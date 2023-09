La Junta apuesta por potenciar la colaboración público-privada para convertir a Castilla y León en un referente en innovación

La Junta de Castilla y León ha mostrado este miércoles su firme apuesta por potenciar la colaboración público-privada para convertir a Castilla y León en un referente en innovación. Así se ha pronunciado Sonia Martín Pérez, directora general de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación de la Junta, durante la inauguración del Foro 'Salamanca, referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico en el sector de la salud', organizado por EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León en el Parque Científico de Villamayor.

Martín ha alertado de que "hay margen de mejora" aunque ha destacado varios proyectos que están en marcha en Salamanca y que cuentan con el apoyo de la Junta. "Estamos desarrollando un sistema experto en el ámbito de la cardiología que incluye inteligencia artificial y modelos predictivos, el uso del Big Data ha dado resultados espectaculares en hemología, la robótica en procesos quirúrgicos, la realidad virtual y aumentada y hay muchísimos campos por explorar", ha afirmado.

La directora general, que ha agradecido a EL ESPAÑOL la invitación para inaugurar el Foro, ha señalado que la temática del mismo es "relevante para la Comunidad y la provincia" y que la ciencia y la tecnología "se pueden encontrar en cualquier espacio" de Castilla y León, destacando la importancia del emprendimiento para sacar adelante proyectos de innovación y destacando que "la colaboración del ámbito de la salud con el tejido empresarial" es fundamental.

Martín ha destacado que la innovación "es todo cambio, no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, que aporta valor, no solo económico". "Y si la aplicamos al ámbito de la salud, mientras la investigación es usar recursos para generar conocimiento, la innovación es usar conocimiento para generar valor", ha añadido, apuntando que los procesos de innovación tienen como desenlace la "aplicación real" en la mejora de procesos, generando "bienestar en la población" y también riqueza.

La directoral general ha afirmado que Castilla y León es una Comunidad "innovadora moderada", al igual que el conjunto de España, aunque ha resaltado que se trata de la cuarta Comunidad con un mayor incremento en el rendimiento y que se han invertido más de 725 millones en innovación, un 4,3% del total. "Tenemos mucho campo de mejora", ha asegurado Martín.

Además, ha destacado que Castilla y León solicitó un 4,2% de las patentes durante el año pasado y que se encuentan apuntaladas sobre todo por las universidades y otras de organismos públicos de investigación, habiendo "muy pocas" en el ámbito privado. "En producción científica estamos a la cabeza pero esto no ve reflejo en la innovación, no somos de capaces de hacer una traslación correcta, y es algo en lo que tenemos que trabajar", ha señalado.

Proyectos innovadores

También ha hecho hincapié en las iniciativas que ha impulsado la Consejería de Sanidad de la Junta, como un canal abierto que se llama Sacyl Innova que atiende "a todos los profesionales que quieran innovar prestándoles un apoyo técnico en todo el proceso". "También estamos empujando con la participación en proyectos en la Unión Europea, acabamos de cerrar uno, In Hospital, un proyecto interred con socios de Extremadura y Portugal que ha analizado fórmulas de innovación intramuros dentro de los hospitales", ha señalado.

Martín ha señalado también que desde el mes de octubre de 2022 se están impulsando jornadas periódicas en innovación para "impulsar la actividad innovadora" entre los profesionales y que la Junta está "respaldando los proyectos para avanzar en ese embudo de la innovación". Para terminar, la directora general ha insistido en la necesidad de "potenciar" la colaboración público-privada para que esas métricas de innovación vayan mejorando en la Comunidad y en Salamanca. "Así lograremos situar a Salamanca como un verdadero centro de innovación en nuestra Comunidad", ha zanjado.

