La Junta no suspenderá el concierto de la Sierra de la Culebra y valora sumar algún grupo más

El concierto solidario para la Sierra de la Culebra en Zamora y previsto el 3 de junio en Villardeciervos (Zamora) sigue siendo el centro de la polémica en la Comunidad. Un, en principio, beneficio para la Comunidad, pero que se le ha enquistado a la Junta de Castilla y León. Ahora mismo la administración no se plantea la cancelación del evento pese a que tres de los grupos contratados se han caído de un cartel donde solo sobreviven Fangoria y DJ Fonsi Nieto. Al contrario, desde la Consejería de Cultura y Turismo se va a analizar “si se complementa con algún grupo adicional” para paliar la falta de artistas.



El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, no cree que se haya cometido “ningún error” en la planificación del concierto y “respeta” la decisión que han tomado los grupos que han rechazado su presencia al considerar que se ha cambiado el concepto del acto, pasando de ser un concierto para recaudar fondos a ser para promocionar la zona. El portavoz se ha apoyando en que se trata de “fomentar la actividad y el turismo” ya que serán muchos los turistas que conozcan la zona, acudan a los alojamientos turísticos y a los servicios de restauración. "Merece la pena hacer el viaje por la actividad y los atractivos del territorio", ha recomendado.

Carriedo ha valorado “desde el respeto” la intención de no acudir de los grupos, pero “lo importante es que el concierto va a servir al territorio, irán personas por primera vez que luego repetirán y despertarán interés. El objetivo es relanzar la zona. No se ha valorado cancelar el concierto. Merece la pena hacer el viaje por la actividad y los atractivos del territorio”, ha zanjado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Además ha abierto los brazos a que las asociaciones "aporten" para "conseguir mejoras". "Es algo que creemos que es útil". Y no ha puesto pegas a que se puedan celebrar otros conciertos relacionados.

No ha querido responder a las palabras del secretario general del PSOECYL, Luis Tudanca, que lo ha tildado de “vergonzoso”.

Carriedo ha aprovechado para afirmar que este concierto “no es una medida aislada”, sino que se trata de un “conjunto” que se llevan tomando para beneficiar a los territorios afectados por los incendios en Castilla y León y que ha cifrado en 15 millones de euros. Ha relatado medidas como la contratación de trabajadores, ayuda a personas afectadas, abastecimiento de agua, restauración del entorno, retirada de la demanda, etc.

Hay que recordar que alrededor de 160.000 euros, es lo que va a costar el concierto solidario por la Sierra de la Culebra que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, prometió durante su primera visita a Zamora tras los terribles incendios forestales y que anunció la semana pasada. Pero no se organiza con la intención de recaudar dinero para los afectados por los fuegos en la zona, sino como "una compensación moral del daño emocional que han sufrido", explicaba, unas declaraciones que ha causado malestar en la zona.

