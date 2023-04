Vox pedirá en las Cortes un referéndum para ilegalizar a los partidos separatistas y que los crímenes de ETA no prescriban

Los próximos 11 y 12 de abril las Cortes de Castilla y León se engalanan para acoger el primer pleno después de las vacaciones de Semana Santa. Una sesión en la que la política nacional volverá a tener un especial protagonismo, como suele ser habitual en la Cámara en los últimos meses. Vox presentará una Proposición No de Ley (PNL) instando al Gobierno a que consulte a los españoles sobre la ilegalización de los partidos separatistas. Además, en esa misma iniciativa, pedirá que los crímenes de ETA no prescriban y que se investiguen los que están sin resolver.

El PP también llevará una iniciativa de calado nacional al próximo pleno, exigiendo al Gobierno de España que en el diseño del Plan Director del Corredor Atlántico la Junta participe como canalizador de las demandas de las distintas instituciones de la Comunidad y que concrete con obras y plazos las infraestructuras que se van a desarrollar. El PSOE, por su parte, llevará al pleno una iniciativa sobre vivienda y Soria Ya presentará una PNL sobre la problemática del transporte público de viajeros en la provincia.

Menéndez: "Llevamos 40 años haciendo cesiones al separatismo"

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha presentado la iniciativa legislativa que llevará su formación al próximo pleno, que ya fue anunciada hace dos semanas en rueda de prensa, aunque incompleta. Menéndez ha destacado que la iniciativa ha vuelto a registrarse con actualización de información y con un punto añadido a los tres iniciales que se planteaban.

En concreto, la PNL de la formación instará al Gobierno a que impulse, conforme a las recomendaciones del Parlamento Europeo, a un procedimiento de investigación "actualizado, detallado y exhaustivo desde la Fiscalía", sin entrar a valorar una posible prescripción de los hechos, de los crímenes de ETA sin resolver. También que la legislación penal española reconozca estos crímenes como delitos de lesa humanidad para "que no prescriban ni puedan ser amnistiables".

Y ha anunciado que se añade un tercer punto a la iniciativa, instando al Gobierno a que se consulte a los españoles "sobre la ilegalización de los partidos políticos que atentan sobre la unidad y la integridad de la nación". Además, en la iniciativa parlamentaria se insta también a la Junta de Castilla y León a que siga avanzando en medidas "para garantizar la dignidad y el respeto" de las víctimas y sus familiares en la región.

"No hemos derrotado al terrorismo en España, ha sido muy eficaz y ha tenido rentabilidad", ha señalado Menéndez, asegurando que el avance de la agenda separatista ha ido unido a "la actividad terrorista mafiosa". El portavoz de Vox ha destacado que la actividad criminal de ETA sigue siendo de actualidad, y ha puesto como ejemplo los acercamientos de presos. "Llevamos 40 años haciendo cesiones al separatismo, pensando en la integración del mismo en la vida nacional, y esto para Vox es imposible y se ha demostrado que no ha funcionado", ha apuntado.

Menéndez ha asegurado que "el brazo político de los etarras", en referencia a EH Bildu, tiene una influencia "palpable" en el Gobierno de Pedro Sánchez. "Para Vox, con las víctimas no hay medias tintas: o se les apoya o se está en contra", ha afirmado, y ha mostrado su confianza en que la medida salga "con el mayor apoyo de la Cámara", informando además de que no aceptarán enmiendas. Una iniciativa de Vox que, según ha dicho, "tiene o tendrá reflejo en otros parlamentos".

El portavoz de Vox se ha pronunciado acerca del proceso de renovación de las instituciones propias y ha informado de que, como se anunció, Vox ha mantenido reuniones con formaciones como Soria Ya o UPL. "Conforme a las mayorías corresponde a PP y PSOE llevar la iniciativa en cuanto a las propuestas a plantear", ha afirmado, añadiendo que no le "consta" que existan propuestas concretas y que no se les ha dado traslado de ninguna.

De la Hoz: "El PSOE piensa que los ciudadanos somos idiotas"

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha informado de que su formación presentará una PNL exigiendo al Gobierno de España que en el diseño del Plan Director del Corredor Atlántico la Junta participe como canalizador de las demandas de las distintas instituciones de la Comunidad. "Que este Plan Director concrete con obras y plazos las infraestructuras que se van a desarrollar y que tenga reflejo presupuestario", ha añadido. Además, ha apuntado que exigirá al Ejecutivo que requiera a Francia que "cumpla el compromiso de la construcción de infraestructuras entre Burdeos y la frontera con España".

Para el portavoz popular, el Corredor Atlántico es "la máxima expresión de la incompetencia del Gobierno socialista" y ha asegurado que "no tiene interés alguno" en desarrollar esta infraestructura mientras desarrolla el Corredor Mediterráneo "lo más velozmente posible para contentar a sus socios". Además, ha recordado que, mientras en el Corredor Mediterráneo hay 700 kilómetros en ejecución en el Atlántico no se ha puesto ninguno en marcha.

"Ha sido la insistencia de la Junta y de Galicia y Asturias la que ha hecho posible que se equipare el presupuesto con el del Corredor Atlántico", ha afirmado, señalando que "la gira" de la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, con el secretario de Estado y el comisionado está siendo para "explicar la nada" y "sin justificar por qué llevamos ese retraso abismal".

De la Hoz ha recriminado al portavoz socialista, Luis Tudanca, que no haya hecho valoración de los datos del paro conocidos este martes. "El PSOE debe pensar que los ciudadanos de Castilla y León somos idiotas y que somos capaces de tragarnos todas las mentiras del Gobierno", ha señalado. Y, en el mismo sentido, ha recriminado a los socialistas que digan que los incendios en Asturias "son culpa de los terroristas", en Valencia "del cambio climático" pero que en Castilla y León "son culpa de la Junta y del maléfico Gobierno de PP y Vox".

También ha cargado el portavoz popular contra Tudanca en relación a su moción sobre vivienda. "El bono alquiler se lo sacó de la manga el PSOE al margen del Plan de Vivienda, con un decreto que decía que era financiado en exclusiva por el Gobierno", ha afirmado, asegurando que los socialistas "han hecho el ridículo" porque el dinero consignado ha sido "absolutamente insuficiente". De la Hoz ha contrapuesto esto al plan de ayudas al alquiler de la Junta con 32 millones "ampliables" en caso de que algún joven se quede sin ayuda por falta de crédito.

En cuanto a la renovación de las instituciones propias, ha asegurado que "el grado de consenso es muy alto" y no ha emitido opinión acerca de las bajas de los grupos que iban a participar en el concierto solidario de Zamora. "Me preocupan bastante más los 120.000 parados de esta Comunidad o la situación de altísima inflación que la celebración de un concierto en un pueblo de Zamora. No estoy haciendo seguimiento de los grupos, mi responsabilidad es estar a lo importante y no a lo anecdótico", ha zanjado.

Tudanca pregunta a Sémper "a que hora han quedado" para romper con Vox

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha informado de que su grupo parlamentario presentará una PNL sobre la política de vivienda en Castilla y León. "La vivienda es una de las carencias fundamentales que tiene Castilla y León y es un derecho reconocido en el Estatuto", ha señalado, asegurando que se trata de una política "básica" para revertir la sangría poblacional.

Tudanca ha recalcado que insistirá en su petición de que se impulse una nueva Ley de Vivienda y "un ambicioso parque de vivienda en alquiler" y ha achacado a la Junta no haber puesto en marcha "ni una sola política propia ambiciosa e ilusionante". Además, ha recriminado al Ejecutivo autonómico que no haya puesto dinero para el bono alquiler joven y que, "por ello siete de cada diez se hayan quedado fuera".

El dirigente socialista, además, ha lanzado una pregunta al portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper, acerca de "a que hora han quedado para disolver el pacto con Vox en Castilla y León", después de que Sémper asegurase que Vox es "la derechita cobarde". "El PP está tratando de aparentar un cierto divorcio pero aquí siguen gobernando juntos en amor y compañía", ha señalado.

Además, Tudanca ha anunciado que su grupo llevará al pleno una moción en materia de investigación, desarrollo e innovación para que se ponga en marcha una nueva Ley de Ciencia en Castilla y León y una interpelación en materia de prevención y extinción de incendios y emergencias. "Para pedirle a Mañueco y Gallardo que dejen de hacernos pasar vergüenza en toda España y que dejen de hacer el ridículo", ha dicho.

El líder socialista ha exigido la retirada del concierto de la Sierra de la Culebra y ha acusado al vicepresidente de comportarse "como si fuera un señor feudal de la Edad Media" con ese concierto que "dejó de ser solidario" y en el que "los propios grupos musicales están abandonando el barco". "Ya está bien de tomar el pelo a la gente de la Sierra de la Culebra", ha afirmado.

Sobre la renovación de las instituciones propias, Tudanca ha asegurado que "no ha vuelto a haber nada" desde la primera ronda de negociaciones. "Deseo que se acelere la renovación de los órganos", ha zanjado.

Soria Ya presentará una iniciativa sobre transporte de viajeros

El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, ha anunciado que el viernes 14 de abril a las 20:00 de la tarde la agrupación convocará una concentración en la capital soriana para demndar "una atención sanitaria propia de nuestro siglo y de nuestra Comunidad". "Una atención sanitaria más digna de la que se está prestando", ha añadido, señalando que se trata de su principal caballo de batalla. Se convocará bajo el lema 'La Junta nos pone enfermos' y se fletarán autobuses desde distintas localidades de la provincia para acudir.

Ceña ha justificado la concentración en que "faltan especialistas y pediatras en muchos pueblos" y en que las listas de espera "no paran de crecer". "En 2022 más de 3.000 pacientes han tenido que irse fuera de la provincia, ha habido 10.000 desplazamientos por carreteras muchas veces infames pese a que en 2007 se prometió que iba a haber una unidad de radioterapia en Soria. Y hay casi 1.000 personas esperando una intervención quirúrjica en Soria", ha señalado.

En cuanto al pleno de los días 11 y 12 de abril, Soria Ya presentará una moción en materia de transporte público de viajeros. "Es una de las necesidades más importantes de los ciudadanos del mundo rural", ha señalado, abogando por "recuperar el total de frecuencias del transporte público de viajeros" porque, según ha dicho, "solo se prestan los servicios más beneficiosos para la empresa concesionaria".

En esa iniciativa, la formación pedirá, además, que se impulse un plan de desarrollo logístico para la provincia de Soria. "El transporte de mercancías tiene una importancia vital y queremos que haya un plan de desarrollo logístico", ha afirmado. Ceña se ha pronunciado acerca del cuarto aniversario de la manifesación de la España Vaciada en Madrid y ha asegurado que "consiguió poner encima de la mesa el problema de la despoblación y del desequilibrio territorial de España."

"La llegada de Teruel Existe al Congreso fue un punto de inflexión y se han atendido algunas de las demandas históricas. Queda mucho por hacer pero ahora mismo casi todos los partidos llevan la despoblación en su programa político", ha zanjado.

