresas interesadas en esta patente. Llevamos muchos años trabajando en el mecanismo para hacer esta molécula. Es necesario aportar nuevas estrategias y esta puede ser interesante de acuerdo a los resultados preclínicos que tenemos", ha anunciado.

En ese papel de conocimiento universal juegan un papel fundamental los datos clínicos, donde Andrés García ha aclarado que es "clave" que las instituciones faciliten el acceso a los mismos. "Una de las limitaciones que nos encontramos es que son datos personales, protegidos. Aunque el paciente te permita el acceso, tiene que ser el clínico el que te los proporcione. Hay que establecer sistemas para que con los debidos permisos permitan que los biobancos o personal especializado pueda acceder a esos datos clínicos que se necesitan para avanzar más rápido en la investigación", ha reclamado.

No obstante, sí ha querido aclarar que se están "dando pasos" y este es un punto que a corto plazo "se va a lograr". Igualmente, García ha reclamado que la sociedad "no se olvide" de los investigadores, ni tampoco las instituciones. "La investigación básica es fundamental, pero tenemos que focalizarlo y promocionar esa investigación en el sistema sanitario", ha zanjado.

Patrocinadores Foro Salamanca

