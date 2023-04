Los trabajadores de mantenimiento del Hospital de Salamanca denuncian la privatización del servicio

Unos cincuenta trabajadores del Servicio de Mantenimiento del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca protestan a las puertas del hospital para denunciar que la Gerencia Regional de Salud pretende "la privatización" de este servicio. Con esta concentración, las fuerzas sindicales piden que "se cubran" las vacantes.

Entre sus críticas, tras una pancarta en la que se decía 'La sanidad somos todos y todas, aquí no sobra nadie, aquí hace falta gente' no se libraban políticos de Castilla y León. Eran frases alusivas: "Mañueco, vacantes ya, privatización no", "Privatización igual a corrupción" y "Cese ya, Luis Ángel González, Fernando de la Iglesia y Jesús Gutiérrez".

Es que la Gerencia del Hospital de Salamanca ha concedido el servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, climatización y renovación de aire a Ferrovial, de la que denuncian "qué curiosidad, procede el subdirector de Gestión".

Esta operación es "un golpe más para desmantelar este servicio público. Ni siquiera económicamente tiene sentido, ya que supone un coste de más del doble (unos 1,8 millones en tres años", recoge el comunicado.

[La plataforma en defensa de la sanidad pública denuncia la privatización del mantenimiento del Hospital de Salamanca]

Todo indica que "la intención es que el personal de plantilla quedara a las órdenes del personal de esta contrata y mucho nos tememos que en personal interino terminará en el paro", asegura el comunicado hecho público por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

Sigue los temas que te interesan